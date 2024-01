Maximiliano Pullaro criticó la gestión de Omar Perotti por la violencia en Rosario: “El narcotráfico no se combatió”

Maximiliano Pullaro, gobernador de Santa Fe

El gobernador de Santa Fe, Maximiliano Pullaro, criticó la gestión de seguridad de su antecesor, Omar Perotti, tras revelar que tuvo que retirar a su familia de Rosario por las amenazas que recibe desde que aplicó una serie de medidas en los penales de Santa Fe para controlar a los narcos y sicarios presos dentro del sistema provincial que comandan la calle mientras cumplen condena.

“Tomamos decisiones muy importantes cuando comenzó nuestro gobierno, entendíamos que los presos no podían seguir haciendo lo que querían desde las cárceles y estaban acostumbrados a hacerlo: tenían teléfono celulares, Play Station, visitas íntimas todas las semanas y desde los pabellones organizaban el afuera con mucha violencia”, describió Pullaro, quien resaltó: “Desde el primer día de gobierno aislamos a los presos que gobernaban las organizaciones criminales”.

En este marco, apuntó contra “el gobierno kirchnerista que tuvo la provincia” que “cree que es un tema ideológico, que los presos son víctimas de un modelo social injusto y que tienen que estar poco tiempo o salir de la cárcel”, en referencia a Omar Perotti. “Estaban con muchas libertades y nosotros fuimos muy duros”, contrastó.

“El narcotráfico no se combatió”, sentenció. La crítica también estuvo dirigida a la gestión de Alberto Fernández: “No hubo una política de persecución a las organizaciones criminales complejas en Argentina, el ingreso de droga fue casi como se quería, entraba al país y nadie la perseguía”.

Al respecto de su familia, reveló que “hace 20 días” decidió sacarla de Rosario “después de varias amenazas muy fuertes”. “No tiene sentido que mi familia ande con 10 policías de custodia cuando a la gente en Rosario o Santa Fe le están robando. Entendimos que lo mas sano era moverlos de la ciudad y esperar que se tranquilice”, justificó y se mostró confiado en que “todo se va a tranquilizar” porque trabajan “muy bien”. “Mi familia va a volver, estamos tomando medidas importantes y las vamos a mantener”, enfatizó.

Maximiliano Pullaro puso el foco en controlar lo que sucede en las cárceles

En diálogo con el programa Verdad Consecuencia de Todo Noticias (TN), Pullaro insistió con que logrará mejorar la situación de violencia que atraviesa Santa Fe y Rosario. “Cuando fui ministro la bajé a la mitad en la provincia”, recordó sobre su paso por el área de Seguridad.

Luego de una semana agitada, el gobernador se siente apoyado por la titular de la cartera de Seguridad de la Nación, Patricia Bullrich, “por toda la dirigencia” de su provincia y “por la sociedad”. “Se está empezando a tomar conciencia”, remarcó.

Consultado por la escalada de violencia que desataron las bandas narcos en Ecuador, Pullaro señaló que “hoy estamos muy lejos” de una situación similar tanto en Argentina como en Rosario en particular, pero advirtió que “puede suceder” y llamó a “tomar medidas urgentes”. “Si vos controlás la cárcel controlás la calle. En Ecuador las organizaciones criminales se reordenaron en la cárcel y en Santa Fe estaba pasando”, declaró.

El ex gobernador, Omar Perotti

El grado de violencia es tal en Rosario que, según el gobernador, “la seguridad pública está en la agenda permanente” pese a la crisis económica que atraviesa el país. En efecto, la inflación y la pérdida de poder adquisitivo es el principal tema de preocupación en otras ciudades de la provincia: “A la gente no le está alcanzando, no la está pasando bien”. En este marco, reveló que está “recortando gastos” reduciendo la estructura del Estado y “bajando la categoría de hoteles” que usan los funcionarios. “Hay que dar gestos claros, la sociedad la está pasando mal. Cuando la gente la está pasando mal la política no puede tener ningún tipo de privilegio”, planteó.

“Hay que intentar con todas las fuerzas ser austero. Siempre que se pueda reducir los gastos del Estado, hay que hacerlo”, agregó en sintonía con el discurso del Gobierno nacional.