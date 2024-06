La Renga, Los Simpson y los horarios en los que trabaja: las respuestas de Milei a sus seguidores en X

Milei respondió preguntas en las redes sociales. REUTERS/Denis Balibouse/Pool

Mientras prepara la estrategia junto a su Gabinete para sellar un acuerdo mayoritario con los cambios en la Ley Bases, el presidente Javier Milei utilizó nuevamente las redes sociales para comunicarse con sus seguidores. Pero lejos de enfocarse sólo en las cuestiones políticas, el jefe de Estado decidió ampliar el cuestionario de preguntas para hablar de otros temas en su perfil de X.

“Javi, andá a ver a Paul McCartney a River, por favor”, le escribió un seguidor libertario. “¡¡¡Ahí estaré seguramente!!!”, fue la respuesta del Presidente de la Nación, mientras estaba almorzando un “bife de lomo muy jugoso con agua mineral”.

En el mismo sentido, eligió a “Here comes the sun” (The Beatles) como la mejor canción para arrancar el día y a “Abbey Road” como su álbum predilecto del icónico grupo de Liverpool.

Sin embargo, Milei aseguró que la mejor banda de la historia es otra: The Rolling Stones. Además, destacó a “Rip this joint” como su tema preferido del grupo liderado por Mick Jagger.

El Presidente habló sobre sus gustos musicales durante su almuerzo

En la misma sintonía musical, ubicó a Elvis Presley como el mejor cantante de rock de todos los tiempos. En español, eligió a Nino Bravo. Y más allá de la distinción entre los géneros musical, enfatizó que Luciano Pavarotti es su cantante favorito.

“Superlativo”, fue la palabra que utilizó el mandatario argentino cuando le consultaron cuál era su opinión sobre la versión de “Black Magic Woman” que hizo Santana y se convirtió en un verdadero éxito. Asimismo, resaltó a Jeff Beck y a Paco de Lucía como dos de los mejores guitarristas.

De todas formas, uno de los datos más llamativos surgió cuando le preguntaron en las redes sociales por La Renga, de quien el jefe de Estado ha versionado una de sus más conocidas canciones durante toda la campaña presidencial y hasta se animó a cantarla en vivo en el Luna Park con una banda, en el contexto de la presentación de su último libro.

“¿Te gusta La Renga o sólo Panic Show?”, le cuestionaron a Javier Milei. “¡¡¡Me parece una tremenda banda!!! Tiene muchos temas muy buenos...”, le retrucó el Presidente. “¿Por qué debería privarme de escuchar y disfrutar del talento de un músico por su ideología? Ese tipo de disparate lo dejo para los totalitarios de la izquierda...”, agregó.

El jefe de Estado eligió a Los Simpson como su serie favorita

Cine, series y fútbol

Por otra parte, el Presidente de la Nación también habló de su película preferida y mencionó que se trata de “Los crímenes de Oxford”. “Me gustan mucho las películas vinculadas a la matemática y a la lógica”, argumentó para responder la consulta de su seguidor.

A su vez, ratificó que cuál es su serie favorita: Los Simpson. En el mismo sentido, eligió a One Fish, Two Fish, Blowfish, Blue Fish (Aviso de Muerte) como el mejor episodio de todos. Estrenado en 1991, el capítulo número 11 de la segunda temporada cuenta la historia de cómo Homero Simpson se prepara para morir por comer pez globo en un restaurante japonés.

Con respecto a otra de sus grandes pasiones, como lo es el fútbol, desarrolló que el mejor arquero de la historia, en su opinión, fue Ubaldo Matildo Fillol, campeón del mundo con la Selección Argentina en el Mundial de 1978.

Política y economía

En cuanto a su agenda diaria, subrayó que el 21 estará de visita en Madrid para recibir el premio del Instituto Juan de Mariana por la defensa de las ideas de la libertad, pese a que la relación con el gobierno de Pedro Sánchez no ha sido nada buena en el último tiempo.

Además, le respondió a un usuario por el pedido de la baja de los impuestos: “El día que sepas de equilibrio general, entiendas cómo se determina la presión fiscal y hagas palotes en temas monetarios, te darás cuenta que lo estamos haciendo... lee y volvé”.

El mandatario argentino también se refirió a la actualidad política y económica

También tuvo otro cruce cuando le dijeron “¿De solucionar los problemas nada? “Mirá cómo viene la tasa de inflación...”, le respondió el jefe de Estado. Asimismo, dijo que él trabaja “de 7 a 13 y de 14 a 23″, por lo que estaba respondiendo las consultas en un breve recreo para almorzar.

Y en la línea económica, recomendó el libro “La economía en una lección”, de Henry Hazlitt, quien fue un filósofo libertario y educador económico estadounidense, y periodista del The Wall Street Journal, el New York Times, Newsweek y The American Mercury. A su vez, planteó que su primer libro de economía fue el de Paul Samuelson.

“Si tuvieras 18 años otra vez y tuvieras que elegir otra carrera que no sea Lic. en Economía, que estudiarías?”, le consultó otro de sus seguidores en las redes. Sin embargo, Milei eludió la respuesta: “Contrafáctico, sin sentido”.

Para concluir, compartió un video donde estaban los músicos Jeff Beck, Eric Clapton, Jimmy Page, Charlie Watts y Bill Wyman en 1983. “Qué equipo, por Dios. Así tiene que armar su equipo usted”, le señalaron en X. “Perdón, no bajaré la calidad de mi equipo...”, sentenció el Presidente.