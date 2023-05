Morales redobló la apuesta tras el triunfo en Jujuy y habló del escenario nacional: “Una derrota del Frente de Todos es lógica”

Gerardo Morales durante el cierre de campaña de Jujuy con Carlos Sadir a la gobernación

(Enviada especial a Jujuy) Gerardo Morales dedicó gran parte del día lunes a encontrarse con los medios de comunicación con el objetivo de impulsar su candidatura presidencial. “Voy a apretar el acelerador y profundizar la campaña”, adelantó durante una entrevista que brindó a Infobae. En ese sentido, pronosticó una derrota del Frente de Todos en las próximas elecciones y, en paralelo, reclamó mayor diálogo dentro de Juntos por el Cambio para dar un mensaje de unidad al electorado.

“Horacio (Rodríguez Larreta) y Patricia (Bullrich) tienen que sentarse a dialogar”, reclamó en la previa a la reunión de los líderes del PRO que buscan acercar posiciones en la estrategia electoral. Sobre las candidaturas de la UCR, Morales aclaró que mantiene buen diálogo con su contrincante Facundo Manes y espera volver a encabezar un nuevo encuentro con los máximos dirigentes del partido centenario. Por otro lado, calificó a Javier Milei como un “loco desquiciado” y consideró que la coalición opositora en su conjunto debe expresarse en contra de las ideas que impulsa el economista liberal.

— Hasta el 10 de diciembre va a seguir como gobernador, pero ¿Cómo son sus planes a partir de ahora?

— Vamos a profundizar la campaña, trabajar mucho en el conurbano bonaerense y trabajar en el resto de las provincias. Trabajar mucho más la instalación porque todavía tengo un nivel alto de desconocimiento, hay un mes y medio para apretar el acelerador y profundizar la campaña. Siempre cuidando el espacio Juntos por el Cambio y llevándole racionalidad para que se nos vea unidos. No solo que se nos vea, sino que realmente comprendamos que vamos a confrontar en las PASO, pero que debemos llegar con un programa común, con buen en diálogo. Lo que pasó con Horacio, el diálogo que tengo con Facundo (Manes), que tengo con Patricia (Bullrich). Nosotros tenemos que mostrar que somos diferentes a los demás porque lo somos, que una crisis no afecte el comportamiento natural, es la diferencia que tenemos en Juntos por el Cambio respecto del Frente de Todos.

Horacio Rodriguez Larreta y Gerardo Morales reforzaron la alianza con una foto en Jujuy

— ¿Hay planes de mostrarse en todo el país con Rodríguez Larreta y Martín Lousteau?

— Tenemos coincidencias respecto a un espacio de pensamiento dentro de Juntos por el Cambio, para que la coalición se pare más en el centro, con diálogo, con firmeza en lo que hay que se va a hacer, en lo que viene. Pero no es que tenemos una agenda. Tenemos buen diálogo con Horacio obviamente y yo tengo muy buen diálogo con Patricia también.

— ¿Qué características tiene este espacio que se genera dentro de Juntos por el Cambio? ¿O en qué se diferencian con el resto?

— La reunión de los economistas fue muy buena, hubieron muchas coincidencias en cuanto a lo que hay que hacer, inclusive hubo un documento único en el que han participado economistas de todos los candidatos, respecto de la macro, respecto de la micro y programas productivos. Me parece que no hay muchas diferencias. En todo caso las diferencias que se están planteando tienen que ver con estilos o tal vez en términos de electorales. Pero yo tengo la tranquilidad de que los equipos están trabajando bien.

— ¿Tiene miedo que las internas del PRO y la UCR perjudiquen a Juntos por el Cambio?

— Yo creo que tendrían que hacer esfuerzo por ordenar un poco el PRO, bajar un poco decibeles porque nos afecta. Hay que comprender que aunque se vaya a una confrontación en las PASO, tenemos que dar señales de unidad y de responsabilidad frente a los problemas que tiene el país que demanda de nosotros lo mejor madurez, responsabilidad, moderación en algunas cuestiones.

Gerardo Morales encabezó los cierres de campaña en Jujuy junto con la fórmula para sucederlo

— ¿Se imagina un escenario post PASO similar a la que tuvo Macri en el 2019 con una corrida cambiaria?

— Yo creo que son distintos momentos y distintas situaciones económicas. La situación económica está ya complicada estructuralmente y por la debilidad política del Frente de Todos yo creo que una derrota en el Frente de Todos es lógica. Eso fue diferente en 2019, la derrota complicó más la situación económica, hoy la situación económica ya está compleja. Si no consiguen dólares va a seguir creciendo en espiral inflacionario.

— ¿Cómo habría que incorporar al factor Javier Milei en Juntos por el Cambio?

— Yo creo que lo que hay que hacer es terminar de desnudar la hipocresía de Milei en el escenario de la política argentina. Hay que hablar con la gente para que tenga en cuenta que las propuestas y planteos no tienen nada que ver con con el ADN argentino. Para mí es un loco desquiciado. Yo no pido que Juntos por el Cambio diga lo que yo digo, pero sí me parece que tiene que hacer una descripción de los riesgos que implica una persona con la personalidad de Milei conduciendo los destinos de un país. Pero bueno, todavía no podemos unificar una línea discursiva. Me parece que hay que dialogar. Horacio y Patricia tienen que sentarse a dialogar más allá de las diferencias. Esa serían señales potentes para el espacio.

— ¿Cuál va a ser tu rol en Jujuy a partir del 10 de diciembre?

— Yo voy a ser presidente, voy a tener un rol para el país. Yo voy a formar parte del proyecto nacional de Juntos por el Cambio, así que nos vamos a dedicar al país a trabajar para resolver los problemas a partir del 10 de diciembre.

