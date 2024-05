“Fue un shock su elección” y “la fascinación con él como personaje”, los motivos por los que Milei fue tapa de Time

Por qué Javier Milei fue portada de la revista Time, según la periodista que lo entrevistó

La periodista Vera Bergengruen fue la encargada de realizarle el extenso reportaje que llevó al presidente Javier Milei a la tapa de la última edición de la revista Time. A lo largo de 16 páginas ella reflejó el recorrido político del líder de La Libertad Avanza y detalló en el programa radial Alguien tiene que decirlo (Mitre), con el periodista Eduardo Feinmann, los pormenores del mano a mano que tuvo con el jefe de Estado en la Casa Rosada.

“Fue súper interesante porque el público de Time es internacional, entonces escribí un tipo de perfil para presentarlo al resto del mundo que capaz no sabía mucho de él, pero había visto el show, personaje, pelo, campaña, la vida de los perros. Quizás al público argentino no le pareció que haya tanto (material) nuevo”, sostuvo la corresponsal en Buenos Aires de la mítica revista estadounidense.

Ella destacó que Milei utiliza su oficina en Casa de Gobierno, el clásico recinto con el sillón de Rivadavia, para ceremonias o entrevistas. “Queríamos sacarle fotos en su despacho y nos dijeron que no lo usa para trabajar porque no le gusta”, aseveró.

Hija de padres uruguayos, Bergengruen vivió en Alemania, México y Estados Unidos, y se lamentó al aire que la nota se hizo “dos o tres días después de la Marcha Universitaria”. “Por ende las preguntas no podían estar muy ajustadas a la actualidad, sino que tenían cierto carácter atemporal, eran un poco para ver cómo piensa“, afirmó.

Según la periodista “el resto del mundo, la verdad que no lo conoce tanto, pero él piensa que si y tiene un fan club en varios lados, pero mucha gente no sabe quién es”, reiteró la periodista.

La portada de la última edición de la revista Time

En un momento de la entrevista con Bergengruen, se pasó un fragmento de la entrevista que le realizó Luis Majul al Presidente en donde el mandatario pronunciaba: “Debo ser el décimo argentino (NdR: en realidad el noveno) en estar en la tapa, creo que algún mérito debo tener”. A lo que el periodista, inquirió: “Fenómeno barrial, no es” y el jefe de Estado le respondió: “Ese graduado de Chicago que dijo eso, no le está yendo muy felizmente con el tema de haberme catalogado como fenómeno barrial”, ironizó acerca del ex ministro de Economía Ricardo López Murphy, quien estudió en la Universidad de Chicago.

El Presidente reconoció que, hasta ayer por la noche, no había leído la nota de T. Y, entre risas, la periodista dijo que “la tapa y la nota son dos cosas muy distintas”, reconociendo la extensión del reportaje y afirmando: “no me sorprende que no la haya leído”.

“Es muy interesante para el mundo”, aseveró Vera acerca del criterio de los editores para elegir a Milei como portada de la mítica publicación estadounidense. “Más que nada por el experimento que está haciendo en la Argentina, obviamente por ser esa celebridad, ese show y el personaje no es lo mismo que el respeto internacional, y eso lo traté de describir en el artículo”, hizo hincapié la corresponsal de la revista.

Vera Bergengruen, la periodista de la revista Time que entrevistó cara a cara al presidente Javier Milei

¿Por qué se lo eligió para la tapa?”, preguntó Feinmann. “Lo elegimos porque fue un shock su elección, porque lo que está pasando en la Argentina va tan mal hace tiempo y alguien que promete cambiar las cosas tan radicalmente es interesante“. Además agregó acerca de Milei que “hay mucha fascinación con él como personaje y por lo que está pasando en el país, la gente quiere saber lo que él dijo que iba a hacer y lo que está haciendo, por eso nos pareció un buen momento, después de los 100 días (de gobierno) y allí presentarlo al mundo que capaz no saben mucho”, sentenció.

“Ser tapa de Time no es lo mismo que respeto internacional”, fue una de las frases más resonantes de Bergengruen durante la entrevista. ”Mucho de lo que escribí fue también haciendo entrevistas con varios empresarios de los Estados Unidos que quieren trabajar con la Argentina y, para ellos, el show de Milei es un poco una distracción, por eso una cosa es el Milei de la tapa y otro el de la nota”.

El radical fue el título que eligió Time para definir a Milei. Y, según Bergengruen, esa definición para el estadounidense es aquella persona que hace cosas muy diferentes con respecto al pasado, y shockea a la gente, ellos no saben cómo reaccionar, aunque sé que políticamente, en español, el significado de ´radical´ es muy diferente”, y agregó que ella prefería otro título para la portada de Time: Shock therapy, traducido al castellano como “Terapia de shock”.

Una de las imágenes de la nota de Time en donde se observan los objetos que integran el escritorio del despacho presidencial

“Es posible que a Milei se le esté acabando el tiempo antes de que su apoyo popular se desmorone”, citó Feinmann con respecto al cierre del extenso artículo. “¿Por qué escribió esa frase?”, le preguntó a la periodista. “Porque en EEUU con la inflación mucho más baja, la gente saca gobiernos, pero por ahora se nota que el apoyo popular (hacia Milei) sigue, obviamente el tiempo es un tema, por ahora la gente lo banca, pero eso va a ser lo más importante de los próximos meses: ¿por cuánto tiempo?”.

“¿Le preguntó acerca de la vida privada?”, repreguntó el conductor radial. “No, no le pregunté tanto de eso y no me dijeron nada respecto a eso antes de hacer la nota”, resaltó sobre un eventual lineamiento de la entrevista presidencial.

Luego del extenso reportaje, llegó el momento de las fotos. “Le pedí que me muestre su último libro y, además, Milei tiene una mesa llena de regalos de los fans con figuritas de él, de la campaña política”. Además, en la revista, se ve una foto con los distintos objetos que lo rodean en el escritorio del despacho presidencial. “Hasta hay una mesa con bombones con la caras de (Ronald) Reagan y (Margaret) Thatcher, una taza con la foto de los perros y le pregunté quién le regaló esas cosas, pero eso no está en la entrevista”, cerró enigmática la entrevistada.