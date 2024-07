Gustavo Valdés denunció un uso político del caso Loan: “Tratan de desestabilizar al gobierno de Corrientes”

Con un fuerte discurso, el gobernador de Corrientes, Gustavo Valdés, ratificó hoy que el gobierno provincial no está involucrado en el caso por la desaparición del niño Loan Danilo Peña (5), al señalar que no tienen “nada que ver” y le apuntó a “algunos caranchos de la política” que buscan “lastimar” a su gestión.

“Tratan de desestabilizar a la provincia de Corrientes”, lanzó en conferencia de prensa desde la capital provincial, tras oficializar el recambio de las jefaturas policiales. Y rechazó a quienes buscan involucrar a la gestión provincial con el hecho. “No tenemos nada que ver, como pretenden instalar algunos caranchos de la política”, expresó y le habló al pueblo correntino: “Les pido que tengan la confianza en su gobierno”.

Con un discurso duro, el gobernador destacó que se “buscan adelantar las elecciones provinciales”, y defendió la actuación de las autoridades locales. “Somos los que denunciamos un delito federal, porque encontramos pistas de que el menor fue sustraído o involucrado en la trata de personas”, apuntó.

“Pretenden acusar al gobierno provincial como si estuviéramos sentados en esa mesa de 9 de julio”, sentenció el gobernador, en referencia de la conocida foto de la familia de Loan, en la que aparecen varios de los detenidos e imputados en la causa.

Ayer, el gobierno provincial tomó la decisión de decapitar la cuestionada Policía de Corrientes, a la que la jueza federal de Goya, Cristina Pozzer Penzo, corrió el caso a pocos días de hacerse cargo del expediente. Fue luego de que explotara el escándalo por la declaración de madrugada de Laudelina Peña con la versión del accidente ante un fiscal que no era el natural del caso, ni siquiera del fuero que interviene.

Entre las irregularidades de funcionarios locales, cabe recordar que el ex comisario de la localidad de 9 de Julio Walter Maciel está preso por encubrimiento y amenazas en la causa por la desaparición del nene, ocurrida el pasado 13 de junio en el paraje rural Algarrobal.

En ese marco, acompañado de funcionarios del gabinete, Valdés se mostró contrariado con los últimos trascendidos en torno al caso y señaló que sabe de “dónde provienen los ataques” que salpican al entorno gubernamental.

En concreto, el mandatario se refirió a la mención en la causa de Rafael Miranda, quien oficia de secretario del gobernador Gustavo Valdés, y fue sindicado como una de las personas que trasladó a Laudelina Peña al prestar una declaración judicial. En el gobierno local creen que es una operación de la oposición.

“Veo con sorpresa que uno de los colaboradores de la casa de gobierno está mencionado como testigo en la causa Loan. Me refiero a Rafael Miranda. No tiene absolutamente nada que ver, y sin embargo está citado por la Justicia Federal. Me llama poderosamente la atención”, apuntó el gobernador.

Además, Valdés destacó la denuncia penal que recibió su padre, Manuel Valdés, en los últimos días. Se trata de una acusación que hizo una mujer que participó de una marcha en apoyo a la búsqueda de Loan, y que habría sufrido un presunto abuso sexual del cual derivó el nacimiento de un chico. El comentario fue a las cámaras de un canal de noticias de alcance nacional.

“En el caso concreto de mi padre, es una causa que está en tratamiento de los juzgados de Corrientes. Como tiene que ver con la preservación del menor, no voy a hacer comentarios. Los caranchos que están haciendo este tipo de comentarios son todos golpes bajos”, apuntó el mandatario.

Y completó: “Mi padre es un hombre que nunca ha tenido una denuncia penal. Hoy tiene 87 años y misteriosamente aparece este tipo de denuncias que llaman poderosamente la atención”.

“Quieren adelantar las elecciones”

“Hemos transcurrido muchos momentos difíciles, pero tenemos un gobierno íntegro”, sostuvo. Y agregó: “Pusimos en funcionamiento todas las fuerzas del Estado, trabajamos enormemente para encontrar a Loan, hemos rastrillados y colocamos los mejores investigadores”.

“Quédense tranquilos, porque pretenden adelantar las elecciones tratando de mansillar al gobierno de la provincia de Corrientes”, insistió.

“Estamos a disposición y seguimos trabajando con la misma fuerza, compromiso y coraje para saber quién se llevó a Loan”, concluyó el mandatario.

Noticia en desarrollo