Patricia Bullrich: “La discusión en el PRO es si ser oficialismo u oposición, y creo que tiene que ser oficialista”

A horas de que el ex presidente Mauricio Macri relance el PRO bajo su conducción, la ex titular del partido y actual funcionaria de Javier Milei, Patricia Bullrich, consideró que el espacio debe apoyar al Gobierno de La Libertad Avanza.

“El PRO no fue, tiene un rol importante que es acompañar y ser parte de este proyecto de cambio. El rol de nuestro electorado y de nuestra dirigencia es acompañar en el cambio”, planteó la ministra de Seguridad en diálogo con Luis Novaresio por LN+.

Bullrich lamentó no haber podido impulsado “el cambio” con Cambiemos -”no nos alcanzó”, dijo-, sin embargo “ahora nos tiene que sobrar para acompañar a este gobierno”. “Yo soy del PRO pero no me siento opositora”, aclaró.

Este jueves a las 17 está previsto el inicio del acto que encabezará Macri en La Boca junto a gobernadores, legisladores y dirigentes del partido. Allí celebrará su asunción como titular del espacio que fundó y aprovechará para relanzarlo de cara a las elecciones legislativas del año próximo. Hay expectativa con respecto al posicionamiento que asumirá frente a la gestión de Javier Milei, más aún luego de trascender del encuentro que mantuvo con el presidente el pasado lunes en la Quinta de Olivos.

Anoche, Bullrich se anticipó y remarcó que “la discusión en el PRO es si ser oficialismo u oposición, y yo creo que el PRO tiene que ser oficialista”. “No es un debate personal, es un debate de ideas”, agregó. Y enfatizó: “El PRO tiene que acompañar con fuerza el cambio, tiene que ser parte del gobierno”.

Consultada por su ex jefe político, señaló que si bien aguarda las definiciones que asumirá Macri, advirtió que días atrás se definió a sí mismo como opositor a la gestión libertaria: “Si ese es el planteo, creo que el votante del PRO y la mayoría de la dirigencia no se va a sentir oposición pero él tiene todo el derecho de querer ponerse en ese lugar, no entiendo bien por qué”.

Bullrich reveló que mantiene diálogo con Macri pero en el posicionamiento del partido con respecto a La Libertad Avanza, remarcó que es algo en lo que “no nos ponemos de acuerdo”. ¿Cómo se resuelven esas diferencias? “Esto se dirime con el voto como cuando dirimí yo con Larreta”, expresó la titular de la cartera de Seguridad.

No obstante, aclaró que decidió no hacer una interna en el PRO porque “no tenía sentido”, y se preguntó dónde va a estar el partido el año que viene: “¿En las listas junto a La Libertad Avanza o no?”

“A Macri le diría que hoy hay que jugarse a la construcción del cambio. Hay que mirar el rumbo, no los pequeños detalles que no son el centro del debate que la Argentina está dando”, consideró. Pese a las diferencias con el fundador y líder del espacio, Bullrich dijo que no tiene la necesidad de irse del PRO, sostuvo que “la definición será circunstancial” y que “después habrá mecanismos para ver si la decisión fue correcta o si fue una decisión del aparato y la gente quedó del otro lado”.

Pese a la interna, opinó que “vamos a terminar estando juntos”. “¿Cómo vamos a ir separados? El voto de La Libertad Avanza y el PRO están unidos. Si la dirigencia separa lo que la gente une va por mal camino. Ese escenario de separación es más dispersión y hoy necesitas mas hegemonía en el parlamento”, fundamentó.

Consultada sobre si en un hipotético caso Milei y Macri se enfrentan en internas, a quién le daría su voto, Bullrich contestó: “Yo soy parte del gobierno, no creo que Mauricio y Milei sean alternativas. El presidente es Milei y tanto Mauricio como yo tenemos que entender que nuestro rol es el de acompañar y trabajar, ayudar si no estás en el gobierno, y si sos un ex presidente aconsejar lo mejor posible”.

En la entrevista que dio anoche también se le pidió un mensaje para la clase media y los jubilados que están siendo víctimas de la motosierra del ajuste del Gobierno de Milei. “A los jubilados que la están pasando mal no les tengo que decir nada, porque la están pasando mal pero saben que están haciendo el tratamiento correcto para que el país no vuelva nunca más a pasarla mal siempre y cada vez peor”, contestó. Señaló que el pueblo recuperó “la esperanza”, y que “la gente sabe que esto que se está haciendo no es para que se llenen los bolsillos los corruptos, es para esperar un tiempo pero viene un camino distinto”. “El jubilado me dice a mí en la calle, ‘sigan así, nosotros la bancamos’. Te lo dice todo el mundo, toda la gente, ‘nosotros hoy no la estamos pasando bien’, aunque cada vez lo dicen menos”, concluyó.