Rodríguez Larreta arrancó su campaña en el conurbano junto a Morales: “Ya se van, falta poco”

Horacio Rodríguez Larreta encabezó su primer acto de campaña en el conurbano junto a Gerardo Morales: “Ya se van, falta poco”

El Jefe de Gobierno porteño y precandidato a presidente de Juntos por el Cambio, Horacio Rodríguez Larreta, encabezó este mediodía en el partido bonaerense de Tres de Febrero su primer acto de campaña oficial junto a su compañero de fórmula, el gobernador de Jujuy, Gerardo Morales. “Ya se van, falta poco. Hay que tener paciencia”, afirmó Larreta frente a una multitud que lo ovacionó en el Club Tres de Febrero.

“Hay que terminar con la concentración de la riqueza y los recursos que hizo el kirchnerismo en el gobierno nacional”, remarcó con convicción. Y para demostrar que eso es posible, puso como ejemplo lo realizado por Morales en Jujuy.

“Gerardo es un tipo que se la banca. Lo demostró no solo esta semana; que lo vimos todos, que se la bancó con mucho temple, equilibrio y diálogo. También se la bancó cuando metió preso a Milagro Sala y a la Tupac Amaru, que tenían un gobierno paralelo en Jujuy. Ese es el modelo que representamos”, sintetizó en alusión a la batalla que está dispuesto a dar si es que llega a ser electo. Y recordó que “Gerardo liberó a todos los jujeños de la Tupac Amuru que controlaba la provincia”.

Larreta anticipó que los próximos 45 días lo encontrarán “recorriendo cada rincón del país” para que todos los argentinos conozcan su propuesta, que está basada en tres pilares: educación, trabajo y seguridad. “Les vamos a contar a todos los argentinos cómo les vamos a cambiar la vida. Buscamos terminar con el kircherismo para siempre. Para eso vamos a impulsar un cambio profundo, que sea un cambio que se mantenga en el tiempo”, afirmó.

Y recordó que cuando en 2015 iniciaron un “proceso de cambio” con el gobierno de Mauricio Macri lamentablemente no pudieron sostenerlo y “volvieron”, en alusión a los dirigentes kirchneristas. “Eso no nos va a volver a pasar. La gran diferencia es que el cambio que vamos a impulsar lo vamos a mantener en el tiempo, no vamos a volver para atrás”, aseveró.

Al abordar algunas de sus principales propuestas, Larreta hizo hincapié en “bajar los impuestos al trabajar, bajar la burocracia que implica contratar a un trabajador, modernizar el sistema laboral y terminar con la industria del juicio, que es una catástrofe”. También se refirió a “cambiar el sistema de planes sociales que atentan contra el trabajo”. Recordó que ya lo hizo en la ciudad, con la creación del empleo joven, la promoción al turismo y la gastronomía; y que Morales también lo hizo en Jujuy con la promoción industrial que genera miles de puestos de trabajo en la provincia”.

Con respecto a su plan educativo dijo que planea implementar en todo el país los 190 días de clases, que actualmente rigen en la Ciudad, y la jornada extendida para los alumnos con problemas de aprendizaje. “Hoy los chicos de tercer y cuarto grado no saben leer ni escribir, esto es lo que el kirchnerismo nos deja”, ejemplificó.

A su vez, recordó que “en Santa Cruz, los chicos tuvieron más días de paro que de clases” y que en la provincia de Buenos Aires “las escuelas se caen a pedazos y están sin conectividad”. Luego, ponderó lo hecho en Jujuy por el gobernador Morales, que destinó parte de las regalías del litio a la construcción de 250 escuelas y criticó al gobernador Axel Kicillof por mostrarse “a los abrazos y carcajadas “ con el sindicalista Roberto Baradel, Secretario General del SUTEBA.

Al referencia a lucha contra la delincuencia y el avance del narcotráfico adelantó que van a conformar un cuerpo de elite para perseguir y meter en prisión a los narcos. “¿Es joda que hoy desde das cárceles dan orden para matar a otro capo narco?”, cuestionó a lo que sucede en la provincia de Santa Fe.

Antes de cerrar el acto, Larreta prometió “hablar de los temas que le interesan a la gente” y no engancharse “en la politiquería” durante la campaña. “Vamos hacer una propuesta por día en los próximos 45 días Esa es la campaña y dos veces por semana vamos a profundizar el plan de gobierno en cada una de las áreas. Vamos a ir al detalle, con números, datos y diagnósticos”, concluyó mientras sonaba de fondo el tema “Matador” de Los Fabulosos Cadillacs.

