Grabois le respondió a Milei: “No estamos acá para voltear al gobierno, estamos acá para que repartan los alimentos”

El dirigente social Juan Grabois (Gastón Taylor)

El dirigente social Juan Grabois volvió a reclamar al Ministerio de Capital Humano que entregue los alimentos a los comedores comunitarios antes que se venzan y le contestó al presidente Javier Milei quien este domingo, a su regreso de Estados Unidos, acusó al kirchnerismo de estar detrás de una campaña de desprestigio contra Sandra Pettovello y de buscar “tirarle un muerto” al Gobierno.

En medio del escándalo desatado por el acopio de cinco mil toneladas de alimentos sin repartir a sectores vulnerables, que provocó la crisis en el Poder Ejecutivo y la salida de Pablo De la Torre envuelto de denuncias por ineficiencia y sospechas de corrupción, habló Grabois, quien en el mes de febrero presentó la denuncia contra la ministra de Capital Humano justamente por haber cortado el suministro de comida a comedores.

“Intentamos de todas las formas posibles, hablé con Milei que me dijo que se iba a fijar, le dije que hable con Monseñor Ojea... Milei había dicho que la comida no iba a faltar y le creí”, manifestó indignado en declaraciones a A24.

El ex precandidato presidencial recordó que la comida “comenzó a faltar en enero” y “desde ese momento empeoró toda la situación”. “Recurrimos a la justicia penal, Pettovello está imputada y en cualquier momento termina procesada”, advirtió. No obstante, señaló que “sería triste porque el centro de la discusión es la gente que pasa hambre”. “Después discutimos las culpas de que haya 18% de indigencia, ahora hay una situación puntual que resolver”, agregó.

“A mí si renuncia o no renuncia Pettovello me importa un rabanito, pueden poner a una persona tan inepta e insensible porque en definitiva el problema es que hay una concepción de que ‘la justicia social es una aberración’, en que hay que ver a gente muerta en la calle para reconocer que existe un problema”, continuó Grabois haciendo referencia a frases que ha dicho el propio jefe de Estado: “Es la cultura del descarte, de la que habla el Papa Francisco”.

Sobre la salida de Pablo De la Torre, señaló que el ahora ex funcionario es denunciado por los delitos que él mismo acusó a principios de 2024. No obstante, insistió con que “esto no es un problema presupuestario, es una decisión difícil de comprender, salvo por una ideología de descarte”.

“La situación objetiva es que hay gente que no come, porque se duplicó la indigencia. Hay entre 6 y 8 millones de personas que no comen. Hay 400 mil kilos de leche en polvo, 4 millones de litros, que se están venciendo en julio. No es soplar y hacer botella pero tampoco es hacer una central termonuclear, es relativamente sencillo”, expresó sobre el foco de conflicto.

Javier Milei y Sandra Pettovello

“Frente al escándalo echan al funcionario, reconocen que se estaba venciendo la leche, y aparece Milei y lo único que se le ocurre es plantear que hay una conspiración contra Pettovello”, dijo Grabois sobre la reaparición este domingo del presidente quien responsabilizó al kirchnerismo por las críticas hacia la funcionaria. “Le quiero decir a Milei que no me importa un rabanito Pettovello, quiero que resolvamos los alimentos”, replicó el dirigente social y adelantó que si el Poder Ejecutivo convoca “a una mesa interdisciplinaria para resolver el tema, se acaba la querella”.

El líder libertario además insinuó que un sector de la oposición busca la desestabilización del Poder Ejecutivo. “No descarto que le quieran tirar un muerto” a Pettovello, dijo el mandatario. En este marco, Grabois aclaró: “No estamos acá para voltear al gobierno, estamos acá para que repartan los alimentos, resolver problemas”.

“No entendí la frase de ‘tirar un muerto’, ¿Qué quiere decir? ¿Qué si se muere alguien de hambre van a decir que lo desnutrió alguien a propósito? Milei lo tendría que explicar porque son acusaciones graves”, se preguntó.

Luego consideró que “si pasa algo con la gente”, la ministra de Capital Humano puede ser acusada por “incumplimiento de deberes de funcionario público, abandono de personas, abuso de autoridad...., capaz que Pettovello termina presa”. “Yo no quiero eso, quiero que haga bien las cosas”, remarcó.

“Se están ahogando en un vaso de agua”, sentenció el ex precandidato de Unión por la Patria.

Consultado por el nuevo sistema de contrataciones para futuras compras que realice Capital Humano, que propuso al Gobierno Federico Sturzenegger, Grabois dijo que “es una idea razonable” para casos de catástrofes. “Por lo menos podemos debatir una idea, aunque me parezca que es un tipo nefasto”, celebró y completó: “Si usas un poco el cerebro, en vez de tirarle mierda a los demás... de tanto pescado podrido que vendes te queda el olor a podrido”.