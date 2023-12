El “plan Caputo” según la sociedad de Bolsa de uno de los hombre más cercanos a Milei

Ramiro Marra, ex candidato a jefe de Gobierno de Buenos Aires y parte del círculo íntimo del presidente electo Javier Mieli (Reuters)

La sociedad de Bolsa Bullmarket Brokers, propiedad del ex candidato a jefe de Gobierno porteño Ramiro Marra, elaboró un análisis del “plan Caputo” basado en trascendidos de la prensa e información del mercado. Para los analistas de la financiera, el ministro de Economía de Javier Milei podría conseguir fondos frescos por hasta USD 23.000 millones en base a una combinación de operaciones de deuda, financiamiento de organismos multilaterales y compromisos de liquidación de divisas del campo. Y la ingeniería le serviría para desarmar las Leliq dejar a la economía a las puertas de un plan de estabilización similar a la convertibilidad. Y augura un “shock salarial” positivo y un colapso de la inflación.

Desde que el ex ministro de Finanzas y ex presidente del Banco Central, Luis Caputo, empezó a moverse con el traje de ministro de Economía los analistas del mercado intentan dilucidar cuál va a ser el esquema que lanzará una vez que se concrete el cambio de Gobierno. Y da una serie de pautas sobre las expectativas de una de las firmas de la City que más cerca del Gobierno de La Libertad Avanza se ubica.

Los analistas del broker de Marra arriesgan un par de definiciones. Primero, en base a las posturas en el mercado de futuros de dólar, están previendo una salida del cepo por estapas con dos saltos del dólar. Uno en diciembre y, otro, probablemente en febrero.

Algunas claves del análisis de Bullmarket Brokers

”¿Dos saltos cambiarios? Mercado comienza a trabajar con un salto a $640/650 (...). Segundo salto cambiario en ¿febrero? Sería salto definitivo de convergencia”, leen los analistas de Bullmarket al tiempo que evalúan el riesgo de que el primer esquema implique un desdoblamiento cambiario formal, lo que resultaría negativo para títulos atados a la cotización del dólar oficial.

En cuanto al esquema para desarmar “la bomba de las Leliq”, para los analistas que aconsejan a Marra consistiría en una migración de Pases Pasivos a títulos del Tesoro, a través de licitaciones.

“Plan de rescate de Leliqs: Indicios fuertes de licitaciones especiales migrando de Pases Pasivos del Banco Central a Letras. Pases Pasivos dejarían de existir (no más pasivos remunerados del BCRA). Patrimonio de los Bancos principalmente pasaría a Letras en Pesos de Corto Plazo. Estas Letras serían de referencia para Tasas de corto plazo. Bancos coordinados con el Ministerio de Economía fijarían la tasa a 7-14-24-30 días”, especulan.

El análisis estima que Caputo conseguiría hasta USD 23.000 millones por distintas vías y que prepara dos saltos para el dólar oficial: uno en diciembre y otro en febrero

Pero lo más relevante que señala el análisis privado llega por el lado del financiamiento que, sostienen, podría conseguir el nuevo Ministro de Economía.

“Trascendidos en los medios sugieren que Caputo tendría un esquema de entre USD 12.000 millones y USD 15.000 millones con fondos soberanos de medio oriente (¿saudíes y emiratos?). Que la contraparte podrá ser un swap de letras instransferibles por bonos soberanos de plazo a 2, 5 y 7 años. Con cupón más alto que curva actual”, abunda el reporte antes de señalar más fuentes de financiamiento posibles.

“A este monto (...) se sumaría FMI (refinanciación más cash nuevo) por USD 3.000 millones hasta marzo. Finalmente cerealeras (trigo, cebada más anticipo de soja), un desembolso de USD 5.000 millones (pero antes deben definir esquema de retenciones a las exportaciones)”, estiman.

La dolarización a $1.000 por dólar es realizable, sostiene Bullmarket

En total, como máximo, sostienen que Caputo podría recaudar USD 23.000 millones por lo que “estaría cerca de lograr la Dolarización al tipo de cambio de mercado ($1.000)”.

“En febrero podrían mandar una nueva ley de cambio de régimen monetario y cambiario. Para marzo Argentina está en proceso de Dolarización / Convertibilidad”, arriesga.

Todo esto, se entusiasma sociedad de Marra, “podría desatar una fuerte revalorización salarial” y un colapso de la inflación, si se toman como antecedentes la convertibilidad argentina o la dolarización ecuatoriana.

Menos hincapié, sin embargo, se hace en la pata fiscal, aunque no se deja de lado. Según el informe, Caputo tiene el know how y el equipo para “recortar fuerte el gasto”. ¿El objetivo? “Superávit fiscal primario y leve déficit financiero al cierre de 2024″, un ajuste a toda marcha.

¿Los riesgos? El shock inflacionario inicial sería importante. Y, con él, el dólar a $1.000 que se alcanzaría en febrero podría quedarse corto. “Plan de Caputo tiene problemas. No da horizonte claro, pese a eliminar la principal bomba nominal. No hay indicios si vamos a Dolarización o flotación (pero movimientos y Milei sugieren estrategia de Dolarización como destino final)”, concluye el análisis.