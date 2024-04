Kicillof mantiene su pelea con Milei y tiende puentes con la UCR para cubrir las vacantes de la Suprema Corte

Kicillof junto a parte de su Gabinete e intendentes del radicalismo

En medio del fuego cruzado que el gobernador bonaerense, Axel Kicillof, mantiene con el gobierno de Javier Milei por el recorte de fondos, fronteras adentro de la provincia de Buenos Aires el mandatario provincial espera dar los primeros pasos en la Legislatura, tras el letargo que mostró el año pasado ese poder del Estado. En ese esquema, y con la nueva composición de las Cámaras, el Ejecutivo mira a la Unión Cívica Radical como un aliado necesario.

Son varios los temas que hay en agenda. El más ruidoso -o el que genera más expectativa- son las vacantes en la Suprema Corte de Justicia bonaerense; una discusión que volvió a cobrar relevancia tras la decisión del cortesano Luis Genoud de jubilarse y dejar su cargo a partir del mes de junio. Sin embargo, como contó días atrás Infobae, Kicillof decidió enfriar ese la discusión que presumiblemente se tratará sobre el fin de año.

Antes, el Ejecutivo espera que el Senado bonaerense avance con la designación de más de treinta cargos judiciales entre los que hay jueces, fiscales y defensores. El tema no es nuevo. El año pasado hubo un intento de avanzar con los nombramientos que tienen que ser a través de la Cámara alta bonaerense; pero el contexto político no colaboró.

En ese entonces, Unión por la Patria tenía mayoría en la comisión de Asuntos Constitucionales y Acuerdos, avanzó con las entrevistas a los postulantes -de las que Juntos no participó- y luego los pliegos no pudieron llegar al recinto. Fuentes del peronismo hablaban de una interna en la oposición y como UP no tenía quórum propio para avanzar, la votación se frenó. Ante esta secuencia, Kicillof había hecho pública la situación y reclamó la aprobación de los pliegos en cuestión, pero no pasó demasiado.

Ahora, con el recambio legislativo el peronismo tiene más allanado el camino. En principio hay una fragmentación de los bloques opositores en la Cámara alta. UP tiene 21, el PRO tiene 11, UCR-Cambio Federal ocho, Libertad Avanza tres, La Libertad Avanza tres, además del unibloque Buenos Aires Libre.

Con este mapa nuevo, el Ejecutivo tiende puentes con la UCR -y otros bloques- por la designación de jueces y otros asuntos. Días atrás se constituyó la comisión de Asuntos Constitucionales y Acuerdos (ACA); que será presidida por el camporista Emmanuel González Santalla y donde UP tiene ocho lugares de quince. La expectativa del oficialismo es que en las próximas semanas lleguen las firmas de la oposición para avanzar con los acuerdos y se ocupen los cargos judiciales.

La comisión de Asuntos Constitucionales y Acuerdos (ACA) en el Senado bonaerense

Agenda de gestión

Esta semana, Kicillof reunió a más de 20 intendentes radicales. Si bien los jefes comunales tienen sus propios matices, el gobernador pidió por el acompañamiento a algunas leyes del Ejecutivo.

El primero es la creación de una Sociedad del Estado para poner a funcionar un laboratorio de medicamentos de producción propia. Esa iniciativa se encuentra en la Cámara de Diputados. El pedido se impuso en la reunión, una vez que los intendentes trasladaron la problemática de IOMA y que atraviesan los hospitales municipales para afrontar la compra de insumos y medicamentos. Allí, el ministro de Salud bonaerense, Nicolás Kreplak, planteó sobre el proyecto para avanzar con la producción propia de medicamentos, como paliativo a esta demanda. En las próximas semanas el funcionario será invitado a la primera reunión de la comisión de Salud de la Cámara baja para explicar detalles de la propuesta. Los intendentes radicales dijeron que en principio van a acompañar, pero que tienen que estudiar el proyecto. Los legisladores de la UCR se preparan para ser parte de la negociación.

No solo con el tema del proyecto del laboratorio propiamente dicho. Kicillof también pidió el respaldo para la creación de otra sociedad del estado para darle impulso a una empresa de atención de emergencias médicas. Fuentes del oficialismo en Diputados trazaron una hoja de ruta para que el tema se discuta con fuerza durante el mes de mayo. Sin embargo, son conscientes que al tratarse de un proyecto donde hay jugadores de peso como los laboratorios los tiempos pueden estirarse.

En cuanto a las vacantes de la Corte no hay demasiadas novedades. La UCR si tiene voluntad de ser parte de la negociación que se acelerará sobre la parte final del año. Eso repitieron varios intendentes al salir del encuentro con Kicillof. En esa reunión, el ítem Corte Suprema no fue parte del temario. En tanto, en ámbitos judiciales de La Plata ya se alerta sobre el “estrés” que puede haber en el funcionamiento del máximo tribunal a partir del mes de junio, con solo tres de siete integrantes en ejercicio.

Intendentes de la UCR reunidos en el Salón Dorado de la Gobernación

Lo dicho. Kicillof todavía no se sentó sobre esa negociación. Antes, libra una batalla judicial contra el gobierno nacional y pide para eso acompañamiento de las fuerzas políticas con injerencia en el sistema político bonaerense. De los intendentes de la UCR parece haberlo conseguido o al menos tuvo buena recepción. “Hay que rescatar los espacios de diálogo porque se necesita mucho en este momento del país y de la Provincia”, aseguró el intendente de Rauch, Maximiliano Suescun -que además es el presidente del Foro de Intendentes de la UCR- en declaraciones a Radio Provincia, tras la reunión con el Ejecutivo.

En la Corte habrá cuatro lugares vacantes en un mes y medio. Cómo se van a distribuir esos asientos de carácter perpetuo en el máximo tribunal de justicia bonaerense es otra discusión. Algunos borradores trazados en Gobernación adelantan que dos lugares pueden corresponder al peronismo y dos a la oposición. Fuentes del radicalismo bonaerense reconocen la sintonía y el diálogo con el gobierno de Kicillof, pero -puntualmente por este tema- no son tan optimistas y no descartan que el peronismo se quede con tres lugares y dejen uno a deliberación de la oposición, para que entre la UCR, el PRO y LLA se llegue a un nombre de síntesis. En ese combo de futuras negociaciones también asoma la designación del Subprocurador general.