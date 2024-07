Pablo Javkin respaldó el nuevo sistema de detención aplicado a los presos de alto perfil: “Lo pedimos durante años”

Pablo Javkin, intendente de Rosario

En medio de la huelga de hambre que están llevando a cabo desde hace casi dos semanas los presos de alto perfil que se encuentran alojados en el módulo VI, pabellón C, del Complejo Penitenciario Federal N°1 de Ezeiza, el intendente de Rosario, Pablo Javkin, manifestó su respaldo al nuevo protocolo aplicado sobre los detenidos más peligrosos.

Lo hizo al acompañar declaraciones de la ministra de Seguridad de la Nación, Patricia Bullrich, quien el miércoles se refirió al tema a través de sus redes sociales. Mientras los reos denunciaron que este sistema de detención sería “inhumano” y violaría los derechos humanos, la funcionaria sentenció que es parte del plan de quita de poder y privilegios a los narcoterroristas.

“Los que asesinaron, torturaron y dominaron Rosario durante años, ahora piden ‘abrazar a sus seres queridos’”, ironizó la titular de la cartera, a modo de defender el protocolo que se implementó como método para controlar y restringir el accionar de los conocidos jefes narcos. Desde hace años que se encuentran alojados en prisiones federales con condenas relacionadas al narcotráfico, pero esto no les había impedido continuar al frente de las asociaciones ilícitas.

Se trata del Sistema Integral de Gestión para Personas Privadas de la Libertad de Alto Riesgo, una herramienta que nació con el objetivo de aislar a los reclusos de la población carcelaria común y eliminar los beneficios a los que accedían en las cárceles. “Los narcoterroristas ya no tienen poder ni privilegios. Ni dentro ni fuera del penal”, agregó la ministra.

El mensaje de Bullrich fue compartido en su cuenta de X por Pablo Javkin. “Control de las cárceles, aislar a los delincuentes de alto perfil. Lo que pedimos durante años, al fin se está haciendo”, celebró el intendente de Rosario.

Bullrich ensayó su dura respuesta en X a una nota de Tiempo Argentino que hizo eco del reclamo presentado por el abogado Fabio Galante, que está a cargo de la defensa de varios reclusos que se sumaron a la huelga de hambre de las últimas semanas.

En la lista de los detenidos que son representados por Galante se encuentran perfiles como el de Alionzo Ruth “Ruti” Ramos Mariños, vinculado a una causa de narcotráfico en el Barrio 31 bis; Mario Segovia, apodado como “El Rey de la efedrina”; y de Ignacio “Ojito” Actis Caporale, un piloto de carreras detenido por presuntamente haber enviado 8 kilos de cocaína a la ciudad española de Salamanca.

Luego de que el defensor presentara un habeas corpus ante el Juzgado Federal de turno en Lomas de Zamora, éste explicó que la queja inició porque “pueden hablar con sus abogados una sola vez al día y con sus familiares directos un solo día en la semana”. Y continuó: “los tienen encerrados 20 horas por día y los menores de edad y las mujeres embarazadas tienen que ver a sus padres y maridos detrás de un vidrio y hablarles por el teléfono que está en ese sector”, en referencia a que no pueden pasar por el scanner utilizado en la requisa previa al ingreso en el penal.

Los reclusos del penal de Ezeiza fueron los primeros en manifestarse en contra del nuevo protocolo

“Es inhumano porque no nos permiten abrazar a nuestras mujeres e hijos, nos robaron todas nuestras pertenencias, no soportamos cumplir condena en estas condiciones”, reclamó uno de los detenidos durante un diálogo con el medio mencionado. Asimismo, Galante apuntó que “la situación es inconstitucional desde donde la miremos, se están violando todos los derechos humanos de estas personas, pero hasta el momento la Justicia no ha dicho nada al respecto”.

Por otro lado, el abogado mencionó que “otra de las cosas que me llamó mucho la atención es que no los dejan tener contacto con la Iglesia Católica ni con la Evangélica”, al agregar que “no pueden tener una biblia, no pueden buscar la fe”. Incluso, reclamó sobre el régimen de terapia psicológica al que son sometidos, debido a que indicó que “donde está la profesional que los atiende hay un agente encapuchado que está escuchando todo”.