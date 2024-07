Con Milei e invitados especiales, se lanzó en Argentina la fundación ILAN, que impulsa la innovación a través del vínculo con Israel

El fundador de ILAN, Isaac Sacca, le entrega el reconocimiento a Javier Milei a sus méritos innovadores

La organización que promueve la innovación y cooperación entre jóvenes, emprendedores y universidades Israel+Latin American Network (ILAN) anunció anoche el lanzamiento e inicio de actividades en Argentina, en un acto encabezado por su fundador, el empresario y filántropo de origen mexicano Isaac Assa Farca, y que contó con la presencia destacada de Javier Milei, varios funcionarios de su gobierno y representantes israelíes.

En el evento, que se realizó en un hotel del barrio porteño de la Recoleta, estuvieron el embajador argentino en Israel y activo miembro de ILAN, el rabino Axel Wahnish; el embajador israelí en Buenos Aires, Eyal Sela; el ministro para la Diáspora y el Antisemitismo de Israel, Amichai Chikli; el presidente de la Organización Sionista Mundial, Yaakov Hagoel; la presidenta del Fondo Nacional Judío, Ifat Ovadia-Luski, empresarios, referentes sociales y comunitarios y otros invitados especiales. Además, en el acto se proyectó un emotivo mensaje del presidente de Israel, Isaac Herzog.

Pero el acto principal fue el discurso del presidente Milei, que pronunció después de unas breves palabras de Isaac Assa, quien le entregó un reconocimiento a la innovación en política, premio que ILAN inauguró y que se dará anualmente a líderes políticos de la región. Asimismo, el embajador Wahnish, fue nombrado embajador honorario de ILAN en Israel.

Milei habló en el lanzamiento de ILAN, la organización benéfica que impulsa la innovación a través del vínculo con Israel

El primer mandatario llegó junto a su hermana, la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, y compartió la primera fila con el ministro de Defensa, Luis Petri -su pareja, la periodista Cristina Pérez, presentó el evento-, y funcionarios porteños. “El lanzamiento de ILAN ayudará a promover las relaciones entre las dos naciones que nos permitirá expresar un vínculo importante para todos los argentinos”, dijo Milei.

“Está claro que Argentina fomenta e impulsa el progreso de la innovación en su país y en América Latina. Puedo confirmar que aquí hay jóvenes promesas importantes para el futuro, y esta llegada de la fundación al país sin dudas promoverá el intercambio de conocimientos y experiencias entre ambas regiones, así como nuevas oportunidades de colaboración y crecimiento en conjunto”, afirmó a su turno Assa.

Milei, Wahnish y Herzog

En su discurso de agradecimiento por el reconocimiento, Milei elogió la propuesta que sostiene ILAN de promover la innovación como herramienta para el desarrollo y el crecimiento y puso como ejemplo que su propuesta política estuvo basada en hacer, en todo, lo contrario de lo que hacían sus oponentes de la clase política clásica que se repartió el gobierno y la oposición los últimos 40 años.

“Hay que ser firmes en las convicciones, pero inteligentes para adaptarse en una realidad cambiante. Esto aplica para la economía, para los que tomamos decisiones macroeconómicas, para los empresarios, pero también a la política. Miren, por ejemplo, cómo la realidad política argentina cambió y la dirigencia tradicional no supo adaptarse”, comenzó.

El lanzamiento de ILAN se concretó en el hotel Alvear, del barrio porteño de la Recoleta

En este sentido, el Presidente sostuvo que “no podemos esperar resultados distintos si hacemos siempre lo mismo”, por lo que señaló que, “antes de saber qué hacer, hay que comprender que si hacemos lo que hicieron todos y fracasaron, entonces fracasaremos”.

“Hemos encontrado en el ejercicio de hacer las cosas distintas en política argentina implica necesariamente la recuperación de un valor central para nosotros: el valor de la verdad. Nosotros decimos lo que pensamos y hacemos lo que decimos. Van a encontrar una perfecta consonancia entre las cosas que dijimos en la campaña y las cosas que estamos haciendo hoy”, afirmó Milei.

Y agregó: “Espero que el lanzamiento de Ilan en Argentina ayude a promover las relaciones entre nuestras dos naciones y nos permita continuar estrechando un vínculo que no solo es importante para mí en términos personales sino para todos los argentinos que hemos decidido apoyar las ideas de la libertad”.

