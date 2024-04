La pelea con los gobernadores patagónicos impactó en el Senado y debilitó el bloque mayoritario que impulsó Villarruel

La senadora rionegrina Mónica Silva

En medio de las negociaciones, pujas y reproches entre el gobierno libertario y las provincias, una nueva rebelión de senadores patagónicos agitó el tablero de la Cámara alta, que comanda Victoria Villarruel, y dejó un sendero de incertidumbre este jueves en el “grupo de los 39″, el conglomerado de oficialistas y opositores anti K que se unieron en diciembre pasado para relegar al Frente de Todos en la votación de autoridades y distribución de las comisiones.

Para este jueves, el Senado tenía contemplado conformar siete comisiones. Ayer se suspendió la de Defensa. Sin embargo, durante la jornada de hoy, sólo pudieron activarse cuatro de seis, ya que no llegaron al quórum necesario las de Agricultura, y la de Trabajo.

Sobre el traspié de las comisiones aparecen dos nombres principales de la nueva rebelión sureña: el santacruceño José María Carambia y la rionegrina Mónica Silva. Ambos responden a los gobernadores Claudio Vidal y Alberto Weretilneck, respectivamente.

Los legisladores no sólo no asistieron, sino que estuvieron presentes en el Senado mientras se caían las comisiones. Silva fue la única que dio a entender que no asistiría, mientras que Carambia fue más allá y se mostró por un pasillo minutos antes de una reunión para desaparecer rápido del Palacio Legislativo.

El senador José María Carambia cuando improvisó un despacho en un pasillo de la Cámara alta

Silva fue quien, durante el verano pasado, empantanó el debate de la Boleta Única de Papel con un dictamen al que se plegaron el kirchnerismo y los misioneros renovadores, situación que dejó un potencial empate en el recinto para una iniciativa que estaba para ser sancionada pero que necesita, al ser cuestión electoral, una mayoría absoluta del Senado.

En tanto, Carambia quiso darse a conocer en diciembre último al instalarse en un improvisado despacho en un pasillo de la Cámara alta, en queja por no tener un espacio propio que fue dado ese mismo día por las autoridades del Senado. El legislador sólo estuvo unos minutos para improvisar una foto y luego quiso continuar, sin éxito, con un reclamo saldado el mismo día.

Durante la última sesión que concretó la Cámara alta, Carambia y su compañera de bancada, Natalia Gadano, no votaron ningún proyecto del temario e incluso rechazaron la salida del presidente del país por cuestiones de gobierno durante 2024. A partir de allí y, si bien hay comunicación con ambos senadores, la relación no pudo recomponerse. Todas las miradas apuntan a la Casa Rosada y el vínculo con el gobernador Vidal. Un panorama similar se pincela en Río Negro con Weretilneck.

Los argumentos desde la Patagonia, al igual que desde otros distritos del país, se acumulan con el correr de los días y dejan al oficialismo sin demasiadas cartas para jugar en el Congreso. “Tenemos la mejor voluntad, pero se hace muy difícil si todas las semanas le damos un golpe a los gobernadores para pelearnos”, reconoció un integrante de La Libertad Avanza a Infobae.

El gobernador de Río Negro, Alberto Weretilneck (Télam)

El 13 de diciembre último, el conglomerado de 39 legisladores oficialistas y de la oposición anti K votó una distribución que relegó del esquema de poder al cristinismo, que impugna -sin presentaciones formales- dicha decisión.

Para las comisiones de 19 y 17 senadores, el oficialismo y la oposición no kirchnerista se quedaron con 11 y 10 lugares, respectivamente. En tanto, los guarismos para el Frente de Todos, que comanda el formoseño José Mayans, fueron de ocho y siete.

En el período estival, el kirchnerismo envió a los integrantes de las comisiones que intervinieron, sin éxito, en las fallidas sesiones extraordinarias. Para las restantes no decidió, algo que perjudicó al oficialismo durante la jornada de este jueves. Las ausencias de Carambia y Silva ratificaron la complejidad que habrá para que el Senado salga del letargo.

Las comisiones que sí lograron luz verde durante la jornada de hoy fueron las de Coparticipación; Seguridad; Turismo; y Economía Nacional.