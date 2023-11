Elecciones 2023, en vivo: todas las noticias rumbo al balotaje, minuto a minuto

El mensaje oficial a los exportadores: no habría nuevas medidas tras el fin de dólar a $500 Este viernes vence la norma que habilitó a los exportadores a liquidar el 30% de sus ventas al CCL y el 70% al oficial. Y en ese sector afirman que el Gobierno transmitió que ese esquema no continuará. De todos modos, lo que suceda la semana próxima dependerá de quién gane el domingo

El viernes vence el régimen de fomento exportador, que permite liquidar el 70% al tipo de cambio oficial y 30% al CCL

Aunque luego de la primera vuelta, el 24 de octubre, el ministro de Economía, Sergio Massa, tuvo que ofrecer un incentivo especial a todos los exportadores (dólar exportador) para impulsar la liquidación de divisas y tener mayor margen de maniobra, no sólo para sumar reservas sino para poder atender la demanda importadora, la decisión ahora es no continuar con ese régimen. Por lo menos así lo afirman fuentes del sector agroexportador, que aseguran haber recibido ese mensaje por parte de funcionarios del ministro-candidato esta semana. Desde esas empresas, advirtieron que si no continúa un esquema atractivo para ingresar las divisas al país, el mercado quedará paralizado.