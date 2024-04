Los piqueteros se movilizarán al Congreso contra la Ley Bases que se debatirá a partir del lunes

(Gustavo Gavotti)

“Abajo la Ley de Bases’contra los trabajadores, no a la reforma laboral”, es la principal consigna.

Los movimientos piqueteros de izquierda se movilizarán el lunes al Congreso de la Nación para manifestarse contra el tratamiento de la Ley Bases que ayer obtuvo dictamen en la Cámara de Diputados y será debatida ese día y el martes, a partir de las 11 de la mañana.

El proyecto de ley, que incluirá el paquete fiscal, que también tuvo el ok en comisión, quedó listo para ser debatido en el recinto después largas semanas de negociaciones frenéticas en la que La Libertad Avanza dejó en el camino varios ítems que el Poder Ejecutivo había incluido en el texto que fue modificado varias veces para conseguir consenso con los sectores “dialoguistas”.

Con la principal consigna votada por las organizaciones piqueteras ayer por la tarde, sus dirigentes también van a reclamar que se sumen otros sectores de la sociedad, como los movimientos de la economía popular y la CGT.

Será difícil que la mayor central obrera del país se sume a la protesta del 29 de abril. El sector consiguió varias concesiones por parte del oficialismo en el capítulo de Reforma Laboral.

Antes que comenzara a sesionar la comisión parlamentaria de la Cámara Baja, el diputado Sergio Palazzo, titular del gremio Bancario, y su par tucumano Carlos Cisneros, presentaron un proyecto para declarar al Banco Nación y firmas vinculadas “como empresas no susceptibles de privatización”.

Horas después, el oficialismo accedió a la eliminación del Banco Nación de la lista de empresas que se pueden privatizar.

A partir del lunes, los diputados debatirán la Ley Bases impulsada por el oficialismo (Gustavo Gavotti)

Otra de las concesiones claves obtenidas por la oposición del Gobierno también están relacionadas con el sector sindical. Se trata de la reforma laboral y van en sintonía con los reclamos de la CGT: fue eliminado el artículo 98 del borrador del Poder Ejecutivo que establecía penas de 6 meses a 3 años de prisión a quienes bloqueen empresas. Una metodología que suele utilizar el gremio de Camioneros que conducen Hugo y Pablo Moyano.

La decisión fue adoptada luego de un pedido del diputado Miguel Ángel Pichetto, jefe del bloque de Hacemos Coalición Federal, con el argumento de que no había que incluir en el proyecto “nada que afecte a la CGT”.

En el caso del Banco Nación, y sus seis empresas subsidiarias como Nación Seguros y Nación Reaseguros, el Gobierno llegó a la conclusión de que no alcanzaría los votos para aprobarlo en el recinto. Ante el temor de que empiecen a caer artículos rechazados, como ocurrió en febrero, optaron por posponer el tema.

Mónica Sulle, Coordinadora Nacional del MST-Teresa Vive le anticipó a este medio que hoy a partir de las 10 de la mañana, en el Cabildo, ubicado en Bolívar 65, las organizaciones de izquierda realizarán una conferencia de prensa para explicar las razones de la concentración frente al parlamento nacional, como ya lo hicieron en febrero, cuando se manifestaron contra la Ley Ómnibus y que derivó en graves incidentes al enfrentarse con las fuerzas federales.

“La convocatoria para pedirle a los diputados que rechacen la Ley Bases incluye a movimientos sociales, sindicatos combativos, asambleas barriales, partidos políticos de izquierda, organismos de derechos humanos, entre otros”, explicó la dirigente trotskista. Y agregó: “Nos convocamos porque no estamos de acuerdo con esta Ley Bases que va en contra de los trabajadores, que avala la reforma laboral. El Presidente Javier Milei desestima la marcha que encabezaron los estudiantes universitarios y que nosotros acompañamos; y que ahora dice que no le importa si los diputados votan o no la Ley Bases, ‘total yo voy a hacer lo que quiero’. A este Presidente hay que decirle que todo tiene un límite. Ya se le cayó un el proyecto de ley anterior y van hacia una ley con muchas dificultades y con un pueblo movilizado que le dice abajo a la Ley Bases”, opinó la líder del MST-Teresa Vive.

Organizaciones sociales, piqueteros, partidos de izquierda y asambleas barriales, entre otros, se movilizarán el lunes 29 a la Plaza Congreso (Gustavo Gavotti)

Por su parte, Eduardo Belliboni, el líder del Polo Obrero anunció: “El lunes vamos con todo esperando una reacción de la CGT porque acá hay una reforma laboral contra los derechos de los trabajadores. Vamos a pedir con fuerza que los diputados no voten ese proyecto de ley que va contra los intereses del pueblo y los más vulnerables”.

Los movimientos piqueteros y sociales también protestarán contra el paquete fiscal, que incluye la reversión del impuesto a las Ganancias para la cuarta categoría; un amplio y generoso blanqueo de capitales no regularizados.

Al igual que sucedió con el dictamen de la Ley de Bases, el Gobierno accedió a modificar varios puntos del paquete fiscal para acercar posiciones con los bloques de oposición dialoguista y acordar un dictamen mayoritario.

La estrategia fue la correcta, los bloques de Innovación Federal, la UCR y Hacemos Coalición Federal lo suscribieron con disidencias. Unión por la Patria y los bloques de izquierda presentaron dictámenes propios en rechazo al proyecto oficialista.