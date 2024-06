Senadores bonaerenses libertarios se reunieron con dirigentes peronistas para trabajar en acuerdos de cara a las elecciones de 2025

Carlos Kikuchi, Sergio Vargas, Miguel Ángel Pichetto, Florencio Randazzo y Diego Bossio

Dos de los senadores provinciales que representan a La Libertad Avanza (desprendimiento del bloque Libertad Avanza 1) en la Legislatura bonaerense mantuvieron una reunión en las últimas horas con referentes del ala peronista no K, quienes se acercaron con el objetivo de analizar en conjunto la situación que atraviesa el país y trabajar en acuerdos de cara a las elecciones legislativas del próximo año.

Del sector liberal participaron el presidente del bloque, Sergio Vargas, junto al ex armador del presidente Javier Milei, Carlos Kikuchi, mientras que por el peronismo se hicieron presentes los diputados nacionales Miguel Ángel Pichetto y Florencio Randazzo, y el dirigente y ex legislador Diego Bossio.

Según supo Infobae, la cita entre los legisladores se gestó a partir de un interés recíproco en debatir acerca de cómo se encuentra el escenario político actual y comenzar a pensar en “lo que se viene” para el país, con la mirada puesta en el 2025. El encuentro se llevó a cabo durante la noche del jueves y quedó registrada con algunas fotos que los propios participantes se sacaron juntos y publicaron luego a través de sus redes sociales.

Entre las causas que motivaron esta reunión, desde el entorno de La Libertad Avanza dijeron a este medio que el bloque tiene la intención comenzar a acercarse a los dirigentes de centro-derecha en los próximos meses. Lo hacen con el fin de llegar a acuerdos para un armado electoral.

En este sentido, los liberales dijeron que el balance de la reunión fue positiva y la definieron como “muy buena”. Con esa apreciación coincidieron desde el lado peronista.“Fue un muy buen encuentro”, aseguraron y también remarcaron haber “coincidido mucho con los libertarios, particularmente en la mirada de la coyuntura”.

Desde La Libertad Avanza, por su parte, señalaron haber tenido un amplio debate con los históricos dirigentes del peronismo en el que ambos espacios encontraron muchos puntos en común. Además, adelantaron que ya están trabajando en la organización de una reunión similar. Esta, en principio, estaría pautada para la semana próxima y será para profundizar en estas coincidencias.

De acuerdo a lo especificado a este medio, en la nueva cita buscarán sumar a más dirigentes tanto de La Libertad Avanza como del peronismo tradicional. “La idea es ir sumando cada vez a más de ambos lados”, aseguraron.

El interés de los senadores provinciales bonaerenses de LLA en acercarse a los representantes opositores más de centro-derecha se da en un momento de quiebres internos en la mayoría de los partidos, el cual los libertarios quieren aprovechar. No obstante, por el momento afirmaron que no están trabajando en reuniones con el PRO ni el radicalismo. Si bien no lo descartan, por ahora su foco está puesto en el peronismo no K.

A través de su cuenta de X (ex Twitter) el senador bonaerense Carlos Kikuchi posteó: “Junto a Sergio Vargas, los Diputados Nacionales Miguel Ángel Pichetto y Florencio Randazzo, y el Dr Diego Bossio conversamos y analizamos la política en la Provincia de Buenos Aires y el País. Muy buena reunión”. La publicación la acompañó con dos imágenes del encuentro, en la que se ve a los dirigentes sentados en sillones.

La misma foto la replicó Miguel Ángel Pichetto, quien, también a través de sus redes sociales, contó acerca de la reunión desarrollada este jueves por la noche y destacó que mantuvieron una conversación “enriquecedora” con los dirigentes liberales.

“Junto a Florencio Randazzo y Diego Bossio compartimos una charla política muy enriquecedora con los senadores de La Libertad Avanza por la provincia de Buenos Aires, Carlos Kikuchi y Sergio Raul Vargas”, escribió el diputado Nacional arrobando a sus colegas.