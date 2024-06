El conteo de votos de la Ley Bases: el oficialismo se asegura aprobar las leyes, pero busca estirar el margen en Ganancias

Diputados de Argentina dan media sanción en general a paquete de reformas fiscales de Milei Buenos Aires, Argentina, April 30, 2024. REUTERS/Agustin Marcarian

El gobierno nacional se apronta a tener su primer paquete de leyes aprobadas. Hoy sesiona la Cámara de Diputados para darle tratamiento final a la ley Bases y el paquete fiscal que llegó al Congreso de la Nación el 27 de diciembre de 2023.

La reunión de Labor Parlamentaria cerró una lista de 40 oradores que pronostican una sesión de al menos 12 horas. Si se cumplen los tiempos, cuando comience el nuevo día el presidente Javier Milei tendrá su paquete de leyes aprobado. O, como dicen algunos, la caja de herramientas que asegura necesitar.

Ahora, con la seguridad -a no ser que suceda una catástrofe- de que obtendrá los votos necesarios para sellar los seis meses de debate que llevaron estos proyectos, la preocupación hoy es con cuántos votos aprobará cada una de las normas. Mientras más margen consiga, mayor capital político podrá mostrar.

Tratamiento "Ley bases votación particular" Martín Menem Gustavo Luis Gavotti

El Gobierno tiene los 129 votos que le permiten aprobar ambas leyes, en algunos casos de manera más holgada que en otros. Entienden que desde Unión por la Patria buscarán dilatar la discusión. La Ley Bases se vota toda junta y el paquete fiscal, separadas las insistencias (gastos tributarios, ganancias, bienes personales). Ahora, con el resultado puesto, la pregunta es cuántos legisladores de Unión por la Patria se van a fugar y quiénes acompañarán al oficialismo.

En la primera votación en Diputados, el bloque de UP sufrió la fuga de 6 votos que terminaron siendo fundamentales para La Libertad Avanza. Sin esos votos, el RIGI por ejemplo, se caía porque no alcanzaba las 129 adhesiones necesarias. Pero esto es Bases, donde hay mucho más margen y podría superar los 140 votos.

Sin embargo, el dilema más importante está en Ganancias. La Casa Rosada cuenta de a uno los apoyos en Diputados porque hay una ajustada paridad. La posición del gobernador confronta con La Cámpora, que pretende hacer naufragar la restitución del Impuesto, que es clave en el paquete fiscal que envió el oficialismo.

Según pudo saber Infobae de fuentes oficiales, Raúl Jalil se comprometió con los negociadores del Ejecutivo que los cuatro diputados catamarqueños no votarán en contra de Ganancias. Si bien hasta ahora no estaba claro cuál va a ser el sentido de la votación -si serán a favor o abstención-, sí está confirmado que no habrá votos negativos. Es que la sesión está previsto que sea maratónica y se prolongue hasta entrada la madrugada.

La importancia de esta definición política se debe a que el Gobierno está contando voto a voto la restitución de Ganancias; en el Senado, de hecho, donde está la representación institucional de las provincias, lo rechazó.

Como antecedente, Sebastián Noblega ya votó a favor de Ganancias en el debate anterior, que le dio la primera media sanción.

El rol de los gobernadores es clave en esta discusión porque el impuesto es coparticipable. El 80% de lo que recauda se reparte entre los 24 distritos, por lo que, en un contexto donde el Ejecutivo cortó las transferencias, las necesidades económicas son apremiantes.

A esto se le suma que el Gobierno, vía el Jefe de Gabinete Guillermo Francos, reactivó la obra pública con acuerdos con cada uno de los jefes de los estados provinciales: una parte la cubre el gobierno central, y la otra las provincias. Esto, sin fondos, es imposible.

En la votación de abril, los que se opusieron fueron los 99 de UP más 8 diputados de la UCR, la izquierda, varios de los bloques provinciales y una sola del PRO: la chubutense Ana Clara Romero.

Hoy se sabe que algunos de esos votos en contra se abstendrán o se ausentarán y esas posiciones valen “oro”.