El Gobierno quiere transformar La Rosadita de Carlos Menem en un atractivo turístico

La fachada de La Rosadita

Es una nueva muestra de la sintonía que la familia de Carlos Saúl Menem logró con el gobierno que encabeza Javier Milei. El Gobierno, a través de la secretaría de Turismo que encabeza Daniel Scioli, pondrá en valor con algunas reformas la casa conocida como “La Rosadita” que el expresidente riojano tardó 12 años en construir en Anillaco, La Rioja.

El ministro Scioli le confirmó a Infobae que luego de una reunión que se llevó a cabo el miércoles con Zulemita Menem, hija del ex mandatario, acordaron una inversión en el lugar para que tenga mayores comodidades y que pueda consolidarse como atractivo turístico. Las primeras versiones indicaban que el Ejecutivo iba a comprar la propiedad, pero no será así. En 2008, la vivienda se había puesto a la venta con un valor estimado en los 800 mil dólares, pero no se pudo concretar la transacción.

“Vamos a colocar una mejor señalización y a reacondicionar algunos sectores con una inversión que no es muy onerosa. En esa zona se está planificando armar una ‘ruta del vino´ como la que existe en otras provincias como Mendoza. Vamos a trabajar con mi equipo de Turismo, con Lisandro Catalán -el nuevo secretario de Interior- y también con la secretaría de Cultura para hacer al lugar más atractivo”, detalló Scioli. La idea de transformarla en un museo por ahora no está en los planes.

Scioli posteó en la red social X su encuentro con Zulemita Menem.

“La Rosadita”, denominada así porque sus paredes fueron pintadas de ese color que la asemeja a la Casa Rosada, se empezó a construir en 1985 y se finalizó recién doce años después. Tiene 1.000 metros cuadrados cubiertos, con amplias galerías que la protegen de los intensos calores en el verano, dentro de una hectárea que pertenece a la familia Menem. En noviembre de 2020 se la habilitó para ser visitada dentro de un circuito turístico, pero el convenio suscripto con el municipio de La Rioja finalizó en 2023.

La casa cuenta con una piscina, sauna, sala de relax, una cancha de tenis, un quincho, una parrilla y un horno de barro. Menem la utilizó, primero como gobernador y más tarde como presidente de la Nación -entre 1989 y 1999-, para encuentros políticos y privados. Por eso en 1997 se agregó una casa para las visitas y una sala de reuniones.

Por allí pasaron desde los Rolling Stones hasta Diego Armando Maradona e incluso el ex secretario de Estado de Estados Unidos, Henry Kissinger. Además. en una entrevista el caudillo riojano conoció a la periodista y modelo chilena Cecilia Bolocco con quien se casó en 2001 en esa misma residencia, apenas unas semanas antes de ser condenado por la Justicia por el contrabando de armas a Ecuador y Croacia.

A unos 800 metros de la casa, el ex mandatario hizo construir en 1997 una pista de aterrizaje de 2.400 metros de extensión (con un costo superior al millón de dólares), para poder llegar con el avión presidencial, el Tango 01 y no trasladarse hasta el aeropuerto provincial, ubicado a unos 100 kilómetros de distancia. “En la pista no haremos nada porque está en buenas condiciones. Sí hablamos de un proyecto para que el lugar en general tenga mayor atractivo. Con Zulemita tenemos muy buena relación y ella se acercó para ver qué podíamos hacer desde nuestro lado”, reconoció Scioli.

La lujosa vivienda de Anillaco, pueblo de 2.000 habitantes que se encuentra en el departamento de Castro Barros, está actualmente deshabitada.

El ex presidente Carlos Menem junto a su hijo Máximo Saúl en el parque de su casa conocida como La Rosadita en la localidad riojana de Anillaco. FOTO NA: EDUARDO NELSON GERMAN.

Tanto el funcionario como la hija del expresidente reflejaron en redes sociales la reunión que mantuvieron. “Feliz de encontrarnos con Zulemita Menem en medio de tantos recuerdos y afecto entrañable, en la memoria de su papá. El tiempo es un gran ordenador y reivindicador. Nuestro compromiso con la subsecretaria @yanmartinezok para poner en valor la histórica casa de Anillaco, atractivo turístico que se proyecta en la provincia”, consignó el ex candidato presidencial del Frente de Todos en 2015 que ahora se sumó al gobierno libertario de Javier Milei.

“Gracias queridos @yanmartinezok y @danielscioli por el hermoso encuentro y el compromiso para poner en valor la histórica Rosadita en Anillaco, con el fin que se reabran sus puertas al turismo. #Argentina #LaRioja #turismoargentina @secreturamdep”, retribuyó Zulemita en su posteo en X.

El tuit del ex presidente Menem cuando en 2020 suscribieron un convenio para que La Rosadita sea incluida en un circuito turístico. Ese convenio finalizó en 2023.

El vínculo de Scioli con los Menem viene desde hace mucho tiempo, ya que el ex motonauta fue impulsado por el riojano para su primera incursión en la arena política. Con su padrinazgo ejerció como secretario de Deportes de la Nación y también participó en la interna de la Ciudad de Buenos Aires. Después se alejó durante unos años, pero ahora otra vez volvió a estar cerca.

En el Gobierno de Milei conviven varios miembros de la familia Menem, como el sobrino del ex presidente, Martín, quien ejerce la presidencia de la Cámara de Diputados, y Eduardo “Lule” Menem, quien desde el 21 de febrero se transformó en subsecretario de Gestión Institucional, organismo que depende de Karina Milei, actual secretaria General de la Presidencia.

El pasado 14 de mayo, Milei, quien considera a Carlos Menem como el mejor presidente desde el retorno de la democracia, instaló el busto del riojano en la Casa Rosada como otro gesto de admiración, también tras un pedido por carta que le había hecho Zulemita.