Por su parte, Wahnish -que tuvo una intensa actividad dentro de ILAN hasta que asumió su rol diplomático- brindó un discurso de agradecimiento de la declaración como embajador honorario de la fundación en Tel Aviv y realizó un acto que sorprendió a todo el auditorio: rompió en varias trozos la hoja de ese reconocimiento y dijo que, en realidad, se trataba de una distinción que no le correspondía, sino que era de todos los que lo habían acompañado hasta el lugar donde está.

El sorpresivo gesto del embajador Wahnish con el reconocimiento de embajador ad honorem de ILAN

Con un mensaje enviado desde la residencia del presidente en Jerusalén, Isaac Herzog, transmitió sus felicitaciones por la inauguración ILAN y recordó que con Javier Milei, “mi querido amigo”, recorrieron uno de los kibbutz que fueron atacados horriblemente por Hamas, el 7 de octubre pasado, donde los terroristas de Hamas masacraron a civiles inocentes y se llevaron decenas de personas, de las cuales quedan 8 argentinos sin ser ubicados.

“Sé que mi amigo, el presidente Milei, como cualquier líderes responsable y pacífico, seguirá llamando por la inmediata liberación de todos los restantes rehenes. Por supuesto, los vínculos del presidente Milei con Israel reflejan mucho más que vínculos personales de amistad, es una expresión de verdadero afecto y confianza entre nuestras naciones”, afirmó y se pronunció a favor de construir un mundo mejor y más seguro, tanto con la colaboración entre países como con el aporte de organizaciones como ILAN.

El presidente de Israel, Isacc Herzog, destacó la puesta en marcha de ILAN

ILAN y la innovación

Según explicaron los organizadores, ILAN llegó a la Argentina buscando inspirar e impulsar el talento innovador de universitarios, emprendedores y empresarios de Latinoamérica, vinculándolos con el ecosistema de innovación en Israel. La fundación Israel+Latin American Network es una organización laica sin fines de lucro fundada en 2018 por el empresario y filántropo mexicano-israelí Isaac Assa Farca, que tiene una amplia experiencia en comercio internacional.

ILAN sienta sus bases en el ‘Triángulo de Innovación Israelí’, un modelo que une las voluntades del gobierno, academia e iniciativa privada, logrando “un equilibrio perfecto” para estimular el desarrollo de proyectos innovadores que aportan soluciones a cualquier sector productivo. El desembarco de la fundación en la Argentina ocurrió tras la firma de un convenio entre ILAN y Javier Milei, que se produjo durante su visita a Israel en febrero de este año. “Esto marca un hito importante en la misión de la fundación que busca promover la colaboración de Israel en la innovación en áreas clave para el impacto social, como la educación, la salud, la comunicación, la tecnología y el desarrollo económico”, se indicó.

El presidente de la Organización Sionista Mundial, Yaakov Hagoel, le entregó un reconocimiento al presidente Milei

ILAN precisó que el próximo año llevará a más de 200 jóvenes latinoamericanos a Israel, entre los cuales se espera contar con entre 30 y 40 argentinos, para que en los años siguientes participen cada vez más tanto de Buenos Aires como del resto de las provincias, “creando vínculos con Israel y con todos los innovadores latinoamericanos de otros países para potencializar sus proyectos y llevarlos al siguiente nivel”. Assa destacó que la fundación buscará en el país firmar acuerdos con las universidades que tienen el compromiso de identificar proyectos de universitarios innovadores, con impacto social.

Luego de pasar por un proceso de selección, los proyectos elegidos serán premiados por las universidades para que luego la fundación los convoqué a un viaje a Israel, en un evento formal del que participarán destacados speakers. A través de este viaje, los emprendedores podrán experimentar de primera mano la innovación en las empresas, en las universidades y en el gobierno, mientras transitan el intercambio con otros participantes de distintos países y se integran a la red mundial de ILAN. En el caso de Argentina, se espera alcanzar a 40 premiados para realizar el primer viaje en julio de 2025.

La visión de Isaac Assa

El fundador de la Fundación ILAN (Israel+Latinoamérica), Isaac Assa, minutos antes de encabezar el acto de lanzamiento, en uno de los salones del Hotel Alvear tuvo unos minutos con Infobae y habló sobre los planes de la organización que se pondrán en marcha en la Argentina, sobre su experiencia de vida y del doloroso momento que enfrenta la Argentina e Israel, por los 30 años del atentado a la AMIA y el dolor por el criminal ataque de Hamas en el sur israelí del 7 de octubre.

