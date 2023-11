Estudiantes universitarios alertaron sobre actos antisemitas en diferentes facultades

Esvásticas pintadas en un baño de la Universidad de La Matanza

A más de un mes del ataque terrorista perpetrado por Hamás en el sur de Israel, que dejó un saldo de más de 1400 vidas perdidas, las secuelas de aquel acto de violencia resuenan con fuerza en diferentes rincones del mundo. La intensificación de los ataques dirigidos a la comunidad judía, tanto en suelo israelí como en la diáspora, desencadenó una fuerte ola de antisemitismo.

En varios países, este tipo de manifestaciones aumentaron progresivamente y Argentina no fue la excepción. En los últimos días, las instituciones educativas, especialmente las universidades, también se volvieron terreno fértil para la propagación de tales mensajes. Carteles, pintadas y folletos que respaldan abiertamente el accionar de grupos terroristas lograron encontrar espacio en el ámbito académico.

En este contexto, grupos de estudiantes de la Universidad de Buenos Aires (UBA) decidieron levantar su voz y unirse en una búsqueda “para concientizar y derribar los mitos que rodean al conflicto en Medio Oriente”.

El pasado 8 de noviembre, 128 alumnos firmaron una carta dirigida al decano de la Facultad de Medicina de la UBA, Luis Ignacio Brusco, con el fin de expresar un “enorme sentimiento de inseguridad” al ver el surgimiento de “la verdadera naturaleza antisemita de algunos compañeros, compañeras y colegas” que se manifestaron al atravesar varias situaciones de odio y amenaza a la comunidad judía.

En su misiva, los estudiantes denunciaron el accionar de algunos militantes del Frente de Izquierda (FIT) que asisten a la institución, quienes “se encuentran organizando charlas cuya currícula se encuentra lejos de cumplir con el objetivo de la facultad, el cual es formar médicos profesionales”. Ante esto, solicitaron “el cese de todas las actividades que pongan en riesgo la seguridad de los estudiantes judíos” y pidieron “sancionar de manera correspondiente” los hechos con contenido antisemitas.

Además, instaron a suspender la difusión del ciclo de charlas titulado “Palestina, tu lucha es nuestra lucha” organizado por el FIT, así como cualquier otra actividad que “busque reivindicar ataques terroristas a la población civil, ocultar la captura de más de 200 rehenes, de los cuales el 10% es argentino, incluido un bebé de 9 meses, y negar el derecho de Israel a su propia defensa”.

“Le pedimos a usted y a esta prestigiosa casa de estudios que vele por los derechos y la seguridad de todos sus estudiantes, sobre todo ante la escalada de antisemitismo que se vive en nuestra ciudad y en el mundo entero”, concluye la carta dirigida a Brusco.

La publicación de un grupo de alumnos de la UBA, (@fdubaporisrael)

En tanto, en línea con lo planteado por la candidata presidencial de la Izquierda, Myriam Bregman, en las últimas horas se dio a conocer un folleto que habría circulado en los pasillos de la Facultad de Ciencias Económicas de la UBA, firmado por el Partido Obrero, del FIT-U, en el que “reivindican el accionar de Hamás y de la totalidad de las organizaciones de la resistencia palestina al derrumbar las murallas levantadas por Israel para cercar Gaza”. El texto fue publicado en la web del partido político, sin embargo, el fragmento mencionado del folleto en papel no figura en la edición online.

Al respecto, Maia, alumna de la Facultad de Económicas, habló con Infobae y proporcionó detalles sobre lo ocurrido en la institución. “En la mañana de ayer un grupo de alumnos con carteles de secuestrados intentó colocarlos en la facultad, ya que no hay carteles pro-Israel, solo pro-Hamas de parte de espacios como el Frente de Izquierda y el Partido Obrero. Por la tarde, no solo habían arrancado nuestros carteles, sino que colgaron banderas, pintadas y carteles con el mensaje ‘basta del ataque genocida sionista’, emitiendo un comunicado de dos hojas respaldando a Hamas”, contó.

