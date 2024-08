La denuncia contra Alberto Fernández por golpear a Fabiola Yañez llegó al New York Times

El artículo de The New York Times sobre la denuncia de violencia por parte de Alberto Fernández hacia Fabiola Yañez

El escándalo que involucra al expresidente Alberto Fernández, denunciado por su ex pareja Fabiola Yañez por violencia de género, provocó un cimbronazo político a nivel nacional e internacional. Los detalles de la investigación, los chats y revelaciones del eventual padecimiento que sufrió la ex primera dama, trascendieron la frontera y son productos de análisis en el prestigioso diario de Estados Unidos The New York Times.

En el artículo, titulado “el expresidente de Argentina es acusado por golpear a la primera dama”, se enumeran las denuncias de Yañez contra Fernández y la imputación judicial que realizó el fiscal federal Ramiro González por “lesiones graves y amenazas coactivas”, y se habla de “golpes” y “violencia psicológica” perpetrada por el exmandatario.

“Las acusaciones se dieron a conocer cuando los investigadores encontraron fotos de Yáñez con un moretón en el ojo y un brazo con lesiones en el teléfono de la exsecretaria de Fernández. Ese teléfono estaba siendo analizado en una investigación sobre una presunta trama de malversación de fondos, en la que los fiscales también buscan que se presenten cargos”, afirmaron los periodistas Jack Nicas y Daniel Politi.

En otro pasaje del artículo, mencionaron que Alberto Fernández tuvo como compañera de fórmula a Cristina Kirchner y que la gestión presidencial “estuvo envuelta en una crisis económica que se profundizó”, algo que lo convirtió en “profundamente impopular”.

En este punto, advirtieron: “Las políticas de su gobierno para tratar de impulsar la economía y la moneda de Argentina, imprimir más pesos argentinos, demorar pagos enormes de deuda y la creación de un conjunto bizantino de normas monetarias, contribuyeron a que Argentina se sumiera en la crisis en 2022″.

Según New York Times, las acusaciones de violencia “han dominado la conversación nacional en Argentina” en los últimos días y el exmandatario se enfrentó “a la condena de todo el espectro político”.

El artículo publicado en el diario The New York Times

Cómo sigue la causa judicial

En la imputación contra Alberto Fernández, la Justicia indicó que Yañez “sufrió una relación atravesada por hostigamiento, acoso psicológico y agresiones físicas en un contexto de violencia de género e intrafamiliar” sobre una “relación asimétrica y desigual de poder que se ha desarrollado a lo largo del tiempo, la cual se vio acrecentada exponencialmente por la elección de Fernández como Presidente de la Nación y el ejercicio del cargo”.

El fiscal, así, describió nueve hechos de violencia contra Yañez y dispuso una treintena de medidas de prueba. Entre ellas la citación de testigos como María Cantero, ex secretaria privada de Alberto Fernández; Federico Saavedra, ex jefe de la Unidad Médica Presidencial; Miriam Yañez Verdugo, la madre de Fabiola, Sofía Pacchi, amiga de Fabiola y una de las que estuvo en la fiesta de Olivos, y la periodista Alicia Barrios. Fabiola Yañez dijo que todos de distintas formas sabían de las agresiones que estaba sufriendo, También fue citado Daniel Rodríguez, intendente de la Quinta de Olivos durante la presidencia de Fernández.

Alberto Fernández y Fabiola Yañez, foto de archivo

Sobre Saavedra puntualmente solicitó los ingresos de Saavedra y de cualquier otro médico de esa unidad de 2021 a 2023 a la quinta de Olivos. Como información, la Fiscalía solicitó “la nómina del personal doméstico que cumplía funciones en el chalet y en la casa de huéspedes de la Quinta de Olivos entre los años 2021 y 2023. (personal de limpieza, cocina y mozos), como así también indicar los horarios en los que cumplían funciones”.

El fiscal requirió las cámaras de seguridad de Olivos. Puntualmente, solicitó las filmaciones -si es que las hay- de 2021 a 2023 del chalet residencial y de la casa de huéspedes, a donde Fabiola Yañez contó que se tuvo que ir a vivir con su hijo. Sobre las cámaras, González pidió que “se preserven todos los registros fílmicos relativos al período de tiempo comprendido entre diciembre de 2019 y diciembre de 2023″.

Sobre la quinta de Olivos, el fiscal el solicitó al juez federal Julián Ercolini “una inspección judicial de la quinta de Olivos, sus adyacencias y anexos”.

Otra de las medidas fue pedir todos los antecedentes médicos de la ex primera dama sobre el tratamiento psiquiátrico que se realizó en la clínica INECO y el de fertilidad para quedar embarazada en la Clínica Fertilis. Además, a Sanatorio Otamendi y a SANAR le solicitó el acceso a la historia clínica completa de Yañez.