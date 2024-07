Patricia Bullrich, sobre las elecciones en Venezuela: “La gente va a defender su triunfo, no se lo va a dejar arrebatar”

Patricia Bullrich se manifestó frente a la Embajada de Venezuela (Jaime Olivos)

A la espera de que se conozcan los resultados oficiales, Patricia Bullrich se mostró confiada de un posible triunfo del diplomático Edmundo González Urrutia, que representa a la líder opositora María Corina Machado, que ponga fin a 25 años de dictadura chavista.

“Estoy muy orgullosa y contenta, convencida que la oposición ganó las elecciones en Venezuela”, señaló la ministra de Seguridad, quien justificó su declaración en “la actitud agresiva y violenta de la gente de Maduro (Nicolás)”. “El que gana no necesita ser agresivo y violento, simplemente tiene que esperar los votos”, agregó.

En diálogo con LN+, manifestó que esto será “un antes y un después para Venezuela y para América Latina”: “El fin de un modelo que intentó copar todos los países y que tuvo al nuestro subyugado con el régimen de los Kirchner, sometidos al chavismo”.

“Esto va a ser un aire de libertad”, continuó ratificando su deseo que se concrete la victoria opositora. “Es un orgullo lo que están logrando, ahora lo tienen que defender y el mundo entero va a tener que ayudar a defender esta victoria porque las dictaduras no se quieren ir solas; cuesta derrumbar los muros de Berlín”, sentenció.

Este domingo, el régimen de Maduro acusó al gobierno de Javier Milei de pretender supuestamente “invadir” la Embajada del país caribeño en Buenos Aires, donde cientos de migrantes venezolanos que residen en este país votaron en las elecciones presidenciales. A través de X, el viceministro venezolano para América Latina, Rander Peña, expresó que el Ejecutivo de Milei, “en medio de su desespero, amenaza con invadir la Embajada de Venezuela en Argentina, constituyendo una violación a la Convención de Viena”.

En el barrio porteño de Palermo, cientos de venezolanos que residen en la Capital Federal se concentraron frente a la representación diplomática para acompañar la jornada electoral y esperar los resultados. Hasta allí fueron a participar del acto cívico, dirigentes del gobierno nacional, del PRO y la Coalición Cívica. Entre los presentes, estuvieron la ministra de Relaciones Exteriores, Diana Mondino, y de Defensa, Luis Petri; como así también diputados como Sabrina Ajmechet, Maximiliano Ferraro, Silvana Giudici y Hernán Lombardi, entre otros, inclusive la propia Bullrich.

“Hacemos responsable a Milei por la integridad física de nuestro personal diplomático. No toleramos ninguna amenaza”, agregó el funcionario en la red social, donde respondió a una publicación de la ministra de Seguridad, quien dijo estar frente a la Embajada venezolana “esperando los resultados de las elecciones junto a cientos de personas”.

Patricia Bullrich se mostró en las inmediaciones de la Embajada de Venezuela

En la misma sintonía, la representante del régimen chavista en Buenos Aires acusó a Bullrich, de realizar un “asedio a la embajada” por haber concurrido a apoyar la manifestación de ciudadanos de Venezuela. “Denuncio contundentemente las irresponsables acciones injerencistas y el asedio a nuestra embajada en Buenos Aires. Patricia Bullrich viola los convenios internacionales e incita al odio y a la violencia. La hago responsable de cualquier agresión contra nuestra embajada, nuestro personal diplomático, local y de los integrantes de las mesas electorales que aún se encuentran en la embajada. Hoy hicimos una hermosa jornada electoral y usted pretende enturbiarla”, afirmó Stella Marina Lugo de Montilla.

Consultada al respecto, la ex candidata a presidente de Juntos por el Cambio, aclaró que no estuvo presente en la Embajada venezolana, sino frente a ella donde se montó “un centro de comando de control de votos”. “De paso miré el operativo de seguridad, pero en ningún momento me manifesté en la calle ni hice declaraciones. Me hice responsable como ministra de Seguridad que la embajada tenga cordón policial como lo tiene para permitir que hubiera una circulación normal de la gente que fue a votar”, continuó.

La funcionaria de Milei dijo que los tuits del gobierno venezolano “están equivocados”. “La Embajada está cuidada por el gobierno argentino, nadie va a entrar, lo podemos asegurar. Va a haber total respeto al territorio venezolano en Argentina”, aseguró. No obstante, dijo que le “divirtió” la “confusión”.

“Lo más importante que está pasando es que los votos están en las urnas, y que esos votos son mayoritariamente de un nuevo gobierno. 25 años de régimen destruyó el presente y futuro de todos los venezolanos. Los venezolanos tienen ojos en cada una de las mesas electorales, tienen fiscales en todos lados, la gente va a defender su triunfo, no se lo van a dejar arrebatar. Es imposible de esconder (la diferencia)”, remarcó.

“Si no dan los resultados es porque no los quieren dar, hay una decisión de no querer dar los resultados y no dar las actas. Deben estar discutiendo qué hacer”, concluyó sembrando más dudas al proceso electoral.