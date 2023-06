Martín Lousteau lanzará su candidatura a jefe de Gobierno porteño y recalienta la interna con Jorge Macri

Loustau hace mañana un acto de lanzamiento y recalienta la interna con Jorge Macri en CABA

El PRO está inquieto. Pasó el cierre de listas y, finalmente, la Ciudad de Buenos Aires tendrá unas PASO entre Jorge Macri y el radical Martín Lousteau para definir al sucesor de Horacio Rodríguez Larreta. El partido fundado por Mauricio Macri apuesta todas sus fichas a retener el control político de CABA, su terruño de origen. Es algo que amenaza la Unión Cívica Radical (UCR) con la candidatura del senador nacional. Los equipos políticos de los dos dirigentes afinan la estrategia electoral de cara a la competencia.

Macri asumió su primer mandato como jefe de Gobierno en 2007. El partido amarillo nació y creció en torno a CABA y este año busca extender la hegemonía. Si Jorge Macri se impone, en 2027 se cumplirán 20 años de gobiernos porteños del PRO. El radicalismo, por su parte, se afianza con la figura de Lousteau. Será la segunda vez que se postule en la Ciudad.

En 2015, ex ministro de Economía le dio un susto al PRO: perdió el ballotage con Rodríguez Larreta por apenas tres puntos. El resultado final fue 51,6 por ciento del actual alcalde porteño contra el 48,3 por ciento que logró el senador nacional.

El macrismo no concibe una derrota ante Lousteau. Por eso, rechazan todo tipo de acercamiento y coqueteo político de Rodríguez Larreta con la UCR de la Ciudad. El propio Macri presionó para que el PRO cierre filas detrás de la candidatura de su primo. Lo consiguió.

El precandidato a jefe de Gobierno hará mañana su acto de lanzamiento de campaña (Twitter @GugaLusto)

Lousteau encabeza su acto de lanzamiento de campaña

A 46 días de las PASO, los dos candidatos recalculan sus posicionamiento y aceleran al máximo sus estrategias. En este marco, Lousteau hará mañana a las 18 un acto de lanzamiento de campaña. Será en el microestadio Malvinas Argentinas del club Argentinos Juniors, en Gutemberg 350. Su equipo de campaña apuesta a mostrar al precandidato rodeado de militantes del radicalismo y la juventud de la UCR porteña.

Junto a Lousteau, la figura estelar del acto será Gerardo Morales, gobernador de Jujuy y precandidato a vicepresidente en la fórmula que integra con Rodríguez Larreta. Ambos referentes del radicalismo sellaron un pacto político y están en sintonía de cara a las próximas elecciones.

Además, el precandidato de la UCR estará acompañado por los dirigentes que se alinearon con su candidatura tras el cierre de lista. Buscará mostrar músculo político. “Será la oportunidad para mostrar el amplio frente electoral que nos respalda”, explicaron cerca del economista. También habrá militancia juvenil proveniente de la JR y la Franja Morada, que moviliza el diputado nacional Emiliano Yacobitti, armador nacional de Lousteau y vicerector de la UBA.

Martín Lousteau junto a Graciela Ocaña

El radicalismo busca exhibir el volumen de su frente, que sellaron con arduas negociaciones en el cierre de listas. Estarán Graciela Ocaña, líder de Confianza Pública y primera candidata a legisladora porteña, Sergio Abrevaya, presidente del GEN y los candidatos de su partido, Roy Cortina, líder del Socialismo de la Ciudad. Lousteau y Yacobitti negociaron durante todo el sábado del cierre de listas para incorporar a esos espacio.

Las negociaciones no fueron sencillas. Hubo acuerdo y el radicalismo lo capitaliza como una fortaleza, para diferenciarse de Jorge Macri, cuya lista tiene en su mayoría a dirigentes del PRO.

Además, estará Mariela Coletta, presidenta de la UCR porteña y precandidata a diputada nacional por CABA, que quedó en el segundo lugar de la lista del larretismo. Ser espera que asistan también los funcionarios porteños que responden a Lousteau, como José Luis Giusti, ministro de Desarrollo Económico de la Ciudad, y Guillermo Laje, presidente del Banco Ciudad.

Jorge Macri persiste en su estrategia de recorrer las comunas de la Ciudad y mostrarse en actividades de campaña con vecinos. Lo sostendrá hasta las PASO. Pretende más fotos con los votantes que con dirigentes.

Jorge Macri y Franco Rinaldi, su precandidato a primer legislador de la Ciudad.

No obstante, el primo del ex Presidente tiene previsto compartir eventos con los referentes del PRO. Hoy estuvo junto a María Eugenia Vidal en una recorrida. La ex gobernadora estuvo activa en el cierre de listas y logró que Sergio Siciliano, su principal asesor de educación y dirigente de confianza, esté en el séptimo lugar de precandidatos a legisladores de Jorge Macri.

En esa línea, el precandidato del PRO se mostrará durante la campaña junto al propio Mauricio Macri y a Patricia Bullrich, para asegurar el voto halcón. También hará actividades con Rodríguez Larreta, Ricardo López Murphy y dirigentes de la Coalición Cívica. En la Ciudad, Elisa Carrió cerro filas con Jorge Macri luego de que Fernán Quirós bajara su candidatura.

A diferencia de Lousteau, Macri no hará acto de lanzamiento. Tampoco planea realizar ningún evento masivo, al menos en la primera etapa de la campaña. Su estrategia electoral y de marketing político la elabora junto a un grupo de dirigentes y asesores de íntima confianza del ex Presidente. Fernando De Andreis es su jefe de campaña, Hernán Iglesias Illa el asesor de discurso, Julián Gallo coordina la estrategia de redes sociales, mientras que Mora Jozami es asesora en opinión pública. En tanto, Gustavo Gago es su histórico jefe de prensa.

Lousteau considera que por el perfil de su frente, puede captar a votantes de centro, incluso de centro izquierda. Sus estrategas buscan capitalizarlo, especialmente, en la zona centro y el sur de la Ciudad. En tanto, Jorge Macri está seguro de que hará una “buena performance” en el corredor norte, donde están los barrios de Belgrano, Núñez, Palermo, Villa Urquiza, Retiro y Recoleta.

Respecto a la oposición, Lousteau evalúa que las precandidaturas a Jefe de Gobierno de Ramiro Marra, candidato de La Libertad Avanza, y de Roberto García Moritán, de Republicanos Unidos, le disputarán votos por derecha a Macri. En cambio, el ministro de Gobierno sostiene ante sus asesores que Javier Milei “no transfiere voto” y que su candidato porteño “no es conocido” como para traccionar votos.

El primo del ex Presidente piensa que Leandro Santoro, candidato de Unión por la Patria, orbitará el 25 por ciento, se ubicará segundo y eso le retendrá sufragios al precandidato radical. En el búnker de Lousteau refutan esa hipótesis. Sus asesores asumen “Jorge no le llega al votante de centro y centro izquierda y Martín puede hablarle tanto a ese electorado como a la centro derecha”.

