“De eso no se vuelve”: la reacción del arco político luego de que Fabiola Yáñez denunciara que Alberto Fernández la golpeaba

Los protagonistas de la denuncia, caminando por la Quinta de Olivos. La residencia presidencia habría sido uno de los sitios donde el ex presidente violentó a la denunciante

La denuncia de la ex primera dama, Fabiola Yáñez, contra el ex presidente de la Nación, Alberto Fernández, por violencia de género, causó impacto e indignación en la política nacional. Numerosos legisladores y funcionarios se recogieron el guante frente a la noticia y apuntaron principalmente a marcar la contradicción entre el relato del ex jefe de Estado, quien defendía principios feministas, y la acusación en su contra por golpeador.

“Quiero imaginar que mis compañerEs del bloque PJ/K ya están preparando un proyecto de repudio para Albert y la ex Ministra de la Mujer que cuando Fabiola la llamo le dijo que ya se le iba a pasar y q no podía hacer nada. Y el colectivo del las pañuelos green (sic), ya hicieron un comunicado no??????”, ironizó la diputada provincial de Santa Fe, Amalia Granata, por caso.

María Eugenia Vidal, actualmente diputada nacional por la Ciudad de Buenos Aires, fue de las primeras en reaccionar frente a la confirmación judicial de las versiones que circulaban desde hace días. “Crearon y usaron al Ministerio de la Mujer para cubrir sus propios delitos, mientras Alberto Fernandez violentaba a su pareja en la intimidad de su casa. Alberto es un golpeador y el kirchnerismo lo encubrió. De eso no se vuelve”, fue la lapidaria crítica de Vidal.

La vicejefa de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, Clara Muzzio, en tanto, compartió el número 144, línea habilitada para denuncias por violencia de género. Lo hizo en consonancia con la confirmación de la denuncia judicial que Yáñez concretó ante el juez federal Julián Ercolini.

La presentación judicial se realizó durante el mediodía de este martes 6 de agosto. La ex primera dama mantuvo una comunicación virtual, a través de Zoom, con Ercolini, en la que denunció a su ex pareja por violencia de género y hostigamiento.

La información acerca de golpes y maltratos físicos por parte del ex presidente hacia quien fue su mujer, circuló durante días, luego de que la Justicia peritara el celular de la secretaria histórica de Alberto Fernández, María Cantero, a quien Yáñez habría acudido contándole los episodios que sufría.

El celular de Cantero fue revisado en el marco de otra investigación contra Fernández, por supuesto tráfico de influencias para asignar negocios a su entorno. Los chats se conocieron luego de que Infobae accediera en exclusiva a esa documentación.

Luego, la Justicia encontró que el contenido que se hallaba en el celular excedía las sospechas por negociaciones irregulares del ex jefe de Estado, y abrió un giro hacia la nueva causa por violencia de género. Según una publicación del diario Clarín, existen fotos, videos y audios que prueban las escenas de violencia. Hoy, Fabiola Yáñez confirmó la denuncia en sede judicial.

Semejante escenario multiplicó la críticas, principalmente en las filas de La Libertad Avanza, que se encargaron de señalar que el ex presidente mantenía un discurso que reivindicaba las políticas de género mientras, de acuerdo a la denuncia, golpeaba a su pareja.

En el espacio oficialista, el legislador porteño Ramiro Marra, apuntó contra el ministerio de la Mujer. Marra, en su cuenta de X, le dio entidad a una versión que sostiene que Fabiola Yáñez acudió al organismo y no recibió respuesta. Esa cartera fue disuelta luego de la llegada de Javier Milei a la presidencia de la Nación, y es uno de los principales blancos de críticas ideológicas y cuestionamientos hacia su eficiencia por parte de la actual gestión nacional.

En la misma línea se expresó el diputado de la provincia de Buenos Aires, Agustín Romo. Con el estilo de lenguaje que suele dominar la red social X, Romo insistió en que fue Fernández quien reivindicó la importancia de contar con un ministerio que atienda las problemáticas de violencia de género en particular, y de las mujeres en general.

En su declaración ante el juez Ercolini, Fabiola Yáñez no sólo confirmó que fue víctima de violencia física durante la convivencia con Alberto Fernández, si no que agregó que fue víctima de terrorismo psicológico, aludiendo al amedrentamiento que habría recibido por parte del ex jefe de Estado. “No aguanto más, quiero hacer la denuncia”, sostuvo la ex primera dama.