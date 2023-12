La transición entre el Gobierno y Milei: Francisco Paoltroni reveló cómo La Libertad Avanza conseguirá quórum en el Senado

Francisco Paoltroni: “No creo en el bloque de senadores de Unión por la Patria, ha funcionado muy poco”

Francisco Paoltroni

El senador electo por Formosa por La Libertad Avanza y posible presidente provisional del Senado, Francisco Paoltroni, hizo referencia a los anuncios que realizará el presidente electo, Javier Milei, a partir del 10 de diciembre, y el panorama que se encontrará en la Cámara Alta.

“El presidente va a hacer los anuncios correspondientes, hay prioridades, por supuesto. Pero el campo argentino va a ser el gran ganador de las ideas de la libertad. Ahora, es obvio y razonable que hay prioridades, se sabe cuál es la situación económica que vamos a recibir”, aseguró el dirigente libertario en comunicación con radio Urbana Play.

Y agregó: “Lo más pronto posible para empezar a mejorarle la vida a la gente. Tenemos una responsabilidad indelegable, depende de nosotros el futuro de todo el país”.

Por su parte, Paoltroni se pronunció sobre el panorama que se encontrará en la Cámara de Senadores, y cómo llegará al quórum en las sesiones. “Me parece un montón (los siete senadores de LLA), porque representa algo totalmente nuevo y disruptivo en la historia del país. No tengo dudas de que la mayoría de los legisladores desean un cambio y sin conscientes de que la Argentina necesita un cambio de normas. Para mí somos mayoría, de diferentes sectores, de diferentes provincias. No creo en esta lógica de uno más uno”, sostuvo.

De hecho, sobre el bloque opositor del peronismo, explicó: “No creo en ese bloque (el de Unión por la Patria) y en esa lógica, ha funcionado muy poco ese bloque. En esos 33 senadores avizoro tres bloques: uno que todavía responde a Cristina Kirchner, otro a los gobernadores, y otro bloque que no responde ni a Cristina Kirchner ni a los gobernadores. No veo ese bloque de 33 personas que responden a una persona que se fue a vivir a un pueblo del sur”.