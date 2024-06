Ricardo Lorenzetti: “Es la primera generación que toma conciencia del cambio climático, pero la última que puede cambiarlo”

El juez de la Corte Suprema de Justicia, Ricardo Lorenzetti

En el marco de la semana del Ambiente, el juez de la Corte Suprema de Justicia y especialista en derecho ambiental, Ricardo Lorenzetti, brindó una conferencia en el Concejo Municipal de Rafaela en la que se refirió a los efectos del cambio climático a nivel global, además de reflexionar acerca de la actualidad en general.

La jornada a la que convocaron al magistrado la organizó el gobierno comunal y se llevó adelante en el Centro de Capacitación Judicial del Poder Judicial de Santa Fe y el Órgano Legislativo local. En el evento, Lorenzetti disertó sobre “El nuevo enemigo. El colapso ambiental”: habló de la enorme complejidad que está viviendo todo el planeta en este sentido e hizo especial hincapié en las causas y consecuencias que generan los bruscos cambios en el clima.

En la exposición del juez también estuvo presente el Intendente de la Ciudad de Rafaela, Leonardo Viotti; el Dr. Lisandro Mársico, Presidente del Concejo Municipal de Rafaela; y el Dr. Pablo Lorenzetti, juez de la Cámara de Apelaciones en lo Civil, Comercial y Laboral de Rafaela. También asistieron concejales, funcionarios del Gabinete municipal, miembros del Poder Judicial, rectores de las Universidades de la ciudad, y representantes de organizaciones sociales.

“Estamos en un cambio de época”, comenzó diciendo el magistrado al principio de su discurso, asegurando que se trata del fin de un ciclo de 200 años que impacta tanto en cómo se ha vivido durante este tiempo cómo en la manera en la que se ha gobernado la sociedad, la política y la economía. “Hay que tener conciencia de que estamos en una época de cambio histórico”, aseveró.

En esta línea, Lorenzetti enumeró una serie de tendencias que la ciencia muestra acerca de este cambio. La primera es la que indica el paso de la pureza hacia la contaminación: el agua, el aire, la tierra y el paisaje están contaminados en un tiempo donde “todo parece artificial”. Según explicó, esto no se reduce solo al medioambiente, ya que “hasta el lenguaje está precarizado”. “Hemos empezado a olvidar el lenguaje puro, tradicional, evolutivo de la historia, para empezar a tener un tecno lenguaje cada vez más automatizado”, remarcó.

Lorenzetti disertó en el Concejo Municipal de Rafaela

Lorenzetti dijo que otro dato que se advierte es el paso de la diversidad a la homogeneidad: “En el mundo natural hay muchísimas especies naturales, especies animales, pero también especies culturales. Y estamos pasando a la homogeneidad. ¿Qué quiere decir esto? Que hoy tenemos muchísimos más animales domésticos y animales de los cuales nos alimentamos, pero todos los demás se extinguen. Es tan destructiva nuestra actividad respecto de la biodiversidad que es el gran tema del año hoy en Naciones Unidas”, señaló el juez. Y añadió: “Esto también nos condiciona el pensamiento, que también se está haciendo cada vez más homogéneo. Se está perdiendo el pensamiento crítico y cada vez somos más homogéneos en el modo de pensar”.

La tercera tendencia que resaltó es que estamos pasando de un sistema en equilibrio a un sistema en desequilibrio, donde los inviernos ya no son tan fríos, los glaciares se derriten y las tormentas son más severas. Este desequilibrio no solo afecta al ambiente, sino también impacta en la economía, entre otros ámbitos, ya que, por ejemplo, “las empresas textiles ya no hacen la ropa como hace 50 años porque ya no hace tanto frío”, explicó el magistrado.

La última tendencia mencionada por Lorenzetti es la que está relacionada con el hecho de que la acción se centra sobre las personas. “En los últimos 50 años se trabajó sobre la idea de la acción humana sobre la naturaleza, pero ahora cambia el eje. Asistimos a un mundo donde comienza a haber inteligencia artificial y control de lo que denominamos el libre albedrío. Comienza a haber una presión muy grande sobre el ser humano en su capacidad de decidir. Este es un gran debate del mundo de hoy”, reflexionó.

En línea con su idea de cambio, pero ligado a la sociedad y la política, Lorenzetti también introdujo el concepto de “vetocracia”, del sociólogo francés Pierre Rosanvallon e hizo una referencia a los gobiernos: “Cuando cualquier gobierno asume en el mundo actual se propone grandes cosas, pero la política ha dejado de ser un proceso de cambio, ahora los procesos se ven paralizados por una multiplicidad de acciones. Cualquier decisión es frenada en cualquier ámbito. Y esto es un problema muy serio. Y entonces prolifera la idea de que no hay control”, sentenció.

Para concluir, el juez llamó a pasar a la acción urgente. “Es la primera generación que toma conciencia del cambio climático, de que estamos en una crisis, pero es la última que puede cambiarlo. Por eso invitamos a que cada uno en su lugar haga algo por sí mismo o por las generaciones futuras”, cerró Lorenzetti.