Sin avances en un acuerdo electoral, el PRO le advierte al Gobierno que el apoyo en el Congreso no será indefinido

Diputados del PRO junto al ministro del Interior Guillermo Francos

“No podes invitar siempre a alguien a tu casa y nunca darle nada”. En las filas del PRO cada vez se escuchan más voces críticas del oficialismo, especialmente por la forma de relacionarse con sus aliados.

Si bien por ahora nadie pone en duda el apoyo a la nueva versión de la Ley Bases, en la bancada que conduce Cristian Ritondo advierten que a partir de ese punto la negociación será “ley por ley”.

En el partido de Mauricio Macri consideran que hay que darle a Milei todas las herramientas necesarias para que pueda llevar a la práctica su programa de gestión. En esa línea, los más escépticos agregan que “no hay que darle excusas” al oficialismo para que luego diga que le impidieron gobernar.

Los libertarios hasta el momento no han mostrado demasiado interés en mantener contentos a sus principales aliados. De hecho, creen que el PRO no tiene margen para jugarles en contra y que, si la situación económica mejora, le arrebatará gran parte de su base electoral en los comicios legislativos del año que viene. “Si sale todo bien, capitalizamos nosotros; y si sale todo mal ellos se van a hundir con nosotros, la sociedad no va a diferenciar”, explicó un diputado de la bancada libertaria.

Ante la consulta de Infobae, un referente del partido amarillo rechazó ese análisis de forma categórica. “Eso de ‘los tenemos gratis’ en algún momento se corta: cuando nadie lo esperaba Cobos le votó en contra a Cristina, Chacho Álvarez le renunció a De la Rúa. No somos rehenes de LLA”, advirtió.

Javier Milei, Mauricio Macri y Patricia Bullrich

En el PRO denuncian que a pesar de la ayuda que brindan en el Congreso, los concejales libertarios “se alían con el peronismo” en la provincia de Buenos Aires en contra de los intendentes macristas. También señalan el maltrato a gobernadores como Ignacio Torres (Chubut) o la falta de respuestas a los reclamos de Jorge Macri por la cantidad de detenidos en comisarías que podría absorber el Sistema Penitenciario Federal o las demoras para acatar el fallo de la Justicia por la coparticipación de CABA.

Creen que Milei no valora la colaboración que hasta el momento ha prestado Macri. “Es el único que lo puede ´raspar´ si habla afuera del país en contra del plan económico”, desafiaron.

A pesar del malestar latente con los libertarios, la posibilidad de alcanzar un acuerdo electoral de cara a las elecciones legislativas del próximo año no está descartado. “Ese proceso lo va a conducir Mauricio Macri”, adelantaron. Pero atribuyen la reticencia de Milei a la influencia de su hermana Karina, que desconfía de Macri, y a la inseguridad del resto de los miembros del gabinete. “Además de Milei, ¿quién habla? Solo Caputo y Bullrich”, remataron.

Mauricio Macri

Lejos de dar señales de acercamiento, Milei mantiene el tono confrontativo con toda la oposición dialoguista mientras se concentra en ordenar las variables macroeconómicas, como la inflación y el nivel de reservas. Pero en el PRO se encienden las señales de alerta por el impacto de las medidas económicas, sobre todo en la clase media.

“Por ahora el relato les sirve. Pero Milei tiene imagen positiva o directamente negativa, no hay nada en el medio. El día que trastabille con la imágen se le va a complicar”, analizó un hombre referenciado en Mauricio Macri, que recordó que el peronismo está a apenas una decena de votos de lograr rechazar el mega DNU 70/23 en la Cámara de Diputados. “El impacto sería tremendo”, dijo.

Tras el debate por la Ley Bases, el PRO buscará posicionarse “con identidad” ante la eventualidad de que la alianza electoral nunca se concrete: “No somos lo mismo, tenemos diferencias en cuestiones institucionales, en las formas, tenemos otra amplitud política”.