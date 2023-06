Así son las boletas oficiales de Horacio Rodríguez Larreta y Patricia Bullrich para las PASO

Las boletas de Larreta y Bullrich para las PASO

A días de haber comenzado la campaña electoral de cara a las elecciones Primarias, Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO), se conocieron las boletas oficiales con las que Horacio Rodríguez Larreta y Patricia Bullrich competirán en las urnas el próximo 13 de agosto.

Los candidatos de Juntos por el Cambio, que disputarán la interna por un lugar en las generales de octubre, ya presentaron sus folletos en la junta electoral de la alianza. Ahora solo resta que las mismas sean llevadas a la Justicia para que sean finalmente oficializadas.

Ambas cuentan con los colores característicos del partido. La principal diferencia estética entre las dos está en el nombre de cada lista. La del jefe de Gobierno porteño -cuya fórmula presidencial se completa con el gobernador de Jujuy, Gerardo Morales- se distingue con el lema “El cambio de nuestras vidas”, el cual está destacado arriba de todo. En cambio, el de la dirigente del PRO, que encabeza el binomio con Luis Petri como vicepresidente, es “La fuerza del cambio”.

Las boletas a las que accedió Infobae son las que muestran a sus respectivos precandidatos para parlamentarios del Mercosur. En el equipo de Rodríguez Larreta está Elisa “Lilita” Carrió al frente junto al diputado Waldo Wolff, que la secunda. En el de Bullrich, por su parte, está el actor Luis Brandoni.

Las listas de ambos dirigentes, que buscarán ganar en las PASO para representar a la coalición en octubre y correr al oficialismo del gobierno, se concretaron tras meses de negociaciones y fuertes peleas internas entre ellos.

La boleta de Larreta-Morales

Ahora, recién iniciada la carrera oficial para convencer al electorado de votarlos, el jefe de Gobierno porteño demuestra estar confiado en que hay un mayoritario voto independiente, de centro, que estaría dispuesto a elegirlo en las urnas. No obstante, la ex ministra de Seguridad está segura de que ese andarivel no define una elección y que ella interpreta como nadie el sentido de cambio que busca la gente.

En este sentido, las de Larreta-Morales y Bullrich-Petri son solo dos de las 14 fórmulas presidenciales que se presentaron ante la justicia electoral. De estas, además de Juntos por el Cambio, hay otras dos fuerzas que definirán sus representantes definitivos en las elecciones primarias.

Bullrich-Petri, la otra fórmula que presenta Juntos por el Cambio

Unión por la Patria es una de ellas: en la interna, competirán Sergio Massa junto a Agustín Rossi contra Juan Grabois y Paula Abal Medina, quienes se sumaron a la elección a horas del cierre de listas luego de que se confirmara que Eduardo “Wado” de Pedro -a quien apoyaban- no sería el candidato del oficialismo.

El Frente de Izquierda y de los Trabajadores Unidad también irán a las PASO. Myriam Bregman y Nicolás del Caño se presentarán como precandidatos por “Unir y Fortalecer la Izquierda”, un espacio en el que confluyeron el PTS e Izquierda Socialista. Por el Partido Obrero y el Movimiento Socialista de los Trabajadores (MST), por su parte, presentaron una fórmula propia. La misma será encabezada por el diputado Gabriel Solano para presidente y Vilma Ripoll de vice.