Antes del evento, el fundador de ILAN habló con Infobae sobre la puesta en marcha de la organización que impulsa la innovación

–¿Por qué ILAN Argentina y por qué ahora?

-En ILAN estamos actualmente en ocho países. En Argentina desembarcamos después de que empezamos las gestiones el año pasado. Israel + Latin American Network es una fundación que impulsa la innovación con el objetivo de mejorar la vida de los argentinos y de las personas de la región. Estamos en México, en Israel, Guatemala, Costa Rica, República Dominicana, Uruguay y Estados Unidos.

Nosotros creemos en los jóvenes y sostenemos que el futuro de los latinoamericanos está en nuestros jóvenes. Lo que hacemos desde ILAN es firmar convenios con universidades para que las universidades seleccionen sus tres mejores proyectos cada año de innovación y con esos jóvenes innovadores galardonados puedan viajar a Israel. Conocen gente de Israel, empresas, emprendedores y al mismo tiempo, como viajan con otros innovadores de otros países, tienen la oportunidad de hacer una red, de hacer un network con esos innovadores. Después de esa experiencia regresan ya con los jugadores 2.0 a hacer mejor lo que hacen-

–¿Por qué cree que la clave es la innovación?

-Shimon Peres, que fue un gran hombre, me dijo una vez: Isaac, Israel fue bendecido con la nada, ya que gracias a que no había nada más que desierto, nos enfocamos en desarrollar a nuestra gente e hicimos de este país un país innovador. Déjame darte unos números para ser más claros. Israel tiene el 1% del territorio de Argentina, tiene el 20% de la población de Argentina, pero tiene el mismo Producto Interno Bruto. El Producto Interno Bruto per cápita de un israelí es cinco veces el de un argentino. ¿Y cómo lo hicieron, si no tienen petróleo, no tienen ningún recurso natural? Solamente a través de la innovación.

El futuro de este país, el futuro de esta región, está en convertirnos en una región altamente innovadora. De esa manera vamos a hacer crecer nuestras economías, vamos a hacer frente al futuro y vamos a darles mejor oportunidad a nuestras futuras generaciones.

El discurso de Javier Milei fue aplaudido por el auditorio que participó del lanzamiento de la fundación ILAN

–¿Cómo se vincula esta propuesta con su experiencia personal, con su vida?

-Mi padre, que en paz descanse, fue mi gran maestro. Él siempre me dijo: Isaac, el propósito de la vida es vivir con propósito. La vida no se trata solamente de ir, trabajar, ganar plata, divertirte. Eso no tiene ningún propósito. El propósito es cuando haces algo, no para ti, sino que lo haces para los demás. Además, da más satisfacción hacer algo para los demás que lo que hace uno para ti.

–Llega en un momento difícil de la Argentina, por los 30 años de AMIA, y también para Israel. Le pido una reflexión.

-Estuve en el evento que hicieron por los 30 años de la AMIA y realmente fue muy conmovedor, muy triste. Hoy en Israel estamos ya a casi nueve meses de la masacre del 7 de octubre que cometió el grupo terrorista Hamas, liderado principalmente por Irán, que es la fuerza del mal hoy en día en nuestro mundo.

El empresario Isaac Assa encabezó el acto de lanzamiento de ILAN en la Argentina (fotos Jaime Olivos)

En el mundo existe mal y existe bien; en el mundo existe oscuridad y existe luz. La única manera de combatir el mal es haciendo el bien, y la única manera de combatir la oscuridad es trayendo luz. Precisamente eso es lo que estamos haciendo el día de hoy, lanzando esta organización en la misma semana que recordamos un ataque terrorista. Estamos viniendo a traer luz a este país a través de la innovación, impulsando a nuestros jóvenes, creyendo en ellos. Estoy seguro y convencido de que los mejores tiempos de Argentina están delante de nosotros.

Mi padre tenía una frase increíble que dice así “Tu pasado no define tu futuro”. Ese pasado de crisis que hemos vivido en este país lo vamos a ver como un pasado, porque nuestro futuro que nos espera va a ser grande y esperemos nosotros con lo que hacemos en ILAN, poner nuestro pequeño granito de arena.

–Estuvo presente el presidente Milei en el acto de lanzamiento. Fue un gesto importante.

-Así es. Para poder llevar a cabo este trabajo es súper importante que el sector público, el político, esté también de la mano con nuestro proyecto y la verdad es en pocos países que hemos visto una alineación tan clara como la hemos visto en la Argentina. Y el hecho que Milei haya estado junto con varios miembros de su gabinete, pues lo dice todo.