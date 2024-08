Karina Milei desestima las críticas de Mauricio Macri en público, pero acumula malestar y habilita a sus alfiles para marcarle el terreno

Karina Milei habla con Santiago Caputo

Karina Milei se abrió por primera vez una cuenta de X oficial hace dos meses, pero nunca la usó para responderle a Mauricio Macri, ni para contraatacar, ni para acercar posiciones. Y hoy, horas después de que el ex mandatario la criticara subrepticiamente -al igual que al asesor presidencial Santiago Caputo-, su cuenta seguía en silencio. En la Casa Rosada deslizaban, con suspicacia, que no le importaron las palabras del jefe de PRO, y que era “mas de lo mismo”. Por lo bajo, sin embargo, mastican bronca y aseguran que la relación, inexistente, quedó más distante que antes.

“Está muy ocupada para enfocarse en esas cosas. Al fin y al cabo (Mauricio Macri) no dijo nada nuevo”, sostuvo uno de los referentes más cercanos a la funcionaria. “Es lo mismo que pasó con el Pacto de Mayo. Un capricho. Ella está muy enfocada en la agenda, en el armado del partido, en Marca País. Esto le quita tiempo”, dijo una referente para menospreciar al ex mandatario.

Horas antes, al asumir al frente de PRO nuevamente, Macri se había “lamentado” por Karina Milei. “No la pude conocer, nunca pude conversar con ella mano a mano. Tengo horas con Javier y cero con ella”, había dicho, entre cuestionamientos a “su entorno” y posteriores aclaraciones a la prensa, por si hicieran falta, de que estaba hablando de la hermana del Presidente y de su asesor.

Los miembros del círculo íntimo de la secretaria general armaron un “operativo defensa”, aunque cada uno por su parte, como es costumbre en el desorganizado espacio oficialista. Sebastián Pareja, que trabaja para ella como armador en el conurbano y se perfila como candidato, aunque no mencionó a Macri, lo llamó “falso profeta” y marcó: ”La gesta histórica que hoy encarna nuestro Presidente sería imposible sin el trabajo incansable de Karina Milei”.

La jugada en redes se gestó por motu proprio, pero antes fue consultada con la Casa Rosada, donde la habilitaron. La diputada nacional y amiga de Karina Milei, Romina Diez, también hizo su aporte. Aunque con menos vehemencia, tuiteó apenas después de que Macri terminara de hablar en el Arena Studio de La Boca: “Gracias por cuidar al Presidente, a las ideas y a los argentinos!! Gracias JEFE! Siempre a tu lado como toda la gente de bien! Las ideas no se venden!”, publicó en su cuenta de Instagram.

(Adrián Escandar)

Adorni, que consulta con Karina Milei cada uno de los mensajes que brinda en las alocuciones en sus conferencias de prensa matutinas, fingió ingenuidad, en la misma línea de Santiago Caputo, que anteayer lo elogió en su primera entrevista a pesar de que, en privado, tiene un enfrentamiento natural. “Estamos agradecidos por sus elogios”, dijo, como si nada, el vocero presidencial.

El portavoz amplió premeditadamente el concepto de “entorno”. Macri se había referido a las dos figuras más importantes del Gobierno que rodean, de manera directa y con su extrema confianza, al Presidente. Adorni, en cambio, expandió la idea hacia él mismo -es vocero- y a los ministros: “Estamos orgullosos del equipo el Presidente, él esta orgulloso, y los que lo conformamos consideramos que somos un equipo sólido, que hemos logrado hitos como la baja de la inflación, evitar la hiper. Ni hablar de la inseguridad y el narco”, dijo sin inocencia.

Los detractores de “el Jefe”, como la vicepresidenta Victoria Villarruel, se quedaron en silencio. Pero los ministros también se resguardaron de meterse en el barro, a pesar de los pedidos de Francos para que salgan a defender al Gobierno. En general, intentan mantener el perfil bajo para evitar posibles represalias, justamente, de Karina Milei.

Sólo el jefe de Gabinete habló del tema, pero con cuidado de no sobrecalentar el ambiente: “Desde otros sectores políticos a veces se pretende ocupar determinadas posiciones, y al Presidente o quienes trabajan con él, le parece que no. Tildar eso de ‘entorno’ es una visión particular que tiene Macri que yo no comparto”, contestó el coordinador de ministros. Y recordó que el mismo ex mandatario “tuvo funcionarios que no funcionaban y por algún motivo no pudo sostener el cambio”.

Por lo bajo, Karina mastica bronca. “Pueden criticarla pero son el círculo del Presidente y (Macri) los va a tener que respetar. El tiempo dirá”, deslizaron muy cerca suyo. Aunque su último tuit se refería, como si nada pasara, a una iniciativa sobre inteligencia artificial.