Comienza el diálogo social convocado por el secretario de Trabajo, sin la CGT pero con una posible presencia sindical

El secretario de Trabajo, Julio Cordero, y la CGT, en la reunión que tuvieron hace dos semanas

La CGT no irá al diálogo social convocado por la Secretaría de Trabajo, pero podría estar presente. Aunque parece un juego de palabras, no lo es. Para este miércoles, a las 11, se confirmó la primera reunión de Julio Cordero y empresarios para conformar una mesa técnica destinada a reglamentar la reforma laboral y algunos esperan la presencia de los abogados de 3 gremios importantes.

Si se confirma la concurrencia de Marta Pujadas (UOCRA), Federico West Ocampo (Sanidad) y Alberto Tomassone (Comercio), tal como se menciona en medios empresariales y sindicales, representaría algo muy distinto a lo dispuesto la semana pasada por el Consejo Directivo de la CGT, que, en un sorpresivo gesto de endurecimiento, resolvió no asistir al encuentro convocado por Cordero.

La presencia de los abogados sindicales se convertirá en una clara señal del sector del dialoguista de la CGT en favor de avanzar hacia una negociación con el Gobierno, pese a lo resuelto la semana pasada por la CGT, ya que esos tres sindicatos (UOCRA, Sanidad y Comercio) integran la fracción moderada cegetista que se opone al ala dura que integran Pablo Moyano y el gremialismo kirchnerista.

Los empresarios del Grupo de los Seis, en la reunión con el secretario de Trabajo, Julio Cordero

Al justificar la decisión de la CGT de no ir al diálogo, Héctor Daer (Sanidad), uno de sus cotitulares, afirmó que “el Gobierno no ha dado una respuesta positiva a dos temas que para nosotros eran fundamentales”, que fueron el reclamo por la suba del mínimo no imponible del Impuesto a las Ganancias y el pedido de que el Poder Ejecutivo retire la apelación ante la Corte Suprema contra la suspensión del capítulo laboral del DNU 70. Ambas exigencias fueron planteadas hace dos semanas por la CGT ante Cordero, que se comprometió en dar una respuesta a los pedidos.

¿No es una contradicción flagrante respecto de lo resuelto por la CGT? Por supuesto que sí, pero aparentemente se dirá que van en nombre de sus gremios para tratar de corregir, mediante la reglamentación, algunos artículos de la reforma laboral incluida en la Ley Bases.

Un experimentado abogado sindical ya le pasó a la Secretaría de Trabajo un informe con sus recomendaciones para suavizar el artículo que crea la figura del trabajador independiente que puede tener a su cargo hasta 3 autónomos. En un gremio poderoso temen que ese punto pueda multiplicar la generación de trabajo, pero sin pagar la cuota sindical ni aportar a la obra social.

Pese a la actitud de la CGT, Cordero sigue apostando a consensuar en una instancia de diálogo la reglamentación de la reforma laboral y para eso no sólo apuesta a la participación de sindicalistas y empresarios, sino que también invitará a expertos del Congreso y de colegios de abogados para tener más miradas que enriquezcan la letra chica del capítulo laboral de la Ley Bases.

El jefe de Gabinete, Guillermo Francos, recibió a sindicatos del sector energético en la Casa Rosada

Al encuentro de esta mañana irán, además de los abogados sindicales, los empresarios del Grupo de los Seis: la Unión Industrial Argentina (UIA), la Cámara Argentina de la Construcción (CAMARCO), la Asociación de Bancos Argentinos (ADEBA), la Bolsa de Comercio de Buenos Aires, la Cámara Argentina de Comercio (CAC) y la Sociedad Rural Argentina. También fue invitada la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME), que representa a las pymes, luego de un encuentro que tuvieron este martes con Cordero, donde, encabezados por su titular, Alfredo González, pidieron que en la reglamentación de la reforma laboral se contemplen “algunas diferenciaciones” para el sector.

El Gobierno, más allá de la actitud de la CGT, no le cierra las puertas al sindicalismo. Lo demostró hace 24 horas el jefe de Gabinete, Guillermo Francos, quien recibió en la Casa Rosada a los dirigentes de la Confederación Argentina de Trabajadores y Empleados de los Hidrocarburos, Energía, Combustibles, Derivados y Afines (CATHEDA), liderados por Guillermo Moser (Luz y Fuerza), donde se habló sobre la problemática del sector y hubo quejas por la vuelta del Impuesto a las Ganancias.

Del encuentro participaron también José Luis Lingeri (Obras Sanitarias), Sergio Sasia (Unión Ferroviaria), Juan García (estaciones de servicio), Julio Schiantarelli (SUPEH) y Guillermo Mangone (Gas), entre otros.