Las repercusiones del arco político tras la aprobación de la Ley Bases y el paquete fiscal

El Gobierno nacional logró su primera victoria legislativa con la aprobación de la Ley Bases y el paquete fiscal. Frente a esto, dirigentes del arco político se refirieron al respecto: celebraciones, críticas y el pedido de poner al país “en marcha”.

Tras meses de negociación en el Congreso, la Cámara de Diputados aprobó ambas iniciativas. La sesión se extendió durante más de 14 horas y contó con la participación de cerca de 200 oradores.

Pasada la medianoche, los diputados aceptaron las modificaciones de la Ley Bases, propuestas por el Senado, con 147 votos a favor y 107 en contra, pertenecientes al peronismo, la izquierda, el socialismo y Natalia de la Sota.

A diferencia de lo que sucedió con el primer proyecto, el paquete fiscal se votó por partes: la insistencia en las cuestiones referidas al gasto tributario, Impuesto a las Ganancias y Bienes Personales, por separado, y el resto de los cambios realizados en el paquete por los senadores. Así, el oficialismo logró los votos suficientes para aprobar Bienes Personales y la restitución de Ganancias, pero no tuvo la misma suerte para el apartado que incluía la revisión del régimen de promoción de Tierra del Fuego.

En este contexto, el jefe de Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Jorge Macri, celebró la aprobación de la Ley Bases a través de un mensaje publicado en sus redes sociales. “Desde el primer momento, nuestra convicción fue acompañar el cambio que votaron los argentinos. Por eso, nos comprometimos y ayudamos mucho para que el Gobierno cuente con esta herramienta”, sostuvo al referirse al apoyo que el oficialismo obtuvo del PRO.

De esta manera, elevó un pedido al Gobierno nacional al decir: “Es tiempo de que el Gobierno ponga al país en marcha. Necesitamos que se reactive la actividad económica, se recupere el consumo y se generen nuevos puestos de trabajo”. “Esperamos que, con los instrumentos que le da la nueva ley, el Gobierno inicie un camino virtuoso que recupere el bienestar para la gente”, concluyó.

El ministro de Economía, Luis “Toto” Caputo, quien será el encargado de cumplir el “Paquete Fiscal” entre otros aspectos de la ley, publicó en su cuenta: “Felicitaciones a nuestros dirigentes que tan duro trabajaron estos 6 meses para poder llegar a un acuerdo y gracias a todos los políticos que les importa la gente”.

Por su lado, el vocero presidencial, Manuel Adorni, hizo un posteo fiel a su estilo esta mañana: “Muy buenos días a todos. Primera mañana con Ley Bases. Fin”.

En esa línea, se manifestó la diputada por el PRO, María Eugenia Vidal. “Aprobamos definitivamente la Ley Bases y el paquete fiscal. El PRO votó a favor del crecimiento de Argentina. Ahora el Gobierno tiene las herramientas para el cambio que se eligió en las urnas”, indicó.

Mientras tanto, el legislador libertario José Luis Espert celebró la primera victoria legislativa de la gestión de Javier Milei y destacó que “para un Gobierno con convicción, no existen trabas”.

De esta manera, apuntó contra los legisladores kirchneristas y aquellos que se opusieron a las reformas planteadas, al acusarlos de querer “perpetuar la miseria de Argentina”. “Desde Diputados seguiremos trabajando para acompañar la gran transformación de nuestro presidente Javier Milei”, prometió.

Por su parte, los dirigentes de Unión por la Patria ratificaron su rechazo a las iniciativas. En ese sentido, la presidenta primera de la Cámara de Diputados, Cecilia Moreau, habló sobre las consecuencias que tendrá el regreso al cobro de Ganancias. “Los trabajadores volverán a pagar Impuesto a las Ganancias. El ajuste lo pagan los trabajadores y trabajadoras”, cuestionó.

Por su parte, Germán Martínez compartió un fragmento de su participación en el cierre de los jefes de bloque y reiteró: “La Ley Bases no es la ley que necesita el pueblo argentino y es fundamentalmente dañina para la Nación”.

En esa línea, la diputada nacional Victoria Tolosa Paz señaló que la Ley Bases “contiene modificaciones muy contundentes del acuerdo jurídico de nuestra convivencia social”. Así, apuntó contra el gobierno de Javier Milei al sostener que “si pretende construir bases sólidas tiene que hacerlo con consenso y con diálogo político, pero eligió la extorsión, la persecución, el maltrato mediático y la amenaza del desfinanciamiento a las provincias”.

Sobre el voto de Unión por la Patria, la legisladora alegó que el partido no puede “avalar más desigualdad”. “Desde que gobierna Milei los ricos recaudaron 15 veces más dinero que los pobres. Nada bueno puede esperarse de una ley que nació de la violencia económica y política de un presidente que no dialoga y que no conoce el país que pretende gobernar”, concluyó.