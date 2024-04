Miguel Pichetto habló sobre el apoyo a la nueva Ley Bases: “Es conveniente que el Gobierno tenga los instrumentos”

Miguel Ángel Pichetto

Tras el fracaso de la Ley Ómnibus, el diputado Miguel Ángel Pichetto considera que con los cambios que incluyó el Gobierno Nacional la nueva Ley Bases será aprobada en la Cámara Baja. El titular del bloque Hacemos Coalición Federal planteó la necesidad de que el Poder Ejecutivo “cuente con los instrumentos” para gobernar.

Pichetto, aliado clave para la potencial media sanción, recibió este martes el borrador de la nueva ley. “Son 278 artículos, tiene parte de la estructura de la Ley Bases y también entra el capítulo fiscal, incluido Ganancias, con un piso más razonable que ha sido parte del diálogo que hemos tenido con el ministro del Interior, Guillermo Francos, el jefe de Gabinete, Nicolás Posse, y Santiago Caputo; el piso original (de Ganancias) era de $1.200.000, ahora sería de $1.800.000, y hay una exclusión del trabajador petrolero”, resumió el referente del peronismo dialoguista.

“La ley contempla el diálogo que el Gobierno ha tenido con los gobernadores para tratar de reconstruir la situación fiscal de las provincias; hay una moratoria, hay un blanqueo, que son temas muy importantes”, agregó.

Pichetto informó que “se han quitado los temas de mayor conflictividad de la Ley Bases como la reforma del Código Civil, la ley de pesca, el protocolo penal” y que “hay una emergencia económica” y “una delegación acotada a tres atribuciones bien precisas al Poder Ejecutivo por un año prorrogable por otro año por el Congreso”.

En diálogo con Todo Noticias (TN), consideró que la ley será aprobada en Diputados. “Hay otro marco, otro esquema de diálogo, gente del Gobierno que ha trabajado con intensidad”, destacó. En este sentido, planteó debe ser sancionada: “Es conveniente que el Gobierno tenga los instrumentos y que el Congreso sea valorizado por la sociedad”.

Otro punto que incluye la legislación “son contenidos importantes que hacen al desarrollo de inversiones. En este marco, contó que ha mantenido diálogo con fondos de inversión que “invirtieron en Argentina o piensan invertir”, específicamente en minería. Algo que Pichetto resaltó para que el país salga adelante y reclamó “que se termine con la tara mental de algunos gobernadores y sectores duros del hiper ambientalismo y de algunos curitas que rezan con las señoras en primera fila y se oponen a toda actividad minera porque contamina o porque engorda”, ironizó. “Hay que hacer minería porque es una de las bases centrales para que Argentina pueda salir de la crisis”, enfatizó.

Para Pichetto la Ley de Bases será aprobada dado que "hay otro marco, otro esquema de diálogo" (Gustavo Gavotti)

“A estos fondos les preocupa que las leyes funcionen, que salgan del Congreso, que las reformas se hagan por ley, no por decreto, sino nos parecemos a Uganda”, continuó dando otra señal de gobernabilidad al Poder Ejecutivo.

Pichetto celebró que el Gobierno haya “entendido que es imprescindible sin mayoría parlamentaria, más allá del relato de Twitter y este mundo líquido de las redes, que la política requiere de acuerdos, una palabra que a lo mejor no le gusta”. “Acuerdos con los gobernadores, con el Congreso, que no es un nido de ratas”, declaró en un mensaje apuntado directamente a Javier Milei.

El borrador de la ley contempla la situación de las empresas públicas. Se propone que solamente cuatro sean vendidas a capitales privados en su totalidad y cinco sean transferidas a concesionarias privadas. Consultado al respecto, Pichetto analizó: “Las empresas públicas argentinas pierden anualmente aproximadamente entre 5 y 6 mil millones de dólares. Hay un desbalance que lo paga el conjunto de la sociedad. No tengo una mirada negativa respecto a las inversiones privadas pero hay que tener un poco de pensamiento lateral”.

Aerolíneas Argentinas, compañía que el Gobierno busca desprenderse de manera total, Pichetto señaló que puede fracasar “el modelo privatizador” y que en ese caso “hay que ir a un modelo de sociedad mixta”. “No tengo esquemas rígidos, no tengo una mirada dogmática, lo que digo es que las empresas deben ser eficientes y autofinanciarse. Cuando Aerolíneas fue privada fue un fracaso, no fue exitosa su privatización, los empresarios españoles desarmaron lo mejor de la flota y se la llevaron a Europa. Si armas una estructura de privatización hay que ver el interés del mundo primero”, manifestó. No obstante, aclaró: “No todo lo que fue privatizado fue malo, ni todo lo que se estatizó funcionó bien”.

El titular del bloque Hacemos Coalición Federal se refirió también a la crítica situación económica y puso el foco en el precio de la comida. “Los alimentos y las cadenas de supermercados están a la par de las prepagas. Tenemos precios en alimentos superiores a Miami y sueldos de republiquetas centroamericanas”.

Si bien señaló que en parte es “consecuencia” de la herencia recibida de la anterior administración, planteó “tener cuidado con lo social, con los jubilados y con los servicios públicos”, porque “hay que ver el proceso de tolerancia” de la gente.