Menem se desentendió de la visita de los diputados libertarios a Astiz, pero se resiste a imponer sanciones

Martín Menem y Germán Martínez (Gustavo Luis Gavotti)

La visita de un grupo de seis diputados del bloque La Libertad Avanza al penal de Ezeiza para conversar con detenidos por delitos de lesa humanidad sigue generando ruidos internos en el oficialismo y reavivó algunas tensiones con la oposición dialoguista, que ya reclamó una “respuesta institucional” contra los implicados.

A pesar de los esfuerzos de Martín Menem, presidente de la Cámara de Diputados, por “no darle entidad” al escándalo y así minimizar el costo político para el Gobierno, el tema seguramente será protagonista de las primeras horas de la próxima sesión convocada para el 7 de agosto.

Al inicio de cada debate los diputados pueden hacer uso de las denominadas cuestiones de privilegio para plantear posturas políticas sobre temas ajenos al temario de la sesión. El oficialismo descuenta que muchos peronistas y hasta algunos radicales harán uso de la palabra para cargar contra los diputados libertarios.

Sin embargo, tampoco se descarta que la oposición busque ir más allá, es decir, proponer la destitución de los organizadores del encuentro con represores, entre los que se destacaba el marino Alfredo Astiz. En la mira están principalmente Beltrán Benedit y Guillermo Montenegro, aunque del encuentro participaron también María Fernanda Araujo, Lourdes Arrieta, Rocío Bonacci y Alida Ferreyra.

Unión por la Patria ya dejó en claro que no piensa soltar el tema. Ayer, el presidente del bloque peronista, Germán Martínez, pidió formalmente información de la visita a la Presidencia de la Cámara. Su sospecha es que funcionarios libertarios tuvieron que haber aprobado la utilización de una combi de la flota oficial y, por lo tanto, habría estado al tanto desde un comienzo de la naturaleza de la actividad.

En concreto, reclamaron saber por qué medio se solicitó el transporte y quiénes autorizaron el traslado. La respuesta oficial llegó ayer mismo por la noche, aunque el oficialismo evitó hacerla pública para no seguir alimentando el tema mediáticamente.

Captura de la app COMDOC, remitida por Menem a la oposición

La oficina de Martín Menem remarcó que el pedido del transporte se hizo a través de la plataforma COMDOC sin ninguna aclaración más que el destino, en este caso Ezeiza. De hecho, destacaron que en el espacio de “observaciones” el diputado Benedit aclaró que serían entre 5 y 8 pasajeros y pidió “en lo posible” que viajen juntos. Por eso se autorizó la utilización de una combi.

El número de pasajeros era un dato relevante porque a través de la app solo se pueden solicitar traslados para cuatro personas. Si son más, la autorización debe pasar por la Dirección de Coordinación Administrativa (DGCA).

Mientras tanto, el resto de los bloques dialoguistas no ha tomado una decisión. “Habrá que buscar una postura intermedia entre los que quieren hacer de cuenta que no pasó nada y los que están en el otro extremo de expulsarlos”, opinaron desde la filas del PRO, aunque aclararon que no se tomó una postura oficial y que el tema se analizará en la reunión de bloque de la semana que viene. Por su parte, el peronismo analiza pedir más información para definir los pasos a seguir.