“Milei no soporta haber perdido en la provincia de Buenos Aires”, aseguró Kicillof tras la polémica por la planta de YPF

Axel Kicillof habla en conferencia de prensa

El anuncio de que YPF definió que la obra más grande de la historia argentina se hará en Río Negro y no en Buenos Aires tuvo un enorme impacto en las autoridades del distrito bonaerense,que expresó su rechazo a una decisión que consideró “una venganza de Milei porque no soporta haber perdido la elección” en el distrito electoral más grande de la Argentina.

“Es un hecho de enorme gravedad, una irresponsabilidad del Presidente de la Nación, un capricho por cuestiones ideológicas que pone en riesgo un proyecto muy importante para el país”, resumió Axel Kicillof esta mañana en conferencia de prensa.

En el mismo sentido, el gobernador aseguró que “la localización de la planta de GNL no se definió ni tiene nada que ver con la adhesión o no de la Provincia de Buenos Aires al RIGI nacional, es mentira, no tuvo que ver con eso”.

Para fundamentar su lectura del hecho, Kicillof apuntó: “Si la empresa entra el RIGI nacional, obtiene los beneficios impositivos, jurídicos, asociados a la disponibilidad de los recursos y divisas, más allá de que la provincia adhiera o no. La adhesión de las provincias al RIGI es marginal en las decisiones de las empresas”.

Luego, el mandatario provincial volvió a enfocarse en el presidente Milei: “No es una cuestión vinculada a mi ideología. Es un delirio del presidente, que usa estos adjetivos con cualquiera que no esté de acuerdo con él. Yo sería comunista igual que Larreta, Macri y López Murphy. No tiene ningún asidero, son raptos, enojos con los que no piensan igual que él. Mi ideología es bien conocida: son peronista, creo en la justicia social, la independencia económica y la soberanía política.

