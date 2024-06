José Alperovich, el caudillo del Norte que fue tres veces gobernador y terminó condenado por abuso sexual

José Alperovich fue condenado a 16 años de prisión (Nicolas Stulberg)

José Alperovich (69), ex gobernador de Tucumán, fue condenado este martes a 16 años de prisión por abuso sexual a su sobrina. Esto significa que, además de quedar detenido, ya no podrá ejercer cargos públicos. Sin embargo, hasta hace no mucho tiempo era considerado uno de los caudillo del Norte, luego de haber gobernado su provincia en tres oportunidades, acumulando un gran caudal de poder.

Además de dirigente político, Alperovich también es contador público. Fue así como, durante la gobernación de Julio Miranda (de 1999 a 2003), comenzó a escalar posiciones en el peronismo hasta transformarse en su ministro de Economía.

Lo curioso es que había dado sus primeros pasos en la política dentro de la Unión Cívica Radical. Pero luego de militar en la UCR, pasó de ser legislador provincial por el radicalismo a integrar el Gabinete de un gobierno provincial peronista. Gracias a ese acuerdo, también fue candidato a senador nacional por el PJ. Pero su ambición política lo llevó a seguir ascendiendo.

Así fue como en el 2003 lo eligieron gobernador de Tucumán. Luego, fue reelecto en el 2007, habiendo adherido al proyecto del kirchnerismo. De hecho, Beatriz Rojkés, su esposa, llegó a ser presidenta provisional del Senado. A su vez, la ex diputada y senadora fue presidenta del Partido Justicialista en Tucumán entre 2007 y 2018.

El ex gobernador de Tucumán festejando con Beatriz Rojkés en otros tiempos políticos

Su reelección lo posicionó como uno de los grandes ganadores de aquella elección, ya que consiguió más del 78% de los votos. Para lograr eso apuntó hacia dos ejes centrales de su política de gobierno: las medidas para contener la situación social y la inversión para la obra pública.

Pero su plan se encontró con un obstáculo importante, debido a que no podía tener un tercer mandato. Por eso se enfocó en una reforma constitucional provincial, teniendo en cuenta que se había establecido un máximo de dos gestiones consecutivas para el gobernador.

Al haber obtenido una mayoría en la Legislatura tucumana y una fuerte influencia en la Corte Suprema de Tucumán, gracias a los buenos resultados electorales, consiguió buscar un tercer mandato en el 2011, administrando así la provincia norteña nuevamente.

Aún así, el desgaste de la gestión y el crecimiento de otras figuras políticas hicieron que fuera perdiendo ese peso que había construido durante tantos años. Frente a ese nuevo escenario, decidió regresar al Senado en el 2015, cuando Cambiemos ganó las elecciones a nivel nacional.

En el 2019 volvió a competir por la gobernación, pero Juan Manzur fue el ganador en su provincia

Ya en el 2019 intentó volver a competir por la gobernación de su provincia, pero el contexto ya no era el mismo. En aquel momento, su fórmula quedó cuarta, detrás de Juan Manzur, Silvia Elías de Pérez y Ricardo Bussi.

En plena caída política, su futuro personal se volvió más complejo cuando recibió una denuncia por abuso sexual a su sobrina. En un principio, el Senado le aprobó un pedido de licencia con goce de sueldo. Allí se fue con su familia a Miami y se alejó del ámbito político.

El debate oral y público contra el ex gobernador de Tucumán comenzó el pasado 5 de febrero, donde se lo juzgó por un total de nueve delitos de tentativa de abuso, abuso simple y abuso agravado con acceso carnal.

Se llevaron a cabo 15 audiencias y participaron casi 70 testigos y peritos. Este martes, Alperovich se negó a decir sus últimas palabras antes del veredicto. Según la investigación, los delitos ocurrieron entre el 14 de diciembre de 2017 y el 26 de marzo de 2018.

Alperovich quedará detenido y no podrá ejercer cargos públicos. (Sebastián Alonso)

Sin embargo, al inicio del juicio se defendió: “Sé que todos dirán lo mismo, pero yo quiero decirle, señor juez, que tengo 68 años, 11 nietos, 4 hijos... Quiero la verdad porque esto me mató. Con todo el respeto que le tengo al Poder Judicial, quiero la verdad y le pido que preste atención, señor juez, si puede, o el señor fiscal, a todas las pruebas”.

Según los denunciantes, los “accesos”, “tocamientos” y “situaciones indecorosas” ocurrieron en uno los departamentos del acusado en Puerto Madero; en su auto personal mientras viajaban a realizar visitas al interior de Tucumán en el marco de una campaña proselitista para competir contra Juan Manzur por la gobernación en 2019; en el búnker de Alperovich de la calle Martín Fierro de la capital provincial y en dos quintas de la localidad de Yerba Buena.

Ahora fue condenado a 16 años de prisión de su sobrina, quien trabajaba bajo sus órdenes cuando era senador. El juez Juan Ramos Padilla ordenó que fuera inmediatamente detenido y enviado a una prisión. También se ordenó investigar por falso testimonio a tres de las personas que declararon en el juicio.