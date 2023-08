Elecciones 2023, en vivo: el camino rumbo a las generales de octubre minuto a minuto

La estrategia de Patricia Bullrich para sumar los votos ausentes y en blanco rumbo a la primera vuelta Se trata de 11,6 millones de votantes que no eligieron a ningún candidato en las PASO. En qué distritos la candidata presidencial de Juntos pondrá el foco en su campaña y cuáles serán los ejes de su mensaje para enfrentar “el juego de la silla”

Patricia Bullrich en el Council of the Americas (Adrián Escándar)

En el comando de campaña de Patricia Bullrich celebraron el jueves pasado que la candidata presidencial de Juntos por el Cambio recuperara ese día el centro de la escena, después del shock en el que quedó sumergida la alianza opositora tras el magro resultado en las PASO. Tras 10 días en los que Javier Milei, el precandidato más votado, monopolizara la agenda y se moviera como si ya hubiera sido electo, Bullrich generó el primer título del día en los medios al hacer explícito su rechazo al ingreso de Argentina al bloque político y económico de los BRICS, que integran Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica. El anuncio lo había hecho Alberto Fernández a primera hora de la mañana y tomó por sorpresa al ambiente político. Ese posicionamiento fue celebrado por Mauricio Macri en un tuit, unas horas después desde Marruecos, donde está jugando un torneo de bridge. Más allá de destacar el apoyo del ex presidente, en el entorno de la ex ministra de Seguridad admiten que todavía no está definido el rol especifico que tendrá en la campaña.