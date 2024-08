Pettovello nombró un nuevo jefe de Gabinete: es hijo de un ex candidato a Presidente y cercano a Miguel Pichetto

Sandra Pettovello, la ministra de Capital Humano, designó a su nuevo jefe de gabinete

La ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello designó a su nuevo jefe de Gabinete. Se trata de Leandro Massaccesi, hijo del ex gobernador de Río Negro y candidato presidencial de la Unión Cívica Radical, Horacio Massaccesi. Si bien el posible desembarco del ex concejal de Viedma ya había circulado por los pasillos de la cartera, su nombramiento se oficializó hoy a través del Decreto 715/2024 publicado en el Boletín Oficial. En el mismo texto, y de manera simultánea se aceptó la renuncia del funcionario anterior que el 7 de junio había presentado su dimisión Fernando Szereszevsky, quien se desempeñaba como titular de la Unidad Gabinete de Asesores de Capital Humano.

Massaccesi llegó de la mano del diputado nacional rionegrino Miguel Ángel Pichetto, ex Auditor General de la Nación (AGN), hombre allegado a la familia Massaccesi, ex jefe del bloque de senadores del peronismo y legislador que, en la actualidad, suele acompañar la mayoría de los proyectos de ley que envía La Libertad Avanza al parlamento, aunque no todos.

Leandro Massaccesi ya colaboraba en Capital Humana aunque, describen, “no de forma diaria”. Abogado de profesión, fue parte del equipo de auditores en la AGN, también de la mano de Pichetto. El hijo del ex candidato presidencial de la UCR en 1995 fue concejal de Viedma, capital de Río Negro, desde diciembre de 2015 hasta los primeros días de octubre de 2019, cuando asumió como Secretario de Gobierno de la administración de Mario Francioni, quien completó el mandato del fallecido intendente José Luis Foulkes.

Un punto a destacar es que si bien Massaccesi desempeñará las tareas de jefe de Gabinete de la cartera, el cargo formal es “jefe de asesores” de Pettovello porque, por decisión de Nicolás Posse, entonces Jefe de Gabinete de Javier Milei decidió eliminar la figura de jefe de gabinete del organigrama de los ministerios. El texto del Boletín Oficial, firmado por el Jefe de Estado y Pettovello es claro, en su artículo 3° se sostiene: “Desígnase, a partir del 5 de agosto de 2024, en el cargo de Titular de la Unidad Gabinete de Asesores del MINISTERIO DE CAPITAL HUMANO al abogado Leandro Horacio MASSACCESI”.

La llegada de Massaccesi al ministerio de Sandra Pettovello se da en un contexto de 19 renuncias anteriores en esa cartera, la mayoría vinculadas al ex Ministerio de Desarrollo Social, ahora Secretaría de Niñez, Adolescencia y Familia. Hasta la publicación de hoy en el Boletín Oficial no se había oficializado la salida de Szereszevsky. Sin embargo, esas funciones eran ocupadas por Lucas Fernández Aparicio, concejal del distrito bonaerense de Malvinas Argentinas, un hombre del PRO que habría llegado con recomendación del ex presidente Mauricio Macri.

Durante el gobierno de Macri, Aparicio se desempeñó como secretario de Trabajo y secretario de Atención Ciudadana y Servicios Federales. También fue administrador de Ferrovías y presidente de Ferrocarriles Argentinos durante la gestión de Cambiemos. Fernández Aparicio renunció -o fue eyectado del cargo- en un mes. Fue en medio del escándalo por los seis millones de kilos de alimentos almacenados en los depósitos de Villa Martelli y Tafí Viejo que la cartera de Pettovello había negado la existencia, pero que expuso el ex precandidato presidencial de Unión por la Patria, el abogado y dirigente social Juan Grabois.

Desde Capital Humano negaron esa versión al ser consultados por Infobae. Aseguraron que se trató de “un tema personal”. También afirmaron: “Aparicio no renuncia porque nunca fue designado” y agregaron que “seguirá acompañando a la ministra desde un rol más político”.

Depósito de alimentos en Villa Martelli

Ante una nueva consulta de este medio, funcionarios de Capital Humano destacaron que la designación de Massaccesi “se demoró por problemas administrativos” y confirmaron que el hijo del ex gobernador rionegrino “ya estaba colaborando” con Sandra Pettovello. “La sintonía entre ellos dos es muy buena. Es un gran aporte para la gestión que venimos desarrollando”, se entusiasmaron en la cartera más grande del gabinete de Milei. También la de mayores polémicas.

El descubrimiento de las seis mil toneladas de comida en los depósitos de Capital Humano, generó varios expediente judiciales a través de los cuales se solicitaba -y lo hacen aún- que esos alimentos se distribuyan entre la población más vulnerable. Se hizo con los que estaban por vencer, como leche en polvo y harina, entre otros productos. En la actualidad, 21 provincias ya firmaron convenio para retirarlos y repartirlo entre los comedores escolares de zonas vulnerables.

En ese contexto se generó el ruidoso desplazamiento del entonces secretario de Niñez, Adolescencia y Familia, Pablo de la Torre. Los alimentos cuestionados dependían de su secretaría. No fue todo. El 4 de junio, la subsecretaría Legal de Capital Humano, a cargo de Leila Gianni y de Ariel Romano, ratificaron la denuncia que ya habían realizado contra el funcionario saliente por presuntas irregularidades y corrupción en la contratación de personal en su área. Por sorteo, quedó radicada en el juzgado de Ariel Lijo y la fiscalía de Ramiro González. En la causa aún no hay imputados. Semanas después también renunció el productor artístico y representante de Los Ratones Paranoicos, Fernando Szereszevsky. Su cargo, ahora sí, de manera oficial, es ocupada por Massaccesi ya que Fernández Aparicio nunca había sido designado.