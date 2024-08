Soledad Martínez: “Kicillof está más concentrado en pelearse con Milei que en solucionar el problema de la inseguridad”

Soledad Martínez, intendente de Vicente López

La intendenta del municipio de Vicente López, Soledad Martínez, apuntó contra el gobernador bonaerense Axel Kicillof por poner sus intereses electorales por encima de las necesidades de la provincia. También elogió al ex presidente Mauricio Macri, tras el acto en La Boca.

“En la provincia de Buenos Aires tenemos un gobernador que está más concentrado en pelearse con el presidente y en posicionarse políticamente que en solucionar problemas graves”, explicó la jefa municipal que sucedió a Jorge Macri en declaraciones a radio Continental.

En esa línea, señaló que la provincia de Buenos Aires “tiene un grave problema de inseguridad” y destacó que los intendentes hace “mucho tiempo” vienen “haciéndose cargo de esas responsabilidades”.

Mauricio Macri y Soledad Martínez en Vicente López

Martínez, que es vicepresidenta del PRO a nivel nacional y también en la provincia, estuvo en el acto donde Macri relanzó el partido y marcó algunas diferencias con el gobierno nacional. “Creo que en esta etapa de nuestro espacio necesitábamos que sea Mauricio el que lo lidere”, dijo. Y agregó: “El PRO es el partido ya tiene casi 20 años en Argentina, es el que rompió en serio con el bipartidismo, el peronismo y el radicalismo”.

Mauricio Macri - Crédito: Gustavo Gavotti

“El PRO es el espacio del hacer, donde las acciones le ganan a las palabras, donde los resultados concretos le ganan a las promesas. Si todos los días no hacemos cosas para que el cambio exista y los argentinos, en mi caso los vecinos de Vicente López, lo toquen, lo vivan, no me importa esa discusión estructural y conceptual del cambio”, había dicho el jueves pasado tras el acto.

Por otro lado, al ser consultada sobre las medidas adoptadas por el gobierno nacional, Soledad Martínez expresó que está de acuerdo “en el rumbo que han planteado respecto de ir haciendo el Estado más eficiente” pero remarcó que en Vicente López no se ajustó “un solo peso en salud pública o en educación”.

“Creo que ahí nuestro gobierno municipal y el gobierno en general tiene un rol para cumplir”, sintetizó.