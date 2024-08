Las universidades nacionales reclamaron frente al Congreso por la sanción de la Ley de Financiamiento universitario (Jaime Olivos)

Un grupo de organizaciones de estudiantes universitarios se concentraron hoy frente al Congreso Nacional para reclamar la aprobación de la Ley de Financiamiento Universitario. Pese a la lluvia, que fue suave nunca paró, mantuvieron el reclamo en pie. El último antecedente había sido la histórica marcha universitaria federal del 23 abril de este año. En esta oportunidad, montaron una radio abierta bajo el título de “Stream en vivo”.

Los universitarios se concertaron desde las 10 y resistieron el mal tiempo con paraguas, capuchas y se resguardaron bajo un gazebo para proteger los equipos de la transmisión. Los entrevistadores fueron referentes estudiantiles y de federaciones universitarias de diferentes lugares del país. “Queremos pedirles a las y los senadores de la nación que traten urgente la Ley de Financiamiento Universitario, que es clave para garantizar el funcionamiento de las universidades nacionales. Hablaremos con distintos actores de la comunidad universitaria para dar cuenta de la situación crítica que atravesamos hoy”, sostuvo ante Infobae Piera Fernández, Federación Universitaria Argentina (FUA), una de las organizadoras de la actividad de esta mañana.

A lo largo del stream, participaron dirigentes y legisladores nacionales que se acercaron para acompañar el reclamo de los estudiantes. Sobresalió la presencia de los diputados nacionales Danya Tavela (UCR), Esteban Paulón (Encuentro Federal), Mónica Fein (Socialismo). También participaron referentes del mundo universitario como Emiliano Cagnacci, secretario General ADUBA, Franco Bartolacci, rector de la Universidad Nacional de Rosario, Pablo Domenichini, rector de la Universidad Nacional Guillermo Brown, Matías Ruiz, secretario de Hacienda de la UBA.

La diputada nacional Danya Tavela en la radio abierta de los universitarios (Jaime Olivos)

La presidenta de la FUA relató que “la situación de emergencia es común a todas las universidades del país”. Además, la estudiante de Ciencia Política sostuvo que “aquellas que tienen hospitales universitarios -como la UBA- tienen una situación un poco más crítica. Por eso, nos unimos todos bajo este reclamo”.

En este marco, la Ley de Financiamiento Universitario busca busca garantizar con criterios objetivos que las universidades puedan garantizar el financiamiento de los salarios docentes y no docentes. “La carrera de un estudiante no puede depender de la voluntad de un gobierno de turno y poner en crisis las universidades. Por eso la ley da previsibilidad”, enfatizó Piera Fernández.

El articulado en cuestión obtuvo media sanción de Diputados el 15 de agosto. Ahora, el movimiento universitario presiona para que la Cámara Alta le de sanción definitiva. No obstante, no descartan que Javier Milei, presidente de la Nación, pueda vetar el proyecto. La Casa Rosada advirtió que no admitirá ninguna iniciativa que obture la meta fiscal del Palacio de Hacienda.

Los legisladores nacionales Esteban Paulón y Mónica Fein también estuvieron presentes en la jornada de reclamo de los estudiantes universitarios (Jaime Olivos)

En diálogo con este medio, Lucille “Lula” Levy, presidenta de la FUBA, explicó: “Queremos que se tome como prioridad la universidad pública, que vemos que este Gobierno no lo está haciendo. Queremos visibilizar el reclamo. La universidad pública argentina es el futuro del país”. Al respecto, analizó que la ley generará “recomposición salarial”, una actualización de los gastos de funcionamiento de forma bimestral. “Mes a mes se van licuando los salarios que hoy están por debajo de la línea de la pobreza. Desde que empezó el año, los docentes ya perdieron el 50% del poder adquisitivo”, argumentó la referente de las agrupaciones estudiantiles de la universidad más grande del país.

Uno de los paneles de la mañana contó con la presencia de Danya Tavela, diputada radical que se especializa en temas educativos. “Fui una de las autoras de las iniciativas que hubo en Diputados y ahora tiene que tener continuidad en el Senado”, exhortó la legisladora ante este medio. “La universidad pública es una variable de ajuste para Milei. El presidente ya lo dijo en campaña, que él no creía en la universidad pública. Por eso le aplica la motosierra. Si se sanciona esta ley, los salarios docentes y los gastos de funcionamiento serán actualizados”, aseguró Tavela.

Cabe recordar que en este contexto, las universidades nacionales están en una situación crítica que afecta el normal funcionamiento del comienzo del segundo cuatrimestre. Como reclamo, adoptaron medidas de fuerza que implican paros, como los que lleva adelante la UBA.

Radio abierta frente al Congreso para reclamar la sanción de la Ley de Financiamiento universitario (Jaime Olivos)

Respecto al contenido de la Ley de Financiamiento Universitario, el articulado busca garantizar la protección y el sostenimiento del financiamiento de las Universidades Nacionales en todo el territorio. Además, prevé la actualización de gastos de funcionamiento de manera bimestral por el índice de precios al consumidor (IPC). Respecto a los salarios docentes y no docentes, establece una recomposición “acorde a la inflación”, para recuperar la pérdida del 40% del poder adquisitivo que han tenido durante este año.

A partir de la marcha universitaria de abril, el Gobierno actualizó un 270% los fondos para gastos de funcionamiento. Sin embargo, ese ítem representa apenas el 10% del presupuesto para las universidades nacionales. El 90% restante es lo que abarca los sueldos de los docentes y no docentes. Por eso, ahí reside, centralmente, el reclamo.