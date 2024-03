Maestras de San Luis lloraron frente al gobernador Poggi por su situación salarial: “Somos trabajadoras pobres”

Docentes de San Luis lloraron frente al gobernador Claudio Poggi

Tenso y dramático. Así fue el momento que vivió el gobernador de San Luis, Claudio Poggi, después de que un grupo de maestras lloraron frente a él para exponerle la grave situación salarial que atraviesan y pedirle algún tipo de solución. El mandatario les prometió revertir la situación.

El momento se vivió en la Escuela Nº 34 “Raúl B. Díaz”, en la ciudad de Villa Mercedes, a donde el mandatario provincial había ido principalmente para participar en un acto en la Quinta Brigada Aérea. Sin embargo, Poggi optó por recorrer algunos colegios hasta que fue abordado por el grupo de maestras. Un encuentro que además fue filmado por un testigo y difundido en los medios locales.

“Tenemos que pensar en los de abajo, en los trabajadores. Somos trabajadores de toda la vida y somos pobres hoy. Tenemos compañeras que se han súper profesionalizaron; me capacité, hice una licenciatura y hoy por hoy tengo que contar monedas”, dijo una de las docentes, en medio del llanto. “Tengo que buscar un trabajo extra. No es justo”, agregó.

A la conversación se fueron sumando más maestras y se escucharon más reclamos en ese sentido, hasta que finalmente el gobernador les dio una respuesta. “San Luis no es una isla, estamos en la Argentina que está mal”, les dijo Poggi. “Sepan que le voy a poner toda mi vida para revertir todo esto”, prometió.

El gobernador de San Luis, Claudio Poggi

“Coincido con ustedes, y sepan que ponemos todo el esfuerzo para revertir esto. Pero a su vez pensemos que afuera de la escuela está el 50% de la población que no tiene trabajo, y que 7 de cada 10 chicos no come esta noche, y está muy mal, y me tengo que hacer cargo de todo, y le voy a poner toda mi vida para revertir todo esto”, respondió el gobernador, quien llegó hace tres meses al gobierno.

Al final les pidió que “confíen”, que lo entendía “todo” y les agradeció por recibirlo. Anticipó que seguirá “cerca” porque va a seguir “apostando por la educación”.

En la V Brigada Aérea, el gobernador estuvo acompañado por el intendente mercedino, Maximiliano Frontera, la viceintendente Silvina Galetto y funcionarios provinciales y municipales. Según detallaron medios provinciales, el resto de la administración pública en San Luis, no percibe aumento salarial desde noviembre del año pasado. Desde entonces la inflación ya superó el 70%.

Reclamo de los gremios estatales provinciales

Es por eso que esta semana, los gremios estatales anunciaron un plan de lucha conjunto para reclamar varios punto al gobierno provincial. El primero, es el incremento de los salarios.

La movilización se resolvió tras un encuentro en la ciudad de San Luis, entre los referentes de los gremios con representación en Educación, Salud, Poder Judicial, Poder Legislativo, Admiración Pública en General y Municipios. Además, contó con la presencia de representantes sindicales nacionales.

“Se definió comenzar un plan de lucha permanente en defensa irrestricta de los derechos de las y los trabajadores y del Estado”, comunicó la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE), según publicó el diario San Luis 24.

Al momento de votar, los gremios decidieron, por unanimidad “exigir al ejecutivo provincial en cese inmediato de las medidas de ajuste, recomposición salarial, y defensa de los y las puntanas frente al avasallamiento de derechos ejercido por el ejecutivo nacional”.

En este sentido, resolvieron convocar a una manifestación a Terrazas de Portezuelo el 22 de marzo, y otra para el 1 de abril a la legislatura, en el acto de apertura de sesiones que encabezará el gobernador Poggi.

“Los dos ejes centrales del plenario fueron unidad y lucha. Y se destacó el marco de unidad y apoyo de la CGT de San Luis, Villa Mercedes, CTA Autónoma y CTA de los Trabajadores”, resaltó ATE.