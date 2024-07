Kicillof acordó con Cristina Kirchner el RIGI bonaerense y crece la puja por el destino de la planta de GNL

Axel Kicillof y Cristina Kirchner

Axel Kicillof recibió este martes por la tarde al intendente de Bahía Blanca, Federico Susbielles, en la gobernación bonaerense. Si bien el encuentro formal fue para rubricar la firma para acreditar la segunda cuota del Fondo de Fortalecimiento Municipal por $500 millones, la agenda por la planta de Gas Natural Licuado (GNL) se impuso. El intendente respalda la estrategia del gobernador en el tema que hoy por hoy se apoya en impulsar su propio proyecto de RIGI para retener el proyecto de inversión, en una decisión política que también fue acordada con la ex presidenta Cristina Kirchner.

Sumado al debate de factibilidad sobre dónde emplazar el megaproyecto para avanzar en la planta GNL que YPF proyecta junto a la petrolera malaya Petronas -es decir si en Bahía Blanca, Buenos Aires, o en Punta Colorada, Río Negro- la pata política empezó a moverse. El gobernador bonaerense termina por estas horas definir los detalles de la iniciativa, mientras busca consensuar con las propias espadas legislativas del peronismo en la provincia de Buenos Aires el devenir del proyecto. Según pudo saber Infobae, en lo que fueron los lineamientos generales del texto a discutirse -e incluso la respuesta que Buenos Aires le brindó a YPF sobre los requerimientos de factibilidad y económicos- Kicillof lo habló con la ex presidenta Cristina Kirchner. Cabe recordar que durante la discusión de la Ley Bases, tanto Kicillof como La Cámpora y Máximo Kirchner mostraron su rechazo al Régimen de Incentivo a las Grandes Inversiones (RIGI).

Sin embargo, el proyecto de la planta de GNL es anterior a la sanción de la Ley Bases. En el kirchnerismo plantean esto como argumento válido de por qué el proyecto se tiene que desarrollar en la ciudad del sur bonaerense. Además de la infraestructura que aporte el puerto de Ingeniero White en Bahía Blanca.

Susbielles también se mueve a contrarreloj para que la ciudad que gobierna sea elegida por YPF. En los próximos días se volverá a reunir con emisarios de la empresa de participación estatal en una nueva recorrida que hará sobre el puerto. Días atrás compartió un desayuno con el titular de la petrolera, Horacio Marín.

El intendente de Bahía Blanca, Federico Susbielles, y el presidente de YPF, Horacio Marín

Además, Susbielles presentó un proyecto en el concejo deliberante para garantizar la rezonificación de tierras donde se podría llevar adelante el proyecto. También impulsó normativas para dar estabilidad tributaria en el orden local y que además incluyen al puerto. El intendente conoce bien el desarrollo de la terminal marítima, pues fue el presidente del Consorcio del Puerto de Bahía Blanca hasta diciembre del año pasado cuando asumió como jefe comunal. Lo anunciado llega para “complementar la adhesión al RIGI”, deslizan en Bahía.

En el municipio bonaerense interpretan que ya están hechas todas las acciones de su parte, que ahora resta que YPF defina la locación. Sí hay cierta inquietud sobre la cuestión política alrededor, entendiendo también las declaraciones del presidente Javier Milei al respecto en los últimos días. En una entrevista con Alejandro Fantino, el periodista le preguntó al jefe de Estado si la planta de GNL se iba a ir a Río Negro, debido a que Kicillof no adhería explícitamente al RIGI nacional y por el contrario impulsa uno propio. La respuesta fue contundente y desafiante a la vez: “Obvio que se va a ir a otro lado. ¿Vas a invertir donde está Kicillof? ¿Para qué quiere un RIGI distinto, para hacerlo con sus ideas comunistas?”, cruzó Milei.

“Nosotros tratamos de estar centrados en el proyecto, son complicados los cruces en términos políticos”, admiten cerca del jefe comunal que este martes mantuvo dos encuentros en un día con el gobernador. Primero la firma de acuerdos junto a otros intendentes para luego en horas de la tarde una reunión privada.

Axel Kicillof, Federico Susbielles y el ministro de Economía, Pablo López

La preocupación sobre la politización del asunto también es compartida por el gobierno bonaerense. El ministro de Gobierno, Carlos Bianco, pidió tratar el tema con seriedad y despolitizado. Además del entendimiento con la ex presidenta, el gobernador inició las conversaciones con el peronismo bonaerense en la Legislatura para darle juego al proyecto de RIGI bonaerense, que en rigor se llama Régimen de Fomento a las Inversiones Estratégicas.

El peronismo necesita del respaldo, ya sea implícito o explícito, de la oposición para avanzar con cualquier normativa. Hasta el cierre de esta nota, el texto no había sido girado a la Legislatura. En el gobierno, tanto bonaerense como bahiense, sostienen que la definición de dónde irá la planta de GNL no está atada a la adhesión al RIGI nacional, hasta tanto no se resuelva la locación. Una vez que eso suceda sí tienen que existir las condiciones propicias para una inversión que implica de 30 a 50 mil millones de dólares.