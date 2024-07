Rodríguez Zapatero pidió cuidar el vínculo entre Argentina y España, pero advirtió: “Es Milei el que tiene problemas con otros presidentes, no Sánchez”

José Luis Rodríguez Zapatero resaltó la necesidad de recuperar las relaciones entre Argentina y España. Foto: Matias Chiofalo - Europa Press

El expresidente del Gobierno de España, José Luis Rodríguez Zapatero, pidió hoy “recuperar” las relaciones entre su país y la Argentina, afectadas por el enfrentamiento entre Javier Milei y Pedro Sánchez, aunque criticó al presidente argentino al destacar los problemas de diplomacia que ha tenido con otros mandatarios de la región, a diferencia del líder del PSOE.

Zapatero advirtió que Milei tuvo problemas con varios presidentes de la región, incluyendo Brasil, Colombia y México, y le aconsejó mejorar sus relaciones diplomáticas. “Es el presidente Milei el que tiene bastantes problemas con otros presidentes, no es el presidente Sánchez. Ahí doy un consejo no pedido. Los presidentes pasamos, los países permanecen. A todos los países nos conviene llevarnos bien con todos los países. Hay que intentarlo”, afirmó.

Durante una entrevista con el periodista Eduardo Feinmann en Radio Mitre, Zapatero expresó su preocupación por las acusaciones descalificadoras realizadas por el líder libertario en territorio español. “El problema es que el presidente Milei hizo las acusaciones en territorio español, descalificatorias. Esa es la diferencia cualitativa. Se lo dice alguien que ha sido presidente”, declaró, subrayando que en democracia, aunque existan diferencias ideológicas, deben respetarse ciertos códigos de conducta entre mandatarios.

Zapatero también criticó la falta de cortesía de Milei al no comunicarse previamente con los líderes locales antes de manifestar su apoyo a partidos políticos en otros países. “He sido presidente de Gobierno, he ido a apoyar a candidatos que no eran del color político del presidente, pero antes llamaba al presidente”, señaló, refiriéndose a su propia experiencia de comunicación con el presidente francés Nicolas Sarkozy, cuando apoyó a a la socialista Ségolène Royal en los comicios de 2007.

El expresidente español también resaltó la importancia de mantener un mínimo de formas y respeto al estar en otro país. “Discrepo profundamente de la línea ideológica del presidente Milei, pero si estoy en ese país, procuraré mantener un mínimo de formas. Es absolutamente respetable que Milei apoye a Vox o al PP,” comentó.

Pedro Sánchez junto a Rodríguez Zapatero, en un mitin reciente. REUTERS/Violeta Santos Moura Santos Moura

José Luis Rodríguez Zapatero fue presidente del Gobierno de España entre 2004 y 2011. Durante su mandato, implementó importantes reformas sociales y económicas, destacando la legalización del matrimonio entre personas del mismo sexo y la ley de igualdad de género. Además, Zapatero jugó un papel clave en la política exterior española, fomentando las relaciones diplomáticas tanto con países de América Latina como de Europa.

El exmandatario español defendió la importancia de un Estado fuerte y criticó la tendencia de denostar el contenido social de la política. “Me preocupa que se denoste ese contenido social de la política y del Estado. Los países donde mejor se vive en el mundo son Noruega, Dinamarca, Suecia, Suiza. Todos tienen un Estado fuerte”, subrayó.

Rodríguez Zapatero también destacó el crecimiento económico de España bajo un Gobierno socialista en los últimos seis años, y abogó por un modelo de convergencia entre la economía de mercado y el Estado social, algo que considera fundamental y que en Latinoamérica aún cuesta que se consolide.

Finalmente, Zapatero elogió el diálogo político entre Argentina y España, señalando que ha sido positivo incluso entre partidos de derecha e izquierda, y concluyó que es esencial restaurar la confianza y el respeto entre ambos países para mantener relaciones diplomáticas saludables y constructivas.

El enfrentamiento entre Javier Milei y Pedro Sánchez comenzó cuando el presidente argentino realizó una visita a España para una cumbre del partido de ultraderecha Vox, donde expresó fuertes críticas hacia el gobierno del presidente Pedro Sánchez, calificándolo de “socialcomunista” y “enemigo de la libertad”. Además, hizo referencias a la situación judicial de la esposa del mandatario español, Begonia Sánchez, a quien tildó de “corrupta”.

Eso provocó un fuerte reclamo de España que culminó con el retiro de la embajadora de ese país en Buenos Aires, María Jesús Alonso Jiménez, ante la negativa de Milei de disculparse de sus dichos.