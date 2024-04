Senado: el oficialismo logró frenar la rebelión patagónica y conformó cuatro comisiones

El macrista Alfredo De Ángeli se quedó con la presidencia de la comisión de Agricultura de la Cámara alta (Prensa Senado)

Tras el traspié de la semana pasada, el oficialismo logró sortear la rebelión patagónica y pudo conformar este miércoles, con el quórum justo, cuatro comisiones del Senado. Los números, atados con alambres, se dan ante la negativa del kirchnerismo de enviar a sus representantes por una repartija de poder que consideran injusta en la Cámara que comanda Victoria Villarruel, a cargo del Ejecutivo por la gira en el exterior de Javier Milei.

La jornada en el Senado fue un oasis en comparación al papelón que regaló La Libertad Avanza en Diputados, con la activación de la comisión de Juicio Político y la presidencia para la ex periodista Marcela Pagano, en medio de un insólito intento del titular de la Cámara baja, el también oficialista Martín Menem, para frenar dicha situación. Todo esto se dio a la espera del inminente debate de la versión 1.000 de la fileteada Ley Ómnibus.

Una de las comisiones que tuvo luz verde en el Senado fue la de Trabajo, que quedó en manos de la macrista Carmen Álvarez Rivero. La semana pasada, la rebelión patagónica fue de la rionegrina Mónica Silva y del santacruceño José María Carambia. A diferencia del último, la primera asistió en esta ocasión y, con nueve legisladores de 17, se pudo avanzar.

La senadora Mónica Silva (Juntos Somos Río Negro)

Seguido a esto se activó la de Agricultura, que pasó a ser presidida por Alfredo De Ángeli (PRO). Aquí fue clave la santacruceña Natalia Gadano, compañera del ahora usual ausente Carambia. Más tarde tuvo lugar la de Defensa, que se había suspendido la semana pasada y fue esta tarde para el jefe del Pro, Luis Juez.

Al mediodía, la comisión de Relaciones Exteriores y Culto, que pilotea el libertario Francisco Paoltroni (Formosa), dictaminó un proyecto de ley ya aprobado por Diputados que instituye el 31 de octubre de cada año como el “Día de las Iglesias Evangélicas y Protestantes”. También despachó convenios internacionales, como los tratados sobre asistencia jurídica mutua en materia penal con Serbia y Cuba, y los de extradición con China, Polonia y Costa Rica.

La comisión después hizo un plenario con la de Presupuesto para agilizar un acuerdo de noviembre de 2019 con la República Popular de China, que apunta a la “cooperación para la prevención y lucha contra el tráfico ilícito y la restitución de bienes culturales transferidos, apropiados, importados o exportados en forma ilícita”.

El jefe del Pro y titular de la comisión de Defensa, Luis Juez, junto al secretario parlamentario de la Cámara alta, Agustín Giustinian (Prensa Senado)

Visitas

Previo a la conformación de la comisión de Infraestructura, que fue para la radical mendocina Mariana Juri, se lo vio en uno de los pasillos al ex jefe de la UCR en la Cámara alta, Ernesto Sanz. Tuvo su pequeño momento de besamanos.

La presencia que más llamó la atención fue la del ex vicepresidente cristinista Amado Boudou. Se lo divisó en el anexo del Senado. Estaba en búsqueda del cajero del Banco Nación ubicado en la planta baja, destinado para los trabajadores de la “casa”.

Ley Ómnibus, sin los 39 del Senado

Por la mañana se dio a conocer una foto en Casa Rosada de Villarruel con el jefe de Gabinete, Nicolás Posse; el ministro del Interior, Guillermo Francos, y otros funcionarios del Ejecutivo, junto a Juez y el titular de la bancada radical, Eduardo Vischi. También estuvo el peronista disidente Juan Carlos Romero. No obstante, el cónclave no estuvo completo, debido a las ausencias del también justicialista anti K -de diferente interbloque- Carlos Espínola y del misionero renovador -no massista- Carlos Arce, que estuvieron invitados e informaron con anticipación que no serían de la partida.

El senador del peronismo disidente Carlos Espínola (Lihue Althabe)

A la salida del encuentro, el presidente del oficialismo en la Cámara alta, Ezequiel Atauche, aseguró que “fue una importante reunión, con un claro objetivo: generar las condiciones de diálogo en busca de que la ley de ‘Bases y Puntos de Partida para la Libertad de los Argentinos’ sea aprobada en el Senado”. Por la imagen vista ayer, aún resta un largo camino.

Entre las reuniones de comisiones, Atauche deslizó a la señal institucional de la Cámara alta que Posse asistiría a dar el primer informe de la gestión Milei el 8 de mayo próximo.