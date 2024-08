Ante dirigentes de derechos humanos, la Iglesia rechazó la actuación del sacerdote que reunió a diputados con represores en Ezeiza

La reunión de los organismos de derechos humanos con la Iglesia

El presidente y el vice de la Conferencia Episcopal Argentina (CEA), Oscar Ojea y Marcelo Colombo, les expresaron a dirigentes de varios organismos de derechos humanos que la actuación del sacerdote Javier Olivera Ravasi -que organizó una reunión de diputados libertarios con represores en la cárcel de Ezeiza, entre ellos Alfredo Astiz- no representa el pensamiento ni la acción de la Iglesia Católica.

Según confirmaron a Infobae fuentes que participaron del encuentro, los prelados recibieron a integrantes de la Asociación Permanente por los Derechos Humanos (APDH), la seccional La Matanza de esa entidad, HIJOS Capital, el Movimiento Ecuménico de Derechos Humanos y la Comisión por la Memoria, Verdad y Justicia de Zona Norte.

La Iglesia ya había tomado distancia de la actuación de Olivera Ravasi, hijo de un ex militar condenado por delitos de lesa humanidad, que promueve que los represores mayores de 70 años cumplan las penas en sus domicilios. El vocero de la Conferencia Episcopal Argentina, Máximo Jurcinovic, advirtió la tarde del lunes que “lo expresado y actuado por el sacerdote Javier Olivera Ravasi en relación a la visita de un grupo de diputados a la cárcel de Ezeiza no corresponde ni al pensamiento ni a la actitud de la CEA” y agregó que “se trata de una acción particular y personal del mencionado sacerdote”.

El sacerdote Olivera Ravasi fue un personaje clave en la reunión de diputados libertarios en la cárcel de Ezeiza

“Dicha visita a la cárcel de Ezeiza se encuentra dentro de la investigación que lleva adelante la Justicia Federal de Lomas de Zamora. La mirada de la Iglesia Argentina sobre este tema se encuentra presente en la publicación realizada el año pasado en los 3 tomos de la edición ‘La verdad los hará libres’ que fue encargada por la Conferencia Episcopal Argentina a la Universidad Católica”, afirmó.

Olivera Ravasi quedó en medio de la polémica porque fue señalado por al menos dos diputadas de un contingente de seis legisladores de La Libertad Avanza que fueron al penal federal para reunirse con condenados por delitos de lesa humanidad. En ese encuentro, que provocó las críticas de la mayoría del cuerpo y hasta de pedidos de expulsión, los represores detenidos le entregaron un proyecto de ley para solicitar que la pena sea cumplida en el domicilio y que, aquellos que no hayan tenido sanción y sigan con prisión preventiva, recuperen la libertad.

La decisión de recibir a los dirigentes de derechos humanos ante un pedido de audiencia es una muestra de la importancia que la cúpula de la Iglesia le dio al tema. Sigue la misma línea que inició el papa Francisco, que tuvo dos gestos inequívocos: recibió a la familiar de una de las monjas francesas secuestradas y asesinadas por la actuación de Alfredo Astiz, y recibió en Santa Marta a una víctima del ex marino condenado a perpetua.