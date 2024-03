El Gobierno bonaerense se sumará al combate del narcotráfico en Rosario

Patricia Bullrich y Sergio Berni encabezaron el encuentro entre funcionarios nacionales y de la provincia de Buenos Aires para coordinar la asistencia en Rosario

El Gobierno de la provincia de Buenos Aires se sumará al combate del narcotráfico en Rosario luego de la fatídica semana en la que sicarios asesinaron a cuatro inocentes en distintos episodios.

El aporte de la administración a cargo de Axel Kicillof fue confirmado por la ministra de Seguridad de la Nación, Patricia Bullrich, quien a través de su cuenta de X, precisó en qué consistirá la asistencia del Poder Ejecutivo bonaerense.

“Aunando esfuerzos. La provincia de Buenos Aires se suma a la lucha contra el narcoterrorismo en Rosario, aportando vehículos, drones, helicópteros y otros medios logísticos”, manifestó la funcionaria de Javier Milei.

“Además, estamos estudiando el envío de personal de Fuerzas Especiales de la provincia para que ayuden a superar la crisis que está sufriendo Santa Fe”, agregó Bullrich.

El acercamiento que trasciende la grieta, entre el gobierno peronista de Kicillof y la ministra de Milei comenzó a gestarse en los últimos días. Durante una de las tantas entrevistas que brindó Bullrich en medio de la escalada de violencia narco, destacó que cuando Sergio Berni estuvo al frente de la seguridad nacional “tuvo detenciones importantes; comenzó la investigación sobre Los Monos; y llevó fuerzas federales” a Rosario. En este marco, reveló que Berni le ofreció “ayuda en nombre de la provincia de Buenos Aires”. A la par, Kicillof se puso en contacto con su par santafesino, Maximiliano Pullaro.

Establecido en vínculo, este martes Bullrich convocó a Berni a una reunión en el Ministerio de Seguridad donde planificaron el desembarco del Gobierno bonaerense en Rosario. “El gobernador (Axel Kicillof) se puso a disposición en este mal momento que está pasando la provincia de Santa Fe. Buenos Aires está a la vanguardia de equipamiento y, ante una situación como esta, la solidaridad debe primar”, expresó Berni al término del encuentro.

El lunes llegaron a Rosario fuerzas federales (Farid Dumat Kelzi)

No obstante, el ex ministro de Seguridad bonaerense aclaró que para autorizar el envío de fuerzas de seguridad debe primero presentar un proyecto de ley que las habilite a funcionar fuera de su jurisdicción. “El Gobierno de la Provincia ofreció recursos materiales, tecnológicos, humanos y económicos, pero tenemos un inconveniente que es un encuadre legal. Por eso, vamos a presentar un proyecto donde, ante el requerimiento del Ministerio de Seguridad y la aceptación de cada uno de los gobernadores, poder brindar apoyo de las fuerzas de seguridad”, explicó.

“Apelamos a los legisladores, tanto del oficialismo, como de la oposición, para que se apruebe lo antes posible. Entendemos que si esta situación no se resuelve en Rosario, el problema se va a amplificar en todo el país”, advirtió.

Consultado por la inseguridad en Buenos Aires, Berni aseguró que “no vamos a dejar desprotegidos” a los bonaerenses y que trasladarán “parte de la capacidad” de la fuerza de seguridad. “Lo que tenemos que tener noción es de lo que está pasando en Rosario. Para las bandas no existen límites entre Santa Fe y Buenos Aires. No nos da lo mismo que esté pasando esto, o no. Si se complica la situación en Rosario, es cuestión de meses para que pase en la provincia de Buenos Aires. Este es un apoyo temporal y desde el Gobierno Nacional nos hablaron de la falta de equipamiento, por eso nos ponemos a disposición”, declaró ante los medios.

Del encuentro participó también el actual ministro de Seguridad bonaerense, Javier Alonso, quien precisó que la intención de la Provincia es mandar “400 agentes de personal de UTOI, motos de alta cilindrada, helicópteros y drones”.

“El gobernador Pullaro y la ministra Bullrich nos afirmaron que tienen pocos patrulleros, que no tienen elementos logísticos, no tienen helicópteros. Nos pusimos a disposición para brindar una cantidad de patrulleros y efectivos altamente entrenados para combatir el narco menudeo“, manifestó Alonso en diálogo con C5N.

El ministro destacó la importancia de la tecnología de drones “para hacer inteligencia criminal” y aprovechó para cuestionar al Gobierno Nacional por los recortes a las provincias. En efecto, resaltó que la inversión en tecnología se dio gracias al Fondo de Fortalecimiento para la Seguridad, “que recientemente nos retiro el presidente Milei” y “fue muy importante porque nos permitió equiparar el salario de la policía con los de la fuerzas federales; y desarrollar el proceso de profesionalización de la policía, de equiparla”.

En sintonía con Berni, dijo: “Nosotros tenemos que comprender que la dinámica criminal no va a respetar el límite provincial, de hecho toda la situación en la provincia es por el descontrol que se está viviendo en Rosario”. “Nosotros no vamos a desbaratar una banda de narcotráfico, atacamos el último eslabón de la comercialización. Ha fracasado la política de la desfederalización”, agregó Alonso.

“A nosotros nos hubiera gustado acompañar con más personal policial. Tenemos que reformar la Ley de Seguridad Interior porque cuando haya un problema grave en otra provincia el ministerio de Seguridad pueda convocar a los mejores efectivos para armar una fuerza que pueda atacar el problema en cualquier lugar de la Argentina. No son las Fuerzas Armadas las que van a resolver el problemas, son las fuerzas policiales”, concluyó el funcionario provincial.