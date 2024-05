El peronismo se acerca a la oposición dialoguista y apuesta a tejer alianzas para restituir el FONID

Germán Martínez y Máximo Kirchner, dos de los dirigentes de UP que buscarán generar consenso para lograr el regreso del FONID (Gustavo Gavotti)

El 31 de diciembre del año pasado el gobierno nacional decidió interrumpir la transferencia del Fondo Nacional de Incentivo Docente (FONID) a todas las provincias. Fue en el marco del plan de ajuste fiscal que inició Javier Milei y que tuvo una fuerte repercusión en las arcas provinciales, sumado a eliminación de las transferencias discrecionales y la quita de los subsidios al transporte.

En los primeros días de febrero todos los ministros de Educación del país firmaron una carta dirigida al secretario de Educación, Carlos Torrendell, en la que le reclamaron tener certezas sobre qué iba a hacer el Gobierno con el FONID y con las transferencias vinculadas al Fondo Salarial Docente, los programas educativos nacionales, la conectividad y el material didáctico. Fue un reclamo conjunto debido a la preocupación por la falta de fondos en un contexto de crisis.

Un mes y medio después, la Casa Rosada confirmó que daba de baja el FONID y que tendrían que ser las provincias las que lo paguen, en el caso de querer que completar ese vacío que quedó en el sueldo de los docentes estatales. Desde ese entonces el tema estuvo arriba de la mesa de todos los gobernadores, pero el reclamo quedó latente, sin resolución. La única posibilidad viable es tratarlo en el Congreso. Y ese es el camino que está siguiendo el peronismo.

Carlos Torrendell, secretario de Educación en la comisión de Educación de la Cámara de Diputados

En los próximos días la coalición opositora intentará ir a la carga con la recuperación de ese fondo. La ofensiva será en el Congreso, donde intentarán tejer alianzas con otros sectores de la oposición para poder juntar el número necesario en el recinto de la Cámara de Diputados. Para eso el primer paso es lograr dictamen en las comisiones de Educación y Presupuesto, el martes que viene. Allí se tratará la recuperación del fondo docente.

Este martes, en un acuerdo entre Unión por la Patria y la UCR, se logró emplazar las dos comisiones donde se tratará hoy el financiamiento universitario y la semana que viene la restitución del FONID. El emplazamiento de ambas comisiones tuvo 152 a votos a favor y 81 en contra. Un triunfo amplio. En las filas opositoras fue tomado como una señal muy positiva. Una muestra de que puede haber puntos de coincidencia y canales de comunicación abiertos para lograr acuerdos parlamentarios.

El financiamiento de las Universidades era una prioridad del radicalismo y el FONID es un objetivo del peronismo. Por eso hubo un punto de acuerdo entre ambos sectores para ponerle plazo al tratamiento en comisión. Una necesidad compartida y una negociación donde todos ganaron menos el gobierno nacional y el sector aliado del PRO.

En el bloque de UP, que conduce Germán Martínez, está la decisión de construir acuerdos con los diputados de la oposición dialoguista para intentar generar una masa de votos que puedan respaldar el regreso del FONID. No es solo una decisión de la fuerza política en el Parlamento, sino también un pedido de los gobernadores que son parte de la coalición opositora.

En el peronismo apuestan a poder construir consenso con la UCR para poder generar una masa crítica que apoye el regreso del FONID (Adrián Escándar)

Algunos gobiernos provinciales suplantaron el pago del FONID con fondos locales. Así lo hicieron Ignacio Torres en Chubut y el Rolando Figueroa en Neuquén. Por eso no sería tan traumático si el fondo no vuelve a pagarse, ya que está incorporado a las finanzas de la provincia. Encontraron la forma de neutralizar el problema del sueldo docente frente a una decisión inamovible por parte del Gobierno. Pero hay gobernadores que no quieren sacar de las cajas locales y recuerdan que el fondo está activo desde 1998. Nunca fue parte de las cuentas provinciales.

Hay coincidencias entre diferentes sectores de la oposición para la restitución del FONID más allá de algunos matices vinculados a la financiación. De hecho, hay tres proyectos de ley para su financiamiento y restitución. Uno impulsado por la diputada del GEN Margarita Stolbizer, otro por el radical Julio Cobos y un tercero que idearon Máximo Kirchner y el gobernador de Buenos Aires, Axel Kicillof.

El peronismo busca mostrarse abierto y flexible para construir lazos con otros bloques de la oposición como el de la UCR, que lidera Rodrigo De Loredo; el de Hacemos Coalición Federal, que preside Miguel Pichetto; y el de Innovación Federal que conduce la salteña Pamela Caletti, más los bloques de izquierda que lideran Nicolás del Caño y Myriam Bregman. Hay líneas de comunicación con todos

El objetivo es recuperar fondos frescos para los gobernadores y encontrar un punto de encuentro con la oposición dialoguista en la crisis de las cuentas públicas de las provincias. Además de validar el reclamo docente, que es cada vez más fuerte, frente a la falta del FONID, que representa un 10% del sueldo de los maestros estatales.

Todos los gremios docentes pararán este jueves en todo el país

Un ejemplo de eso es el paro nacional que se lleva adelante hoy y que fue acompañado por todas las vertientes sindicales vinculadas a los docentes. Pararon los 4 sindicatos nucleados a la CGT (UDA, AMET, CEA y SADOP) más la Confederación de Trabajadores de la Educación de la República Argentina (CTERA), que está dentro de CTA, más los gremios que representan al personal docente de las universidades. Un paro contundente en todo el sistema de enseñanza pública.

El reclamo que se lleva adelante es por el atraso salarial y la falta de convocatoria del Gobierno a la paritaria nacional del sector. Pero también por la ausencia de financiamiento para las escuelas públicas, la infraestructura escolar y los fondos de comedores escolares, además del financiamiento para programas educativos y el FONID. Un cúmulo de reclamos que llevaron al paro general y que ejercen más presión sobre los legisladores opositores.