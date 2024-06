Los gobernadores de JxC se reunieron y ratificaron el respaldo a la Ley Bases: los matices y la próxima cumbre presencial

reunión de gobernadores de juntos por el cambio

Tras el ruido político de ayer, los gobernadores de Juntos por el Cambio (JxC) se reunieron de forma remota este mediodía y ratificaron los lineamientos del comunicado que emitieron este lunes para pedir que se apruebe la Ley Bases y el paquete fiscal. Lo hicieron en un encuentro por Zoom donde participaron la mayoría de los 10 mandatarios provinciales. Cuando se difundió el texto ayer por la tarde, hubo dirigentes que salieron a marcar matices. Jorge Macri, de la Ciudad de Buenos Aires, confesó que aún no había un acuerdo pleno sobre el mensaje. En tanto que Maximiliano Pullaro había planteado dudas.

Una señal de la disconformidad del gobernador de Santa Fe la dio Emiliano Yacobitti, vicerrectror de la UBA y dirigente clave de la Unión Cívica Radical, muy cercano a Pullaro. El radical, que es armador político de Martín Lousteau, señaló en su cuenta de X que el comunicado de JxC era “falso”. Se refería, sin aludirlo, a los matices que planteaba el santafesino respecto a ese texto.

No obstante, este mediodía se pusieron en contacto todos y buscaron puntos de concordancia para ratificar el apoyo a la Ley Bases. Según supo Infobae, quedaron en encontrarse presencialmente en una reunión que harán el 26 de junio.

“Cualquier dilación que pueda ocurrir en el trámite legislativo puede afectar no sólo a las finanzas nacionales, sino también a las provinciales”, habían expresado los mandatarios en el texto difundido ayer.

Los gobernadores de Juntos por el Cambio pidieron que se aprueben la Ley Bases y el paquete fiscal

Se espera que se reúnan de nuevo el 26 de junio los mandatarios Alfredo Cornejo (Mendoza), Gustavo Valdés (Corrientes), Rogelio Frigerio (Entre Ríos), Ignacio Torres (Chubut), Carlos Sadir (Jujuy) acompañado por Gerardo Morales - mandatario saliente -, Leandro Zdero (Chaco), Marcelo Orrego (San Juan), Jorge Macri (CABA), Maximiliano Pullaro (Santa Fe), y Claudio Poggi (San Luis).

El documento que difundieron las los provincias dialoguistas señala la importancia de “darle las herramientas al gobierno nacional para avanzar con las transformaciones que votó mayoritariamente la sociedad argentina”. Además, exhorta a los senadores a darle celeridad a la aprobación de la Ley Bases y la Ley de Medidas Fiscales: “No hay más tiempo que perder. La mayoría de las provincias ha manifestado su apoyo a los instrumentos requeridos por el Presidente de la Nación y el gobierno nacional”.

Para los gobernadores de JxC es necesario “dar una clara señal a los mercados, al mundo y a los argentinos que nuestro país avanza hacia el equilibrio fiscal, apuesta a la inversión privada y moderniza su sistema laboral”.

Maximiliano Pullaro, gobernador de Santa Fe

Sin embargo, sorprendió anoche la voz de Jorge Mari, quien aclaró en declaraciones a TN que el comunicado había salido “antes” de lo previsto y que aún no había un consenso absoluto sobre los puntos de ese texto. La principal disidencia era de Pullaro.

Según supo Infobae, en el Zoom de hoy no estuvieron presentes Orrego ni Pullaro, que estaban abocados a responsabilidades de gestión a la misma hora. El santafesino recibió en Rosario a Patricia Bullrich, ministra de Seguridad de la Nación, para presentar los avances en el Plan Bandera, de lucha contra el narcotráfico.

Pullaro es un referente fuerte del radicalismo. Está alineado a nivel nacional con Lousteau, presidente del Comité Nacional de la UCR. El senador porteño es un opositor férreo de Javier Milei y el programa libertario del Gobierno nacional. En cambio, Cornejo, Valdés y Zdero tienen una posición más dialoguista con la Casa Rosada. Especialmente el mendocino, de excelente diálogo con el Gabinete nacional.

Martín Lousteau, senador nacional y presidente del Comité nacional de la UCR (Diego Barbatto)

Lousteau, Cornejo y Valdés disputan poder interno en el radicalismo. Esas tensiones se reflejan en disensos y falta de cohesión en los bloques de la UCR en el Congreso. Se trata de un partido de tradición orgánica que actualmente vive un momento turbulento.

En esa línea, Pullaro también tiene matices con Milei. Fue uno de los gobernadores atacados por el Presidente a principios de año, cuando la Ley Bases no pudo lograr media sanción en Diputados y volvió a foja cero. “No sé si nos va a dar bola a los gobernadores alguna vez, porque no es su forma de gestionar, no sé si le importa relacionarse con nosotros”, se sinceró ayer el gobernador de Santa Fe en una entrevista en LN+ con Luis Novaresio.

El santafesino evalúa que es prudente acompañar aquellas medidas del Gobierno con las que estén en sintonía. No obstante, exige reciprocidad, cuidado de las formas y pone reparos con aquello que no acuerda.

Jorge Macri, jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires y referente nacional del PRO

Los gobernadores de JxC optaron por bajar la tensión pública. Las declaraciones de anoche de Jorge Macri buscaron poner paños fríos y sacar a Pullaro de una posición “incómoda”, según le deslizó a Infobae un dirigente de peso nacional en la coalición dialoguista. El jefe de Gobierno tiene un panorama político complejo en la Legislatura porteña. Necesita del respaldo del radicalismo que lideran Lousteau y Yacobitti para llevar adelante su agenda parlamentaria. “Jorge no puede salir a romper con Pullaro porque le salen al cruce en el Comité Capital y los necesita”, le explicó a este medio un operador político que frecuenta Uspallata.

Desde que ganó Milei, los 10 gobernadores de JxC intentan mantenerse unidos y conservar cierto consenso en torno a la relación con la Casa Rosada. Estar concertados les da mayor poder de presión para negociar con el Gobierno. Sin embargo, tienen diferencias de criterio respecto al rumbo de la gestión libertaria que tensiona el diálogo con el correr de los meses.

Guillermo Francos, jefe de Gabinete de la Nación, mantiene un excelente diálogo con esa liga de mandatarios. Hablan habitualmente desde que el funcionario asumió al frente del Ministerio del Interior. Es el garante del apoyo de esas provincias.

Los gobernadores negociaron con la Casa Rosada destrabar el avance de obras públicas en esas 10 provincias, así como también presionaron por modificaciones a puntos clave de la Ley Bases y el paquete fiscal. Esas conversaciones devinieron en el comunicado de ayer.

El clima entre los mandatarios quedó ríspido tras el desencuentro de anoche por el comunicado. No obstante, llegaron a un principio de acuerdo hoy. Buscarán limar asperezas y retomar una agenda conjunta en la reunión que tendrán el 26 de junio.