“Nos acercamos a preguntarles por qué habían arrancado nuestros carteles, lo que desencadenó un debate ideológico y una discusión. Aunque negaron haberlo hecho, sus carteles tenían la misma cinta que los nuestros”, agregó. De acuerdo a la joven, “estos comunicados se difundieron no solo en Económicas, sino también en la Facultad de Derecho”.

El folleto que estaría circulando en algunas facultades de la UBA (@fdubaporisrael)

Hace unos días, estudiantes de diversas facultades de la UBA difundieron su lucha contra el antisemitismo en redes sociales, con el propósito de amplificar su mensaje. “Como alumnos, nos estamos organizando para estar informados y unidos frente a cualquier incidente. La intención es continuar pegando carteles de secuestrados para visibilizar la realidad y contrarrestar la desinformación. Queremos que todos estén al tanto de lo que sucede, sin miedo, y asegurar un ambiente seguro en la facultad donde estudiamos para nuestro futuro”, explicó Maia a este medio.

Estudiantes de la UBA difundieron su lucha en redes sociales. (Instagram @fdubaporisrael)

La reciente creación del Foro Argentino contra el Antisemitismo

El movimiento de estudiantes que surgió en el ámbito académico se suma a la lucha impulsada por más de cincuenta intelectuales, periodistas, académicos, políticos de la oposición y formadores de opinión, quienes el pasado 7 de noviembre se unieron en el Foro Argentino contra el Antisemitismo (FACA) para contrarrestar la intolerancia y la “intensificación” de las agresiones contra el Estado israelí desde el recrudecimiento del conflicto en Medio Oriente.

“Las situaciones que se están viviendo en la UBA, como es el caso de los carteles con pintadas antisemitas, son realmente preocupantes y repudiables desde todo punto de vista. Exceden un posicionamiento sobre cuestiones de geopolítica y pasan a formar parte de una acción de difusión de un claro mensaje de odio hacia los judíos, no solo justificando, sino reivindicando en algunos casos las acciones terroristas, criminales, y yo diría infrahumanas, de Hamas”, dijo a Infobae Mariana Stilman, diputada nacional de la Coalición Cívica y una de las integrantes de FACA.

Cabe recordar que en 2020, el Consejo Superior de la UBA adoptó la definición práctica y jurídicamente no vinculante de “antisemitismo” aprobada por la Alianza Internacional para el Recuerdo del Holocausto (IHRA). Esta definición considera al antisemitismo como “una cierta percepción de los judíos que puede expresarse como odio hacia ellos” y agrega que “las manifestaciones físicas y retóricas del antisemitismo se dirigen a personas judías o no judías, a sus bienes, a las instituciones de la comunidad judía y a sus lugares de culto”.

Stilman, impulsora de un proyecto de ley para incorporar el antisemitismo en la Ley 23.592 de antidiscriminación, sugirió que la UBA “debería tomar cartas en el asunto para abordar estos actos antisemitas y poner fin a tal afrenta en su casa de estudios”.

“Hace poco este escenario no sólo era imprevisible, sino impensado. Estamos realmente consternados, no solamente por los asesinatos a sangre fría y los secuestros ocurridos en Medio Oriente, sino porque una parte de la humanidad reaccionó frente a esto de la peor manera, con apoyos explícitos y silencios que son inexplicables. A 85 años de la noche de los cristales rotos es realmente devastador pensar en una humanidad que no tenga anticuerpos suficientes para rechazar inmediatamente, sin ningún tipo de condicionamientos, actos que fueron preludios del mayor genocidio ocurrido en nuestra historia de la humanidad. Por eso decidimos conformar el Foro y no quedarnos callados ante semejante panorama en pos de la concientización del peligro que todo esto implica”, cerró la legisladora.