Tras el tenso cierre de listas, Cristina Kirchner y Daniel Scioli se reunieron en el Senado

Daniel Scioli volvió de Brasil este miércoles y se reunió con Cristina Kirchner en el Senado de la Nación luego de que trascendiera que ambos dirigentes habían hablado el domingo luego del tenso cierre de listas que vivió Unión por la Patria.

“Fue una buena reunión”, dijo el ex precandidato al salir del cónclave. Antes, con la ex mandataria había estado Sergio Massa, quien encabezará la fórmula de unidad en el oficialismo, Axel Kicillof y Wado de Pedro.

El embajador argentino en el país que gobierna Lula estuvo con el presidente Alberto Fernández hace unos días, pero se mantiene en silencio luego de que desde la Casa Rosada le pidieran que bajara su candidatura a las pocas horas de haber realizado el acto de lanzamiento.

“Tenemos mutuo respeto”, dijo la Vicepresidenta el lunes en un acto a la hora de referirse sobre el ex embajador bonaerense.

El encuentro con Scioli duró poco más de 30 minutos y había sido acordado en el llamado telefónico que le realizó Cristina Kirchner hace unos dias, luego de que se conociera la lista de unidad y el armado de los candidatos a diputados nacionales. La Vicepresidenta habría pedido un lugar en el armado de los candidatos legislativos para el ex motonauta, algo que no quedó reflejado en la listado que se entregó a la Justicia electoral.

Al término del encuentro la Vicepresidenta escribió en su cuenta de twitter; “Recién en mi despacho del Senado junto a Daniel Scioli, embajador argentino en Brasil. Nos conocemos desde hace mucho tiempo… Para ser más precisos, desde el año 1997, cuando ambos éramos Diputados Nacionales. Hablamos mucho, con sinceridad y con el respeto de siempre. Me transmitió que su vocación es ayudar y colaborar como un compañero más, y me puso muy contenta cuando me contó que mañana Sergio Massa, el Ministro de Economía, lo va a recibir para abordar cuestiones vinculadas a la relación bilateral Argentina-Brasil. A seguir trabajando, que es lo que hay que hacer”.

La propia Vicepresidenta fue la que ventiló las negociaciones que supuestamente incluían un lugar en las listas para el embajador argentino en Brasil como parte del acuerdo y en agradecimiento po declinar su pre candidatura a Presidente de la Nación. Y desde el entorno de Cristina Kirchner y del propio Scioli señalaron a Santiago Cafiero como la persona que tenía que ofrecer el quinto lugar en la lista de diputados provinciales al ex motonauta, lugar que ahora ocupa el actual Canciller.

El encuentro entre Scioli y Cristina Kirchner no logra que el embajador modifique su semblante. El enojo se mantiene tanto en el embajador como entre sus colaboradores y así quedó expresado en su rostro al salir del Senado de la Nación donde, a pesar de señalar que la reunión había sido positiva, su gesto adusto mostraba que el mal humor se mantiene..

En la previa al encuentro entre Cristina Kirchner y Scioli estuvieron en el despacho de la presidencia del Senado el ministro de Economía y pre candidato a presidente por el oficialismo, Sergio Massa, el ministro del Interior, Wado de Pedro, y el gobernador bonaerense Axel Kicillof

Este grupo suele tener encuentros en el despacho del primer piso del Senado, encuentros de los que también suele participar el diputado Máximo Kirchner. Este fue el primero desde que se oficializó que Massa es el candidato de unidad, que Wado bajaba su candidatura y que Kicillof finalmente competirá por la reelección a la gobernación en la provincia de Buenos Aires.

“El lunes, en el discurso en aeroparque, Cristina lo corrió a Alberto, lo señaló por pelear por dos lugares en la lista, como que se preocupó por algo chiquito, por ubicar a su gente. Lo que terminó haciendo es lo que parece suceder de hecho y hoy quedó reflejado, antes y ahora todos vienen al despacho de Cristina Kirchner para hablar sobre la campaña y el armado. Ella tiene votos para transferir y él no”, explicó un operador del kirchnerismo que suele recorrer los pasillos del Palacio Legislativo.

Tanto es así que el encuentro entre los dos enemigos políticos, Massa y Scioli, fue acordado en ese despacho con la propia Vicepresidenta como la armadora. Así, los dos que no pueden compartir un momento en un mismo espacio, mañana se sacarán una foto a pedido de Cristina Fernández de Kircner.

Seguí leyendo: