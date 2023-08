Mauricio Macri: “La candidata ahora es Patricia y hay que ayudarla”

El ex presidente argentino Mauricio Macri salió en apoyo de Patricia Bullrich

(Desde Montevideo, Uruguay) Mauricio Macri se fue a dormir en la noche del domingo, tras la jornada electoral, pensando en que había ganado la batalla contra las “ideas populistas”, contra las que durante “mucho tiempo” había luchado. “Soñé tantas veces este final”, dijo el ex presidente este miércoles en Montevideo, durante un evento empresarial organizado por el Centro de Estudios para el Desarrollo (CED).

Consultado sobre el rol que tendrá en lo que resta de campaña, Macri dijo que intentará “ayudar a llevar claridad” y anticipó que serán “cuatro meses muy duros” los que restan hasta la asunción del próximo presidente. Sin embargo, aseguró que el próximo gobierno no debe tener “doble comandos” y que las decisiones las debe tomar el presidente. “Va a ser Patricia (Bullrich) y hay que ayudarla. Ella sabrá qué necesita de nosotros”, expresó.

“Las ideas populistas en Argentina tienen éxito porque salen cheques y la gente dice: ‘Esto es una fiesta’. Pero cuando los cheques están afectados por la inflación y no alcanzan es el final”, planteó el ex mandatario.

Para él, la discusión de octubre se focalizará en el “carácter” del cambio que quieren los argentinos. La opción es entre “entusiasmo” y “experiencia con entusiasmo”. “Tener experiencia no es poca cosa y es valioso. Todos los que creemos en esta experiencia vamos a tener que estar juntos”, aseguró Macri.

El resultado de las elecciones muestra que los argentinos aspiran a “vivir mejor” y tener un “rol importante”. Los años del gobierno peronista dejaron un “aprendizaje duro”, que finalmente “llegó”: “La gente sabe lo que no quiere. (El peronismo) va a sacar menos en la elección que viene porque las cosas siguen empeorando”.

El presidente argentino Mauricio Macri en un evento organizado por el Centro de Estudios para el Desarrollo (CED, en Montevideo

Argentina llega a estas elecciones en “condiciones distintas” a las de 2019, cuando perdió la reelección con Alberto Fernández. “De a poco vamos a recuperar la esperanza. Hay mucho dolor. Ha sido duro el final del peronismo. Hay una sensación de caos social”, dijo el fundador del PRO en referencia a los paros que hubo en distintos sectores en Argentina.

“Estoy convencido que el argentino, el que no se fue, está listo para enfrentar este actuar mafioso y darle batalla”, planteó Macri.

Para el ex presidente, la “transición” con el kirchnerismo no será fácil porque implicará “desentrañar” los “comportamientos mafiosos”, al proponer un gasto público con impuestos que los “argentinos estén dispuestos a pagar”.

Macri dice que en un eventual gobierno de Juntos por el Cambio estará donde Bullrich lo necesite (REUTERS/Agustin Marcarian)

“Va a haber minorías que van a luchar por no perder los privilegios que están en el presupuesto público. Pero la regla tiene que ser que todo el mundo tiene que trabajar la misma cantidad de horas, la misma cantidad de días”, dijo Macri.

“Soy optimista, tendremos un inicio conflictivo con esos grupos mafiosos, pero esa mayoría social para a lograr poner la argentina dentro de la ley. Eso nos hace previsibles y vamos a generar un crecimiento. Y los vamos a ayudar a ustedes no mandando nuestro talento y empresarios como hizo el kirchnerismo sino arrastrando toda la región. Una cosa mucho más sana”, dijo.

Lo políticamente correcto es “una mierda”

El ex presidente argentino invitó a los empresarios uruguayos a formar una “red contra la narrativa populista”. Para él, no alcanza con “un sector de la política” para dar la “batalla” y que es necesario que el sector privado “destine un porcentaje” a esa narrativa.

“La narrativa es una parte sustancial. Está en la emotividad de las personas. Tenemos que discutir las ideas abolicionistas del derecho penal, evitar que reescriban la historia, que conquisten la universidad, los medios de comunicación y las escuelas”, planteó el expresidente.

En otro fragmento de su charla ante empresarios, Macri dijo que hay que hacer “lo correcto” y no lo políticamente correcto. “Es una mierda”, aseguró. “Lo que pasa es que todo el mundo corre detrás del (celular). Si uno tiene que liderar, es importante tener lo que hay que tener para decir que no. Cuando un líder dice que sí, destruye el futuro. El populismo te da un gran presente e hipoteca tu futuro”, indicó.

Como ejemplo, mencionó el caso de la desaparición de Santiago Maldonado. Para él, la “principal hipótesis” era un ahogamiento porque los ríos de la zona son “bravos”. “No es para cualquier salame”, dijo. Macri recordó que desde la oposición comenzaron a cuestionar que fue la Gendarmería que hizo desaparecer a Maldonado.

“Patricia, no se va un solo gendarme hasta que no traigan la prueba”, recordó el ex presidente que le dijo a su entonces ministra de Seguridad. “La presión de lo políticamente correcto no nos movió. Y (al final) el tipo se había ahogado en el río”, dijo Macri.

