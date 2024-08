La vicepresidenta del PRO habló de una posible alianza con La Libertad Avanza: “Sería lógico para ganarle al kirchnerismo”

La intendenta de Vicente López, Soledad Martínez

La intendenta de Vicente López, Soledad Martínez, aseguró que “sería lógico” que el PRO pueda unirse “con La Libertad Avanza para ganarle al kirchnerismo en la provincia” de Buenos Aires, aunque aseguró que dicho paso deberá ser “sin mezclarnos como espacio y que cada uno aporte lo que tiene para dar”.

“Si vamos a tener cuatro años más de Kicillof es porque el año pasado fuimos separados”, manifestó Martínez en declaraciones a radio Rivadavia. Pese al guiño sobre un eventual entendimiento de macristas y libertarios, la jefa municipal dejó en claro que “todavía falta mucho” y que “no hay ningún argentino preocupado por las elecciones del año que viene”.

Seguido a ello, la intendenta y ex diputada aseveró: “Desde el PRO estamos trabajando juntos para darle al gobierno las herramientas que necesita, tal como hicimos en la Ley Bases con nuestros diputados. Cuando no estamos de acuerdo lo decimos, pero es bueno que podamos aportar en equipo”.

En cuanto a la relación de Mauricio Macri con el presidente, Javier Milei, Martínez opinó que el primero “tiene la intención de ayudar y acompañar, y me parece sano que pueda conversar” con el actual jefe de Estado. Y agregó: “Desde el PRO tenemos el compromiso de que haya un cambio real en la Argentina”.

Javier Milei y Mauricio Macri se abrazaron en la cena de la Fundación Libertad, realizada en abril último

Semanas atrás, la vicepresidenta primera del PRO a nivel nacional apuntó al rol de la ex postulante presidencial en las elecciones de 2023 y actual ministra de Seguridad, Patricia Bullrich. “A mí me gustaba más la que defendía al Pro, que defendía al espacio que la llevó como candidata. Prefiero quedarme con esa versión”, deslizó. Según ella, “en Pro y en Juntos por el Cambio las internas sin sentido llevaron a que hagamos una de las peores elecciones que tuvimos en los últimos tiempos como espacio político”.

“El PRO tiene un equipo muy grande como para que se pueda pasar por arriba o desaparecer porque perdimos una elección”, señaló en aquella ocasión una de las dirigentes más cercanas al actual jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri, que además fue diputada nacional durante ocho años, entre 2009 y 2017. Luego continuó como secretaria de Desarrollo Social de Vicente López, concejal y ahora es quien lidera el Municipio.

Sobre el escenario bonaerense, Martínez dijo en las últimas horas que “el gobernador está más preocupado por pelearse con Milei que en solucionar los problemas concretos, como la inseguridad que tiene la Provincia”. Y sostuvo: “Kicillof prefiere seguir agrandando el Estado con recursos que no tiene en lugar de generar empleo privado y que Buenos Aires vuelva a ser una provincia pujante. Hay una administración defectuosa que cuando tiene que cumplir con los municipios lo hace tarde”.

Por otra parte, sobre la fallida mega inversión millonaria en Bahía Blanca que se realizará al final en Río Negro -que adhirió rápido al Régimen de Incentivos a Grandes Inversiones de la ley Bases-, Martínez reflexionó: “Hay un tema ideológico en la manera de ver la Provincia que tiene Kicillof. No necesitamos seguir agrandando el Estado con empresas provinciales, necesitamos trabajar con el sector privado y facilitar que vengan a invertir”.

Otro dirigente macrista que se expresó en las últimas semanas sobre tensiones en el Pro fue el ex titular provisional del Senado, Federico Pinedo, quien cuestionó a quienes se oponen de manera férrea a una fusión con La Libertad Avanza. “Yo lo que no entiendo bien, es para un psicólogo, ¿no? Esta cosa de decir: ‘Yo quiero mantener mi identidad’. ¿Qué te pasa con tu identidad? ¿No te sentís bien con vos, no sabés quién sos o qué te pasa? Porque cuando uno tiene una identidad la tenés y ya está, no tenés que estar defendiendo tu identidad, simplemente. Es una frase hecha. Flaco, ¿qué te pasa con tu identidad? Si te sentís mal, andá al psicólogo”, planteó. E indicó: “Yo estoy lo más tranquilo con mi identidad”.