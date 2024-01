El Gobierno continúa con el ajuste en el Estado y analiza la situación de miles de empleados públicos

Ley Ómnibus: las justificaciones del Gobierno sobre las ausencias de Posse, Caputo y Sturzenegger en el Congreso

El jefe de Gabinete y el ministro de Economía, responsables centrales del proyecto, no asistieron ni asistirán a las reuniones informativas de las comisiones en Diputados porque están ocupados en gestionar la crisis. En tanto, el asesor de Milei no fue convocado porque no tiene un cargo formal